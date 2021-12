La Junta irá "a los tribunales" si Montero intenta una armonización con subida de impuestos

Juan Esteban Poveda Sevilla

"No vamos a permitir que nos vuelvan a meter la mano en el bolsillo, rechazamos cualquier armonización fiscal, y si hay que ir a los tribunales iremos. Pero los hijos de los andaluces no van a volver a pagar el Impuesto de Sucesiones. Que se lo quite de la cabeza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero". Con estas palabras, el consejero de Presidencia Elías Bendodo ha rechazado cualquier iniciativa de armonización fiscal promovida por el Gobierno central que pase por subir impuestos en Andalucía.

En declaraciones posteriores al último Consejo de Gobierno del año, Bendodo ha insistido en que "en tres años hemos bajado tres veces los impuestos, y funciona. Atrae inversiones. Eliminamos el Impuesto de Sucesiones, bajamos el tramo autonómico del IRPF para dejar de ser la comunidad donde más se pagaba y estar entre las cinco donde menos se paga, y hemos bajado el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados. Y viendo los balances de los años 2019 y 2020 vemos que bajando los impuestos se han conseguido 280.000 nuevos contribuyentes y 850 millones de euros más de recaudación. Bajar los impuestos activa el consumo, nos permite recaudar más e invertir más en servicios públicos".

Para el consejero la hoja de ruta está clara en 2022: "Menos impuestos, menos trabas burocráticas y vamos a seguir hablando con empresas y sindicatos".

Bendodo aprovechó su comparecencia tras el último consejo de Gobierno del año para hacer balance de lo que a su juicio ha sido lo más destacado de la acción del Gobierno andaluz en 2021: "Un año muy duro, pero en el que hemos conseguido cuatro hitos fundamentales. Simplificación administrativa, la Ley del Suelo, la fusión de cuatro entes instrumentales de promoción económica en uno sólo, Trade, y la bajada de impuestos".

Por contra, el consejero expuso cuatro referencias que han marcado la relación del Gobierno central con Andalucía: "No hay nueva financiación autonómica, con la actual Andalucía pierde 4.000 millones al año, y del primer planteamiento de la reforma del sistema ni nos gusta la música ni nos gusta la letra; no se ha dotado a las comunidades de un fondo Covid, en el que nos corresponderían 1.000 millones como mínimo; no nos han devuelto aún los 517 millones de euros que nos deben del IVA recaudado por el Estado en 2017; y han subido los impuestos".

Sobre la financiación extraordinaria a las comunidades, Bendodo destacó que pese a que Andalucía es la región con más población "Cataluña se lleva el 40%, lo que requiere una explicación urgente por parte del Gobierno. Es triste que se destine más dinero a que haya películas en catalán en Netflix que a ayudar a las comunidades autónomas a luchar contra el Covid". Desde la Junta se reivindica acceder a esta financiación "para seguir liderando la recuperación Económica de España".

En este último Consejo del año se aprobó también la prórroga de los Presupuestos de 2021 "tras ser rechazado en el Parlamento, fundamentalmente por parte de Vox y PSOE, el presupuesto de la recuperación, que contemplaba 1.000 millones de euros más para la sanidad andaluza justo cuando más se necesitaba"