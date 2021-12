Inversión de 107 millones de euros para 1.219 viviendas de alquiler asequible en Andalucía

Juan Esteban Poveda Sevilla

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Junta de Andalucía y 19 ayuntamientos andaluces han firmado acuerdos para impulsar la construcción de 1.219 viviendas que se pondrán a disposición de familias andaluzas excluidas del mercado inmobiliario en régimen de alquiler a precios asequibles, de entre 200 y 400 euros. Son en total 24 promociones en las que se invertirán 107 millones de euros, 22 de ellos aportados por las instituciones públicas, y promovidas tanto por empresas municipales como por privadas.

De los 107 millones de euros, el Ministerio aporta más de 23,45 millones, lo que supone el 22% del total; la Junta de Andalucía destina 5,79 millones (casi el 5,39%); los ayuntamientos, 6,54 millones (el 6,1%); y el resto lo asumen promotores.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio suscrito el 31 de julio de 2018 entre el Ministerio y la comunidad autónoma de Andalucía para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, mediante el cual el Ministerio aporta a esta región más de 246,75 millones de euros.

El acto de la firma ha tenido lugar en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, con la presencia de la ministra Raquel Sänchez Jiménez, el presidente de la comunidad, Juanma Moreno, y alcaldes o representantes de todos los municipios.

De este plan de construcción de viviendas en alquiler a precios asequibles se benefician tanto capitales como Almería, Cádiz, Córdoba o Granada como pequeños municipios como Lúcar, en Almería, de apenas 760 habitantes. Figuran también en la lista Níjar, Padules (Almería), Baza, La Puebla de Don Fadrique (Granada), Aljaraque, Isla Cristina, Lepe (Huelva), Jaén, Nerja (Málaga), Alcalá de Guadaíra, Lebrija, Mairena del Alcor y La Rinconada (Sevilla).

Los destinatarios de las viviendas serán familias con rentas bajas, jóvenes, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o incluso temporeros de paso, según las necesidades detectadas en cada municipio.

La ministra Raquel Sánchez Jiménez ha destacado que con los convenios firmados en San Telmo se propician medidas concretas para hacer posible una de las cuestiones que más preocupan en nuestra sociedad, al Gobierno y al resto de administraciones, como es el acceso a una vivienda "digna y asequible".

"Y hoy lo hacemos desde la cercanía, con los alcaldes. Se trata de resolver los problemas cotidianos de la gente, que tienen que ver con aspectos tan esenciales como la vivienda o la movilidad", ha remarcado.

Sánchez apuntó que desde 2018 el ejecutivo central está apoyando a las familias andaluzas en estas materias con "1.948 millones de euros,e inversiones licitadas por valor de más de 2.300 millones".

Una apuesta que, ha manifestado, se pretende aumentar el 2022. "Los presupuesto incluyen 2.325 millones para el conjunto de Andalucía. En vivienda y agenda urbana superamos los 432 millones de euros, lo que multiplica por siete la cifra del anterior presupuesto", ha señalado.

A nivel estatal se destinan a vivienda 3.300 millones con un fin social pero también para que sea "motor de la recuperación económica. Con estos presupuestos vamos a impulsar actividad en el sector. Son las cifras más altas de 12 años, con la participación de las comunidades autónomas y Ayuntamientos. Esta colaboración ha demostrado su eficacia a la hora de acercarnos a las personas, entender sus problemas y poner medios para resolverlos", ha indicado.

La ministra también recordó que se ha comenzado con la tramitación de la primera Ley de Vivienda de la Democracia "para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda. No va contra nadie sino a favor de personas que no debemos ignorar, no invade competencias, ofrece máxima seguridad jurídica, transparente que nos obliga a actuar y a dar cuenta de inversiones, suelo disponible Incentiva la vivienda en alquiler a precio limitado, protegemos a inquilinos y propietarios", ha destacado.

La Ley incluye programas destinados a promover el alquiler asequible de las personas con menos recursos, medidas específicas para jóvenes, mayores y discapacitados, junto con programas innovadores para fomentar los alojamientos temporales o el denominado 'cohousing' de viviendas intergeneracionales. Por otro lado, hizo hincapié en el Plan de vivienda para el alquiler asequible que ya está en marcha para lograr el objetivo de 100.000 viviendas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que la pandemia, "además de pérdidas humanas, ha traído destrucción de cohesión social. Los poderes públicos tienen que tener presente a quién más lo necesita, como son las familias vulnerables en el acceso a la vivienda. Nos felicitamos por la firma de un nuevo acuerdo por el acceso a la vivienda de alquiler asequible, y lo hacemos además el conjunto de las administraciones, tratando de dar respuesta a necesidades reales desde la cooperación y el diálogo y contando con la iniciativa privada.

El presidente andaluz ha apuntado que con el Plan vive 2020-2030, y en lo que va de legislatura, se han promovido 4.000 viviendas protegidas promovidas, se ha aprobado la nueva ley del suelo, conocida como LISTA, que también posibilita más viviendas asequibles, acaba con la dispersión normativa y da seguridad jurídica y el gobierno que preside ha aprobado una "política fiscal favorable a la vivienda".

Desde hace tres años, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con la consejera Marifrán Carazo, ha promovido 3.000 viviendas nuevas en alquiler a precio asequible. En el Programa de Fomento de Viviendas en Alquiler que reactiva la economía andaluza se contemplan inversiones de 266 millones de inversión, 82 millones públicos para un total de 76 promociones y la previsión de crear unos 9.000 empleos con las tres convocatorias y del que ha resaltado la facilidad en el acceso a la vivienda de los jóvenes en situación de dificultad

Moreno cerró su intervención recordando, en un tono muy institucional, el tercer aniversario de las elecciones andaluzas que le dieron acceso a la presidencia. "No hay mejor manera de celebración que ésta de hoy. Firmando un acuerdo con el Gobierno de España, ayuntamientos e iniciativa privada. Nadie está pensando en su interés particular, sino en el del conjunto de la sociedad. Un acto ejemplar que es ejemplo del camino que tenemos que seguir en normalidad democrática, en la que nos ayudamos para empujar en la misma dirección para llegar más lejos. Es la Junta que queremos impulsar para nuestra tierra", ha concluido.