Andalucía, un plató de cine para rodajes internacionales

José Coronado y Milena Smit recorrían las calles de Málaga entre cámaras, claquetas y algún que otro curioso, dejando estampas de cine. Y es que la ciudad acoge desde hace semanas el rodaje de la serie de Netflix 'La Chica de Nieve', la adaptación de la novela homónima del escritor malagueño Javier Castillo que protagonizan

los dos actores.

Un plató al aire libre que se repite en numerosos puntos de la región, cada vez son más las productoras internacionales que se fijan en escenarios andaluces para rodar películas, series, programas de televisión o spot publicitarios.

La pandemia también ha sido un duro golpe para el sector que venía registrando cifras de crecimiento año tras año. Según los datos de Andalucía Film Commission, en el 2020 el número de rodajes se redujo drásticamente, apenas se registró un tercio de los que se venían contabilizando y la mayoría fueron producciones nacionales.

El 2021 fue un año de recuperación en la industria cinematográfica y los escenarios andaluces sirvieron de plató para más de 1.000 producciones, algunas de ellas las podremos ver ya este año.

"Los equipos de producción se encontraron con una reescritura de guiones al tener que plantear nuevas acciones que no supusieran riesgos para la salud, masificación de extras, etc. El año 2021 ha sido un año para la recuperación, los datos recopilados señalan una aproximación a cifras prepandemia. La movilidad internacional se ha recuperado, aunque aún no como años anteriores", comenta a elEconomista Andalucía, la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querol.

Aunque enero y febrero suelen ser los meses más tranquilos, la industria cinematográfica ha comenzado el año con fuerza y en este 2022 la región espera acoger unos 1.400 rodajes, cifra que se venía registrando antes de la pandemia, lo que podría generar un impacto económico que supera los 130 millones de euros y más de 23.000 empleos, datos que ya se alcanzaron en 2018.

'Héroes de barrio', 'Modelo 77', 'Como Dios manda', 'La piel del tambor', o 'Lobo Feroz' son algunas de las películas rodadas en escenarios andaluces que se estrenarán a lo largo de este año. En el apartado de las series destacan 'Feria: la luz más oscura' que ya se ha estrenado con éxito en Netlix, la esperada segunda temporada de 'Boy Toy', la quinta saga de la aclamada 'The Crown' o 'La Casa del Dragón', una precuela de Juego de tronos para la que HBO ha elegido algunos parajes de Granada como el Castillo de la Calahorra.

El turismo también se está viendo beneficiado de este auge cinematográfico, en Andalucía Destino de Cine ofrecen recorridos temáticos para conocer los rincones donde se han rodado escenas de series como 'Juego de Tronos' o 'Alatriste' y películas como 'La isla Mínima' o incluso rutas por los lugares favoritos de Pedro Almodóvar.