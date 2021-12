El convenio del Metal de Cádiz se firma con la advertencia sindical de "volver a la calle" si no se impulsa la industria

Juan Esteban Poveda Sevilla

El secretario general de la patronal FEMCA, Jose Muñoz Flores, y los secretarios generales de Industria de CCOO de Cádiz, Juan Linares, y FICA UGT-Cádiz, Antonio Montoro, han firmado esta mañana en Sevilla en la sede de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo el nuevo convenio colectivo de las industrias del metal de la provincia gaditana, tras el preacuerdo alcanzado que puso fin a la huelga en el sector. Los sindicatos aprovecharon el acto de la firma para asegurar que Cádiz "volverá a salir a la calle" si no hay medidas de impulso para su industria.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la consejera Rocío Blanco y las secretarias generales de CCOO en Andalucía, Nuria López, y UGT, Carmen Castilla, y Ángel Gallego, presidente del CARL, órgano tripartito que llevó a cabo la mediación en el conflicto. "La presencia de estas autoridades en la firma de un convenio provincial da un significado a este acto que va más allá del convenio", destacó el mediador.

La consejera de Empleo ha felicitado a las partes por su apuesta por el diálogo y el consenso y ha destacado el "excelente" trabajo del CARL en la mediación del conflicto. "Sin duda es uno de los protagonistas de este éxito", ha recalcado Rocío Blanco, que ha subrayado su valor como foro permanente de encuentro entre los agentes sociales y su valor intangible que genera riqueza en Andalucía, ya que desde su creación ha evitado la pérdida de 42 millones de horas de trabajo por huelgas gracias a su labor de mediación y conciliación laboral.

Juan Linares, responsable de Industria en Cádiz de CCOO, ha destacado que "lo que ha pasado en Cádiz es más que el convenio. Ya toca derogar la reforma laboral". El responsable sindical señaló que mientras que en toda España se crea empleo, los datos de Cádiz conocidos ayer reflejan un incremento del paro en 1.569 personas, para un total de 153.629 desempleados en la provincia. "Cádiz no se puede permitir estos datos. Si no ponemos elementos para que la provincia sea más que tomar dos cervezas en un bar tenemos un problema.Si no hay soluciones para la industria, Cádiz saldrá de nuevo a la calle".

En la misma línea, Antonio Montoro, de UGT, también ha señalado que el acuerdo rubricado hoy trasciende a un simple convenio. "Se pedía más, se pedía industria. En Cádiz nos han quitado ya tanto que nos han quitado hasta el miedo. Era el convenio, pero también era el futuro", ha señalado. Montoro apuntó que "con convenios que tienen subidas salariales del 1 ó el 2% no salimos de esta crisis porque no generan riqueza y consumo".

Los responsables sindicales insistieron en que la comisión de seguimiento que recoge el acuerdo se ponga en marcha "cuanto antes" para evitar incumplimientos y que las medidas pactadas tengan efectividad inmediatamente.

Desde la patronal FEMCA, José Muñoz ha agradecido el talante y el apoyo de las federaciones a nivel nacional y andaluz, con especial mención a la CEA. "Esta negociación demuestra la importancia del asociacionismo empresarial para defender situaciones de conflicto. Hemos aprendido a tener empatía, porque este conflicto ha ido más allá de lo laboral".