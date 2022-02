La Junta estudia suprimir el impuesto sobre el Patrimonio

Europa Press Sevilla

El consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha dicho este miércoles que desde su departamento están "cada vez más convencidos" de que si no se tuviera el impuesto de patrimonio se podría "compensar esa pérdida de recaudación que se produjese por ahí" con nuevos residentes. La posibilidad, ha apuntado, está aún en análisis y supone un paso más, ha explicado, en la política fiscal acometida por el Gobierno andaluz en los últimos tres años.

Bravo se ha expresado así en un desayuno informativo organizado por Europa Press bajo el título "Rebaja fiscal y sus efectos para empresarios y autónomos", en el que ha debatido con la presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, Ana Alonso, y el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Fermín Albaladejo.

Durante una de sus intervenciones, el consejero ha comentado que son "conscientes" de que algunos tributos, como el de sucesiones y donaciones "prácticamente no lo tiene ningún país", argumentando que 17 de los 27 miembros de la Unión Europea (UE) "no lo tienen" y que el de patrimonio "es verdad que lo tienen algunos países, unas cosas residuales", si bien "ningún país de Europa tiene sucesiones y donaciones y patrimonio". Tras bonificar el primero al 99%, ahora estudian qué efectos tendría modificar el segundo.

"Estamos trabajando, pensando en esa recaudación que tenemos en patrimonio. Se esta haciendo un análisis de cuántos no residentes, por ejemplo, vendrían a Andalucía que no entienden este impuesto, si no tuviéramos el impuesto de patrimonio. Y estamos cada vez más convencidos de que podríamos compensar esa pérdida de recaudación que se produjese por ahí con la cantidad de gente que ganaríamos", ha expuesto.

Fiscalidad y fondos europeos

Bravo ha destacado que a nivel fiscal el actual Gobierno andaluz "ha hecho en tres años lo que algunos han tardado 10, 12 o 15 años", destacando que se ha "conseguido dejar la tributación" de la comunidad "en el top 5" y que ahora hay "un margen relativo" para mayores modificaciones.

En este sentido ha indicado que según los cálculos de la UE, la llegada de los fondos 'Next Generation' va a permitir un crecimiento anual del PIB del 0,8%, "pero las reformas significan un 10%" del PIB. "Quiere decir que equipara la capacidad de simplificar, de agilizar del impacto de 70.000 -de los fondos europeos- a 840.000 millones", ha comparado. Por ello, ha insistido en que "es importante bajar impuestos, pero también simplificar a las empresas para que sea fácil".

Con respecto a la ejecución de los fondos, Bravo ha remarcado que aunque "cueste creerlo" las comunidades autónomas no tienen "prácticamente ninguna competencia, margen de negociación de lo que se imponen" o incluso la fecha. El consejero ha destacado que los datos referidos a los fondos por parte del Gobierno "se da cuando transfieren el dinero pero si no se abre la convocatoria difícilmente se puede ejecutar".

Asimismo, se ha referido a la próxima devolución de los créditos ICO, y ha remarcado que el Gobierno dispondrá de 70.000 millones que puede conceder como préstamos con una devolución límite en el año 2058, preguntándose si "no sería lógico" analizar esos plazos con las empresas para aprovechar al máximo las posibilidades de transformación con garantías. Junto a esto, ha recordado que entre fondos 'Next Generation' y otros planes Andalucía puede "manejar 22.000 millones. "Es una enorme oportunidad, no podemos hacerlo solos, tenemos que trabajar juntos en el sector publico y privado", ha subrayado.

Al respecto, ha incidido en que a la Junta le gustaría "ir más allá" en lo referido a colaboración público-privada, y también en el fomento del emprendimiento juvenil. Según el consejero, el 25% de los jóvenes está "ya inmerso en proceso de emprendimiento, pero el 36% ha realizado actuaciones de formación para poder ser emprendedores y empresarios". Bravo ha expuesto que si en España se necesitan en promedio 20.000 euros para montar una empresa, en Andalucía son 6.000, y que según las estadísticas disponibles, pasados los primeros 24 meses "nueve de cada diez autónomos continúa", lo que prueba, ha sostenido, que "si ayudas desde el principio la gente que tiene buenas ideas desarrolla los proyectos".