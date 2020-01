Andalucía sube de 21,4 a 32,5 millones de turistas en la última década

El sector se consolida como motor económico de Andalucía, con un PIB cercano al 14% y seguirá creciendo en 2020. Los ingresos alcanzaron los 21.800 millones de euros el pasado año.

En una década, el sector turístico ha vivido la mayor transformación de su historia. La digitalización se llevó por delante las agencias de viaje tradicionales a favor de los portales online, los apartamentos turísticos se consolidaron como alojamiento alternativo a los hoteles, las escapadas se impusieron a las vacaciones veraniegas de larga duración, algunos destinos exóticos se convirtieron en destinos masificados, etc.

Sin embargo, Andalucía no sólo ha sabido adaptarse a esas enormes transformaciones, sino que lo ha hecho sin parar de crecer en esta segunda década del siglo XXI. En el año 2019, Andalucía recibió más de 32,5 millones de turistas, lo que supone 11 millones de visitantes más que en el año 2010, cuando la región recibió 21,4 millones de viajeros en un momento crítico por el azote de la crisis económica internacional. Eso supone un incremento del 50% en el número de turistas en diez años y da idea de la importancia que el sector ha tenido en una década marcada por una profunda depresión económica.

De hecho, el sector turístico ha incrementado su peso en el PIB regional y en la creación de empleo y se ha convertido en el motor de la economía andaluza en estos años tan difíciles. Actualmente, el sector supone entre un 13 y un 14% del Producto Interior Bruto -cifra que solo superaba la construcción cuando en sus tiempos de burbuja llegó a alcanzar un 18% del PIB-.

Con estas buenas cifras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado de su vicepresidente -y también consejero de Turismo-, Juan Marín, acudieron la pasada semana a la 40 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid para hacer un derroche de buenas noticias sobre 2019 y de optimismo para 2020.

No en vano, Andalucía cerró el pasado año su mejor ejercicio al alcanzar, por primera vez, los 32,5 millones de turistas. Esto supone que la actividad turística creció el doble de lo estimado, del 3% previsto al 6,1% registrado.

Líder del turismo nacional

Del total de turistas, 20 millones eran españoles, tras un importante incremento del 8,4 por ciento, lo que reafirma el liderazgo indiscutible de Andalucía en este mercado, según Moreno, quien relacionó este dinamismo con la "contención" de precios, una mayor accesibilidad a la oferta disponible y una "mejor promoción" desde las administraciones y empresas. También tuvo una evolución positiva el turismo internacional, con 12,4 millones de turistas -un 2,5% más-, pese a elementos desfavorables como la inestabilidad de la libra debido al brexit, la quiebra de Thomas Cook y la recuperación de otros destinos competidores del Mediterráneo como Egipto, Turquía o Túnez.

Moreno elogió la "madurez" y "capacidad" mostradas por la industria turística andaluza, que "ha sabido amortiguar esos efectos adversos mejor que la media española", un balance "netamente positivo" que pone en valor el "gran trabajo que hay detrás de todo el sector". Otros indicadores que muestran el buen comportamiento del turismo son el aumento del gasto turístico medio diario en un euro, hasta los 68 euros y el incremento de un 5,1% del empleo en el sector, hasta alcanzar un promedio de 420.000 ocupados en el año, ha detallado Moreno. De hecho, la actividad turística ha generado unos ingresos en la región por valor de 21.800 millones de euros, la cifra más alta lograda hasta la fecha por este sector.

En cuanto al empleo, el presidente andaluz ha concretado que han sido, de media, 420.000 ocupados al año en el sector turístico, la cifra más alta de toda la serie, con un alza del 5,1% respecto al ejercicio anterior. Esto significa que crecen los turistas y los empleados en turismo "prácticamente a la par".

En lo relativo a la hostelería -alojamiento, restauración y agencias de viaje-, la Seguridad Social indica que los afiliados, a cierre del año pasado, habrían superado los 266.000, un 4,5% más, superando el incremento anotado en la mayoría de los grandes sectores de la economía andaluza, y muy por encima del comportamiento reflejado en el resto de las comunidades turísticas del país. "Andalucía es la región donde más han aumentado las afiliaciones en esta rama, por lo que podemos decir con claridad que el turismo andaluz no solo está aportando combustible a nuestra economía, sino que está tirando del carro del empleo nacional", subrayó.

No obstante, los sindicatos UGT y CCOO han denunciado que tras los buenos resultados turísticos se esconden unos altos niveles de precariedad laboral, cuyo máximo exponente son las camareras de piso -conocidas como las kellys- y siguen reclamando que el crecimiento del sector se base en un mercado laboral sostenible y con derechos.

Por su parte, los empresarios del sector han compartido en Fitur el optimismo del Gobierno andaluz, al que ha pide, al igual que al resto de administraciones públicas, apoyo en la promoción del destino y facilidades para la inversión privada.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, animó a Andalucía a "definir" más productos turísticos y conseguir "renovar" su oferta ya de por sí "diversa". Así, la ministra recordó la celebración del V Centenario de la primera circunnavegación y ha apelado a "recuperar la historia, los orígenes" e ir "reinventándonos, diversificando mercados lejanos", al mismo tiempo que se trabaja de mano de las administraciones regionales y locales para hacer de la digitalización parte de la modernización del modelo turístico.

La ministra acompañó a la Reina Letizia en su recorrido por los distintos pabellones de Ifema donde se celebra Fitur, y realizó una parada en el pabellón 5, ocupado casi íntegramente por Andalucía. En las salas del stand de Andalucía se han celebrado más de 60 presentaciones de empresas y entidades que quieren dar a conocer sus novedades. También ha contado con 40 mesas de trabajo dirigidas al establecimiento de contactos y acuerdos, donde numerosos empresarios y autoridades han celebrado entrevistas de trabajo.

Además de los buenos datos de 2019, las previsiones para el 2020 son optimistas, ya que Andalucía podría superar los 33,7 millones de turistas, lo que supondría un 3,5% más que el pasado año. Según el vicepresidente andaluz, Juan Marín muestra su satisfacción por eso buenos resultados y anuncia que la Junta de Andalucía trabaja en la elaboración del Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, META, que pretende sentar las bases reguladoras del futuro de esta actividad económica a lo largo de la próxima década que se extenderá hasta 2030.

Nuevas tasas

Son muchos los retos pendientes para este año en el turismo andaluz. Entre los debates actuales se encuentra el deseo del alcalde de Sevilla, Juan Espadas, de poner en marcha una tasa turística como la que ya cobra Mallorca o Barcelona. La próxima reunión de la Mesa del Turismo en Andalucía, que se celebrará en el mes de febrero con empresarios, sindicatos y la Consejería de Turismo, debatirá sobre la posible implantación de una tasa turística a nivel andaluz.

El consejero Juan Marín, contrario a esa tasa, ha instado a "no convertir Andalucía en un territorio donde la regulación de una posible tasa turística sea un debate exclusivamente municipal" porque, a su juicio, sería "un flaco favor a empresarios y turistas".

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) y de la patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, afirmó que la aplicación de una tasa turística mediante el cobro de una cantidad por noche de alojamiento es una "solución del siglo pasado".

La tasa turística no sería el único pago que se pondría en marcha este año. La consejera andaluza de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, afirmó en Fitur que espera que en el primer semestre de este año pueda estar en vigor el decreto para cobrar un precio "simbólico", de unos tres euros al día, para acceder a los museos de la comunidad. Del Pozo, que presentó en Fitur la nueva tarjeta turística cultural, insistió en que esta medida va a permitir contar con "un poco más de dinero" para conservar el "inmenso" patrimonio de la comunidad.

Por otra parte, la consejera también anunció el cambio en la compraventa de entradas de uno de los monumentos más visitados de España: la Alhambra de Granada. El nuevo sistema de venta que se instaurará a partir de marzo pretende acabar con el "mercado" que se había creado por parte de los agentes autorizados, que las "acaparaban" para después "negociar" con ellas ofreciéndolas por hasta 700 euros, cuando su precio es de 14.

Sevilla lidera la inversión hotelera

Andalucía vive un 'boom' de inversión en nuevos hoteles, la mayoría de ellos de alta categoría y promovidos no por cadenas hoteleras, sino por fondos de inversión que prevén buenas rentabilidades por un crecimiento o mantenimiento del sector turístico en la comunidad. La consultora Deloitte señala que en Andalucía hay proyectados hasta el año 2021 un total de 74 hoteles -con 12.210 habitaciones-, de los que el 47% corresponde a reformas y el 53% a nuevas aperturas, por lo que se estima que "en los próximos años será necesaria una inversión en construcción y reforma" en la comunidad autónoma de "unos 1.604 millones de euros entre 2019 y 2026".

Según el estudio 'Hotel Property Handbook 2019', que cada año analiza el comportamiento del sector en España y sus diferentes regiones, en los últimos seis años, Sevilla ha sido la capital española que más ha crecido "con diferencia". El total de las nuevas aperturas han sido cambios de uso de edificios y localizados en Sevilla. Además, se han llevado a cabo cinco reformas hoteleras, con 1.196 habitaciones -el 61% reformas totales y un 39% 'rebranding'-, de las que la capital hispalense ha concentrado el 39% del total.

De los 74 hoteles proyectados hasta 2021 en Andalucía, en Sevilla se concentrarían 15 nuevos, que suponen un total de 1.502 habitaciones -un 63% de nuevas aperturas y un 37% de reformas-, un 12,3% del total de la futura oferta de la comunidad".

En España, la cifra ascendería a un total de 5.117 millones de euros, de los que 3.580 millones serían para nuevas aperturas y 1.537 para reformas, según ha precisado.

En el estudio destacan, entre las nuevas aperturas y reformas proyectadas en Sevilla, proyectos como el 'Hotel Accor', de cinco estrellas y 170 habitaciones, que será un cambio de uso de la antigua sede de Abengoa en Sevilla tras ser comprada por Bouygues Inmobiliaria por 17,5 millones de euros. También, el proyecto 'Autograph Collection Sevilla' -de cinco estrellas y 95 habitaciones-, que es otro cambio de uso de la antigua sede del banco de Andalucía, y para el que se estima una inversión de 35 millones de euros.

Más proyectos destacados desde Deloitte son 'Radisson Sevilla' -de cinco estrellas y 89 habitaciones, resultado de un doble cambio de uso de dos edificios en la plaza de la Magdalena, el antiguo edificio de la sede de El Corte Inglés y la antigua sede del BBVA-; y 'Only you Sevilla', hotel de cuatro estrellas y 241 habitaciones que será la reforma del antiguo Ayre Sevilla, para adaptarlo a la marca 'Only You' de Palladium Hotel Group, con el objetivo de expandir dicha marca a nivel nacional. En general, el estudio muestra una fuerte demanda inversora por entrar o crecer en Andalucía, tanto en el segmento urbano como en el vacacional.