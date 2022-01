Moreno pide a las empresas con capital andaluz que establezcan su sede en la comunidad

Juan Esteban Poveda Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha incidido hoy en la importancia de continuar con la agenda reformista en Andalucía "removiendo los obstáculos que frenan el empuje de los empresarios, de los emprendedores y de los autónomos y facilitando que, cada vez, sean más los que eligen la comunidad andaluza para invertir y establecer sus negocios". Moreno ha lanzado un llamamiento directo a las empresas con capital andaluz pero que tienen su sede fuera de la comunidad para que fijen su domicilio fiscal en Andalucía.

"En épocas pasadas podría haber algún temor, pero ahora no. Competimos en fiscalidad con la comunidad más poderosa de España que es Madrid. En los últimos meses hemos recibido a muchas empresas catalanas que se están instalando en Andalucía, y también empresas madrileñas que prefieren nuestra comunidad por motivos de posicionamiento geoestratégico. Pero no puede ser que empresas con capitalización andaluza no tengan su sede aquí", ha manifestado Moreno en la presentación de la revista 'Quién es quién en Andalucía', de Unidad Editorial. Un acto en el que también se ha rendido homenaje al presidente de honor del Grupo Azvi, Manuel Contreras Ramos, premiado por su trayectoria empresarial.

El llamamiento del presidente, sin ninguna referencia concreta, se ha dirigido especialmente a quienes "tuvieron que huir por presiones administrativas, la elevada presión fiscal, por la burocracia o por otras cuestiones". Ahora, ha asegurado, "se han dado pasos de gigante para cambiar la inercia que colapsaba la economía".

Moreno ha destacado que "en tres años Andalucía ha dejado de ser un infierno fiscal para convertirse en una de las cinco comunidades autónomas en las que menos impuestos se pagan, lo que ha permitido entre 2018 y 2020 ganar 280.000 nuevos contribuyentes y aumentar la recaudación por IRPF en más de 850 millones de euros. ¿No dice la izquierda que subir impuestos es importante porque así se recauda más y se mantienen los servicios sociales? Pues no, bajando la presión fiscal se recauda más dinero para incentivar la economía y consolidar el estado de bienestar. Se van cayendo las fábulas y las mentiras que hemos tenido que soportar durante mucho tiempo", ha sentenciado.

Además, ha recordado que la última bajada masiva de impuestos que entró en vigor el 1 de enero incluye, entre otras mejoras, la bajada y bonificación de todas las herencias y la reducción de los impuestos que gravan la compraventa de viviendas.

También se ha referido a la aprobación de la LISTA, "que marcará un antes y un después en la planificación urbanística ofreciendo salida a situaciones atascadas durante décadas en algunos casos", y al nuevo decreto de Simplificación Administrativa "que es un impulso definitivo para acabar con las trabas administrativas duplicadas e innecesarias y que durante años han frenado inversiones, proyectos, riqueza y empleo".

En este sentido, ha aseverado que el cambio en las relaciones entre la Administración andaluza y el empresariado está siendo y será decisivo en la mayor velocidad de recuperación, algo que, según ha dicho, ya corroboran algunos indicadores como que se haya cerrado 2021 con un nuevo récord con un total de 563.368 autónomos y con la mayor bajada anual del paro de toda la serie histórica, bajando la barrera de los 800.000 y aportando uno de cada dos nuevos cotizantes a la Seguridad Social.

"Cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saca pecho de los datos económicos quien está detrás, en una parte importante, es Andalucía porque estamos haciendo las reformas que debemos y elevamos la media económica de España. Frente a tanto ruido, este Gobierno está empeñado en darle a esta tierra la estabilidad necesaria para encarar este tiempo excepcional", ha agregado.

El presidente andaluz ha hecho alusión a otros aspectos de esta agenda reformistas como son las primeras líneas de ayudas que estarán en marcha en unas semanas dotadas con 170 millones de euros que van a posibilitar la contratación de miles de jóvenes e investigadores a través de proyectos de transición ecológica, economía verde, digitalización y desarrollo rural, al mismo tiempo que ha insistido en la apuesta por hacer de la construcción un sector destacado por sus innovaciones sostenibles y para que ésta siga siendo ese motor de riqueza y empleo pese a la crisis.

De este modo, ha apuntado que se van a destinar 200 millones a mejorar la eficiencia energética de unas 30.000 viviendas y otros 173 millones en ayudas para construir muchas más viviendas en alquiler a precio asequible, a lo que se une que, en el plano normativo, este trimestre se llevarán al Parlamento proyectos de Ley importantes entre los que se encuentra el de la Economía Circular.

En este punto, ha asegurado que "quedan muchas cosas por hacer" y ha apostado por hacerlas juntos con estrecha complicidad entre el sector público y el privado porque "nadie puede hacer avanzar una sociedad si le damos la espalda a los empresarios y a los emprendedores porque hacemos más y mejor camino si lo recorremos juntos".

Moreno ha tenido unas palabras para el presidente de honor del Grupo Azvi, Manuel Contreras Ramos, al que hoy se le ha entregado el premio a la Trayectoria Empresarial y del que ha destacado su aportación a construir una Andalucía más igualitaria y al que ha definido como un ejemplo de compromiso con su tierra. "Contamos con nombres muy destacados que permiten a la marca Andalucía cotizar al alza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Así resulta una empresa como Azvi que deja su huella en una infraestructura tan trascendente para el progreso andaluz como el Metro de Málaga que se hace más grande en el mundo con proyectos como el Tren Maya en México y la construcción de tres aeropuertos en Chile", ha concluido.