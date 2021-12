Las viejas naves de Santana se suman a la resurrección industrial de Linares

Juan Esteban Poveda Sevilla

El Gobierno andaluz ha aprobado una transferencia de crédito por importe de 6,4 millones de euros a la Consejería de Transformación Económica para la mejora de las infraestructuras del Parque Empresarial de Santana. La administración andaluza cedió estas instalaciones, abandonadas desde hace una década, al Ayuntamiento de Linares, que pretende usarlas para atraer nuevas empresas a la localidad que durante mucho tiempo ha llevado el sambenito de ciudad con más paro de España (32,5% en mayo pasado, 24% en noviembre) propiciado precisamente por el declive industrial de Santana Motor. La única fábrica de automóviles que tuvo Andalucía.

Durante los ejercicios 2022 y 2023 se va a proceder a lo que la Junta denomina !un programa de regeneración de las actuales instalaciones": la demolición o desmontaje de elementos de las naves dañados por graves patologías, obsoletos o en desuso.

Además de a estas obras, la Junta también se ha comprometido a la promoción del parque industrial como medio de atraer empresas. Y mantiene el compromiso para finalizar las obras de conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz, que hará más atractivas las instalaciones de Santana con acceso directo al ferrocarril.

Con la cesión, el Ayuntamiento de Linares tiene capacidad para impulsar expedientes patrimoniales para la venta, alquiler, alquiler con derecho a compra o la constitución de derecho de superficie.

Es la apuesta de las administraciones para resucitar uno de los polos industriales con más tradición de Andalucía desde mediados del siglo XX, y que sufre ya una década de abandono mientras Linares padece una crisis sin precedentes desde el declive de la minería.

"Vamos a comenzar el año con unas perspectivas inmejorables. Los 6,4 millones de euros para la licitación de obras en el parque de Santana tendrán un efecto directo en la economía local. Y más aún, suponen un efecto emocional y moral para la ciudad, que al fin ve cómo se apuesta de verdad por recuperar esta zona industrial. A lo largo del año, no me cabe duda, iremos viendo cómo nuevas empresas tecnológicas se instalan en Linares", asegura el alcalde Raúl Caro.

La metalúrgica Santa Ana se fundó en 1956 dentro de los planes de desarrollo franquista para revitalizar a la ciudad minera por excelencia del norte andaluz ante el abandono de las explotaciones de plomo que le habían dado renombre internacional durante un siglo.

En unos años la empresa concebida para fabricar maquinaria agrícola comenzó a producir vehículos con licencia Land Rover. Con los míticos Land Rover Santana como emblema, la ciudad recuperó prosperidad en torno a una fábrica que llegó a tener más de 4.000 empleados y una potente industria auxiliar.

El idilio con Land Rover se mantuvo hasta 1989, cuando la firma británica canceló sus acuerdos con Santana. La empresa buscó otras alianzas. Encontró a Suzuki, interesado en entrar en el mercado de los 4x4 ligeros en Europa. La multinacional nipona se hizo con casi el 85% del accionariado.

Sin embargo el nuevo proyecto nunca acabó de despegar. En 1995 Suzuki anunció su marcha de Linares. La Junta de Andalucía compró la empresa para salvar una grave crisis social y acallar una durísima movilización de toda la comarca para salvar la única factoría de automóviles de Andalucía.

La gestión de la Junta no hizo sino aumentar las pérdidas. La administración se mantuvo al frente del timón soportando números rojos y tirando de talonario (se estima que unos 600 millones de euros en total). El intento más serio de reconversión, con recortes de personal en 2001 financiados a base de prejubilaciones y bajas incentivadas con 100 millones de euros hoy bajo sospecha en una de las piezas separadas de la causa de los ERE, no dio resultado porque no se encontraron socios solventes.

La agonía se mantuvo hasta 2011. En los dos últimos años las pérdidas sumaron 80 millones y se decidió ya liquidar la empresa. Los esfuerzos se centraron en un plan para atraer nuevas industrias de sectores distintos a la automoción, y garantizar la paz social con más prejubilaciones. Sin embargo, las empresas nunca llegaron y las instalaciones del parque industrial quedaron abandonadas.

Para aumentar aún más la indignación social, elementos que debían complementar a la parte industrial, como el campus tecnológico universitario, se demoraron año tras año porque no se ejecutaron las inversiones prometidas desde la Junta. A tal punto llegó la indignación social que el alcalde Juan Fernández abanderó la protesta contra la Junta, gobernada por su propio partido (PSOE).

Hubo desde finales de los 90 un intento de diversificar la economía hacia los servicios y el comercio. En 2002 El Corte Inglés abrió uno de los primeros centros comerciales fuera de una capital de provincia. Este impulso se acompañó con urbanismo comercial para todo el centro de la ciudad. Pero el declive industrial arrastró no solo a la localidad, sino a toda la comarca, que lideraba los rankings de paro nacional.

Santana Motor aún existió legalmente hasta 2018, cuando el Consejo de Gobierno acordó su disolución y liquidación. Se hicieron lotes y se subastó la maquinaria aprovechable que aún había en las naves. El suelo, propiedad de la agencia IDEA, quedó inerte, improductivo. Con el Ayuntamiento reclamando durante años para intentar por su cuenta buscar empresas.

Linares llevaba ya años encabezando los rankings de paro de España. La marcha de El Corte Inglés en 2021 fue la puntilla para la economía local y para la autoestima de los linarenses.

En el último año, sin embargo, la industria linarense parece estar recuperando pulso. Se mantienen los referentes que han aguantado las crisis: Gestamp, Linares Biodiesel , Sonae Arauco y Alucoat, junto a otras empresas de alto valor añadido como Compin o CAF Desing. Firmas que no solo se han mantenido sino que están creciendo y apuestan por nuevos proyectos en la ciudad. Y llegan sin cesar anuncios que suenan a cambio de tendencia. Al inicio de la resurrección.

Renfe ha comenzado a operar en la ciudad un Centro de Competencias Digitales para la atención al cliente con nuevas tecnologías que en 2022 completará su despliegue con más de 200 empleos.

La consultora internacional Baufest también ha anunciado su implantación en Linares con la creación de 150 empleos para dar servicios de software e IT.

Actia System, filial de la multinacional francesa Actia, también anunció que abre en Linares oficina técnica con la creación de entre 15 y 20 puestos de trabajo de un perfil profesional de cualificaciòn media-alta a nivel de FP y Universitaria, sin descartar la posibilidad en un futuro de poner en marcha una segunda fase del proyecto.

Evolutio, empresa dedicada a la integración de servicios 'cloud', ha anunciado la apertura de un nuevo centro de trabajo en Linares, especializado en áreas de gran demanda empresarial con la planificación de llegar a 150 empleos en 2023 en áreas como la ciberseguridad, los entornos cloud y la experiencia de usuario y contact center, entre otras.

El proyecto "Nuevo Linares", liderado por la empresa Kerogen Energy y su socio Insersa, plantea a medio plazo recuperar la minería en Linares, Guarromán y Bailén, con estudios previos en unos 43 kilómetros cuadrados. Si los estudios dan resultados positivos, puede comenzar la extracción de plomo en unos dos años.

Meltio, que fabrica con una patente mundial impresoras en 3D, prevé ampliar de 70 a 110 trabajadores también en 2022, gracias a un plan de expansión internacional de 7,5 millones que llevará a la empresa a exportar a más de 60 países.

"Tenemos claro que queremos estar en Europa, entre otras cuestiones por temas de seguridad jurídica, y el sur es la región más competitiva de Europa. Linares resulta un emplazamiento ideal para la industria tecnológica por la facilidad de atraer talento, fidelizar a los trabajadores y apoyo de instituciones. Es más rentable estar aquí que en China en términos de costes", indica el CEO de esta compañía, Ángel Llavero.

En este paquete de atractivos se quiere incluir ahora el antiguo parque industrial de Santana. Un símbolo para una ciudad que quiere volver a resurgir como enclave industrial.