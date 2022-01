Cuatro de cada diez empresarios andaluces no tiene aún información sobre los Next Generation

Juan Esteban Poveda Sevilla

Casi la mitad de los empresarios andaluces opinan que la economía regional marchará mejor (36,8%) o mucho mejor (8,4%) que la española, según los resultados del Barómetro de Expectativas Empresariales de la revista Andalucía Económica, un informe presentado hoy y que cuenta con la colaboración técnica de la empresa Concepto Comunicación Estratégica. El barómetro recoge también entre sus resultados que las empresas andaluzas creen que la economía española evolucionará peor que el conjunto de la zona euro (43,5%, frente a un 22,3 que creen que irá mejor).Cuatro de cada cinco empresarios andaluces no cree tampoco que la previsión del Gobierno de que el PIB se incremente por encima del 7% sea real. Sobre los fondos europeos Next Generation, un 42,8% de los directivos participantes en la encuesta aún esperan recibir desde las administraciones públicas mayor información, y un 37,2% desconocen los posibles beneficios de dichos fondos para sus compañías o sectores.

Sólo un 24% de los encuestados dicen conocer las ayudas de estos fondos y probablemente vayan a presentar o hayan presentado ya expedientes para solicitarlas, mientras que un 17% conoce las ayudas pero han declinado por ahora presentar una solicitud.

El desconocimiento de la utilidad de los Next Generation no es una cuestión menor si, tal y como señala el informe, se considera que deben estar ejecutados antes de 2026 y que a España le han correspondido 140.000 millones de euros, 72.700 en subvenciones y 67.300 en préstamos a devolver antes de fin de 2058. Una enorme cantidad de dinero con la que se debe transformar la economía acometiendo la transformación digital y la transición energética de todos los sectores.

A preguntas de los periodistas, el consejero Rogelio Velasco (que presidió la presentación del estudio) indicó que se prevé que los Next Generation tengan un impacto en el PIB de entre el 1,5 al 2% anual de forma sostenida. Dado que este año deben estar desplegados a la mitad, invitó a trasladar ese 50% a la previsión para evaluar el impacto en la generación de riqueza en la comunidad.

Valasco se desmarcó de la 'línea dura' marcada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (en sintonía con Ayuso), que han anunciado que estudiarán acudir a los tribunales si en reparto de esos fondos es "arbitrario" y margina a Andalucía respecto a otros territorios. "Yo creo que no es materia para demandar a un Gobierno judicialmente. Me parece que no son métodos. Tenemos que hablar, dialogar, recabar información. Es cierto que no tenemos esa información, pero creo que no es en absoluto la vía", dijo.

"Yo creo que no es materia para demandar a un gobierno. Tenemos que hablar. Es cierto que no tenemos información"

El consejero, en el ámbito de las expectativas a las que se refería el informe, mantiene la previsión de que la economía andaluza crezca por encima del 6% aunque precisó que las expectativas son "extremadamente volátiles para las empresas y las familias, de modo que la economía vive en una especie de montaña rusa", prácticamente por semanas y en función de la evolución de la pandemia "que retrae a inversores y tiene efectos negativos". Manifestó su confianza en que la pandemia se transforme en epidemia.

El estudio a cuya presentación asistió Velasco analiza las expectativas económicas del tejido empresarial andaluz para el ejercicio 2022 y compara las previsiones de los empresarios con respecto a los últimos años. El Barómetro lleva 22 años preguntándole a los directivos y empresarios de las 1.200 mayores empresas de Andalucía por volumen de facturación cuáles son sus expectativas y previsiones económicas de cara al ejercicio siguiente. Para esta edición se ha contado con la participación de 205 empresas.

Los autores del estudio indican que la tendencia de crecimiento de la facturación para el 2022 alcanza al 60,4% de las empresas, identificando que dicho dato se aproxima a los pronosticados en los años de crecimiento del 2016-2019, cayendo entre quienes vaticinan su situación en una disminución de su facturación -el 10,1%,

El 40,2% identifican que aumentaran el dato de su facturación en el próximo ejercicio, frente a un 20,7% que afirman que disminuirán, datos estos que marcan un cambio de tendencia no sólo lógicamente con respecto al año pasado, sino que superan los valores que se pronosticaban ya en el 2019 para el año de pandemia, y que la realidad fulminó.

Empleo

Cifras parecidas se observan al extrapolar los índices identificados por las compañías con respecto al empleo. Quienes afirman que el en 2022 demandarán empleo

son un 38,7%, frente quienes estiman tendrán que hacer un ajuste en sus plantillas –un 12,6%–. El 39,9% de las empresas señalan que han aumentado sus plantillas, frente un 17,9% que indican han tenido que disminuirlo en 2021.

El bloque dedicado a las valoraciones de las principales empresas andaluzas sobre las Expectativas Económicas, con respecto a la situación de la economía general un 35,5% aboga por que mejorará probablemente, frente a quienes estiman aún empeorará probablemente -28,4%-, tendencias estas que corrige la evolución negativa que se venía produciendo ya desde el 2019 -tendencia ya pronosticada sin conocimiento aún del debacle posterior- hasta el momento.

Situación que no se identifica de igual forma cuando se valora por parte de los directivos de las compañías la evolución de la economía nacional frente a la europea, donde queda palpable que se espera el comportamiento de nacional seguirá siendo peor –39,4%–, frente a quienes la estiman mejor –21,3%–, tendencia ésta que se viene repitiendo en los últimos años y que ha venido a perpetuarse tras la crisis de la pandemia.

Las principales dificultades desde el estado de pandemia hasta el momento señaladas por los empresarios son la incertidumbre generalizada y los problemas de abastecimiento de materias prima. Así lo identifican un 69,9% y un 49,7% respectivamente de las compañías. En el barómetro anterior la importante disminución de la facturación, junto al cierre de mercados con una apreciación por parte de los empresarios del 54,7% y 46,5% respectivamente eran los más destacados.

Para la mitad de las compañías, según el Barómetro de Expectativas, la recuperación será realidad para antes del primer trimestre del 2022, y para 2 de cada 3 para antes de mediados del año que viene. Solamente 1 de cada 5 compañías fija la recuperación a partir del 2023 en adelante.

Se da a la Junta un aprobado alto y un suspenso a la administración nacional

En cuanto a las valoraciones de la gestión realizada por las diferentes Administraciones Públicas, se mantiene el suspenso para la Administración Nacional, frente al aprobado alto de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía, siguiéndole en cuanto al aprobado, las iniciativas llevadas a cabo por los consistorios.

Las líneas de financiación ICO-Covid y las medidas de flexibilización laboral -ERTE- son las políticas mejor valoradas para superar la pandemia. Curiosamente, son medidas articuladas por el Gobierno central, al que suspenden en su gestión.

Inflación

La gran incógnita es la inflación, un indicador en el que en estos momentos se dirigen todas las miradas de los organismos económicos mundiales, ya que supondría un claro escollo en la recuperación económica de los países en la medida en la que ésta afecte a cada uno de ellos.

En parecido nivel se sitúa la presión fiscal, que los directivos entienden seguirá creciendo, si bien dentro de la evolución que venía experimentando ya en ejercicios anteriores.

Igualmente entienden que la coyuntura que se avecina para el próximo 2022 no ayudará a facilitar el acceso al crédito, que unido a una escalada sin precedente en los últimos años sobre el precio del petróleo –y teniendo en cuenta que no se preguntaba por los precios energéticos como el gas o la luz–, junto a una demanda interna relativamente débil, no presagian a nivel macroeconómico una evolución generalizada de la economía a un nivel de crecimiento necesario para paliar la debacle del pasado 2020, lo que llevará asimismo aparejado probablemente en opinión de los entrevistados, un aumento de la morosidad de los créditos bancarios.

Con respecto a la identificación del organismo público que destaque por la labor que viene realizando para el desarrollo económico y empresarial en nuestra comunidad, en opinión de los altos directivos se identifica de forma destacada la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Extenda, así como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucia, IDEA, agencias que forman parte desde primeros del presente año de la nueva Agencia Pública Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía denominada Andalucía Trade.