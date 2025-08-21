Extremadura Avante acompañará a cinco empresas durante una misión comercial en China

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy 21 de agosto la convocatoria de ayudas de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U, para la participación agrupada de empresas extremeñas en Misión Comercial Directa a China.

La actividad con carácter multisectorial, (construcción, moda, cultura, servicios de ingeniería, comercio al por mayor, industria química, alimentación y bebidas), se desarrollará en la ciudad de Shanghái y alrededores del 24 al 28 de noviembre de 2025.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, podrán resultar beneficiarias 5 empresas extremeñas, que contarán con los servicios profesionales de Extremadura Avante, antes, durante y después de la acción, con el fin de optimizar sus objetivos comerciales.

El fin principal de esta acción es realizar una prospección del mercado del país, así como el establecimiento de contactos para la introducción o consolidación de los productos y servicios de las empresas participantes en el mercado asiático.

China se ha consolidado como el primer socio de España, una relación comercial que se afianza año tras año. El volumen de intercambio bilateral supera actualmente los 50.000 millones de euros al año y Shanghái se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para las exportaciones españolas.

En 2024, China fue el cuarto socio comercial de España, fue el segundo proveedor de bienes y el duodécimo cliente para las exportaciones españolas, registrando un crecimiento cercano al 8% y destacando sectores como el agroalimentario, la moda o las tecnologías medioambientales.

El mercado chino demanda calidad, innovación y sostenibilidad, atributos que caracterizan a la oferta empresarial extremeña, por lo que esta misión comercial directa es un paso decisivo para acercar Extremadura a Shanghái y posicionar sus productos y servicios en un mercado de gran potencial.

El plazo para presentar solicitudes será de 6 días hábiles a partir de la publicación en el DOE, es decir, desde el viernes 22 hasta el viernes 29 de agosto de 2025, ambos inclusive.