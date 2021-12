La CES cifra en un 60% la recuperación del tejido empresarial sevillano destruido por la pandemia

Juan Esteban Poveda Sevilla

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, CES, Miguel Rus Palacios, ha alertado de que los efectos de la pandemia persisten aún en la economía y de que "sólo se ha recuperado el 60% del tejido empresarial destruido durante la pandemia". Rus ha hecho estas manifestaciones en la gala de entrega de los XIV Premios Empresariales CES, que este año han recaído en Francisco Javier Moreno Muruve, presidente de FEDEME, y en Juan Gamito Camacho, secretario general de ASATRANS.

El presidente de la patronal sevillana ha destacado además el difícil contexto al que se enfrentan las empresas con el aumento de los costes de producción un 31%, lo que lleva a muchas empresas a trabajar "sin rentabilidad o en pérdidas".

Añadió a estos obstáculos reiterada subida de SMI, un 31% desde 2019, "el aumento de las cotizaciones y las intenciones de cambios en el mercado de trabajo que no tienen en cuenta a las empresas ni a las personas trabajadoras, mientras que España es el país donde más sube la presión fiscal. Según los datos de la OCDE no recuperaremos niveles pre pandemia hasta 2023 si se hacen las cosas bien. Y no se están haciendo las cosas bien. Así no vamos a crecer".

Rus insistió en que "la crisis aún no ha acabado. Las empresas necesitan una 'dosis' de refuerzo. Pedimos máxima responsabilidad a los políticos y unidad a todos los niveles para lograr la salud de los ciudadanos y la recuperación de las empresas".

Rus tuvo además sentidas palabras de agradecimiento hacia los dos homenajeados de la noche. El jurado encargado de otorgar el Premio ha valorado no sólo la trayectoria empresarial de Francisco Javier Moreno Muruve en el sector de la automoción y de la industria del aceite de oliva, sino su compromiso social, su entrega a las organizaciones empresariales a través de FEDEME, su actitud de constante apoyo y defensa del sector del metal, y su contribución a la promoción de la empresa sevillana y al desarrollo de nuestra provincia.

Moreno destacó su vinculación con "esta casa, la casa de los empresarios de Sevilla" desde su familia (su padre fue uno de los fundadores de la CES), y abogó por no olvidar la conciliación familiar de los empresarios, con emotivo saludo a su familia.

La Mención Especial para quienes han trabajado por y para las organizaciones empresariales, ha recaído este año en Juan Gamito Camacho, secretario general ASATRANS, por su defensa de la negociación colectiva y, especialmente, por la labor realizada en FEDEME, como asesor jurídico, hasta el año 2011, y en ASATRANS, como asesor jurídico y secretario general desde 1977 hasta la actualidad, durante 44 años.

Juan Gamito, en un emotivo discurso, recordó su trayectoria desde el inicio de su carrera profesional, que fueron también los años del nacimiento de las nuevas organizaciones empresariales al amparo de la normativa constitucional.