Montero critica que la financiación que pide el PP para Andalucía y Madrid se parecen "como un huevo a una castaña"

Juan Esteban Poveda Sevilla

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al PP "altura de miras" y que renuncie a "posiciones de máximos" para poder acordar un nuevo modelo de financiación autonómico. El próximo 31 de enero acaba el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus alegaciones a la propuesta remitida por el departamento de Montero para reformar el modelo de financiación, basada en la variable de la población ajustada, "la más representativa", a juicio del Ministerio de Hacienda.

En un encuentro informativo organizado por RTVE y recogido por Europa Press, la ministra Montero ha lamentado que el PP use la financiación autonómica como elemento para "confrontar y establecer agravios comparativos". Se ha preguntado la ministra si el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha "acordado" su posición con sus homólogos en Madrid y Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, aventurando que las aportaciones que harán unas y otras comunidades gobernadas por el PP "se parecerán como un huevo a una castaña".

"El PP juega al victimismo. No se puede avanzar si no hay una actitud del PP de altura de miras y de renuncia a posiciones de máximos", ha argumentado la ministra, para la que los populares "ni cambiaron" el modelo cuando estuvieron en el Gobierno ni mantienen "una actitud responsable para modificarlo ahora".

En esta línea, Montero ha asegurado que es "persistente" y trabajará en lograr un acuerdo para el que ha defendido la necesidad de poner a los ciudadanos "en el centro del debate".

El Gobierno defiende que en su propuesta de reforma del modelo actualmente vigente ha analizado "empíricamente" la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones.

La ministra también se ha referido a la postura de los populares respecto al reparto de fondos europeos Next Generation. "Me parece alucinante la actitud de rabieta del PP con los fondos europeos. Parece que no quieren que lleguen al tejido productivo y a las persona, se han instalado en que no le vaya bien a ciudadanos y empresas, al país, y torpedean y boicotean", a juicio de Montero por motivos electorales.

En referencia al presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que "pone chinas en el camino y se atreve a ir a Bruselas a decir que nuestro país no es fiable y no maneja adecuadamente los recursos públicos". La ministra recuerda que "Andalucía, con 1.900 millones de euros, es la comunidad que más ha recibido y la que tiene más capacidad de poner medidas en marcha para formación profesional, biodiversidad, edificios públicos o ayudas a empresas, de las que ha devuelto más de 400 millones sin gastar. No puedo entender que se vaya a hablar mal del país a Bruselas. ¿Quién gana poniendo ahí el foco? Cuando vengan los auditores pedirán más requerimientos, también a la Junta y a Moreno Bonilla".

Montero ha apuntado que la Junta "no está gastando el dinero de los fondos, ni el REACT, ni el fondo extraordinario de 1.700 millones adicionales, de los que no ha certificado nada y no se si ha ejecutado. ¿Del marco financiero plurianual cuánto ha gastado? Las comunidades tienen más recursos que nunca, Andalucía recibe en entregas a cuenta un 6% más que el año anterior. Con todos esos recursos, generan superávit porque no tienen capacidad para gastarlo y se dedican a confrontar", ha recalcado