Atracan la sucursal de Caja Rural de Extremadura de Gévora, una pedanía de Badajoz

La Guardia Civil busca a los dos presuntos autores de un robo con pistola en una sucursal de Caja Rural de Extremadura en Gévora, una pedanía de Badajoz, según se ha podido saber, los autores materiales han huido y no se sabe aún la cuantía que han robado, incluso se dice que se les cayó el dinero robado en su huida.

El suceso que tuvo lugar sobre las 13:30 horas de este lunes 21 de julio, mantuvo conmocionada a la localidad, cuando vio que esta sucursal ha vuelto a ser el objeto de un robo.

No es la primera vez que es atracada, en 2020 asaltaron la sucursal y huyeron con el dinero robado, por lo que los vecinos piden más vigilancia y control policial en esta pedanía que depende de la policía local de Badajoz y no cuenta con puesto de la Guardia Civil.

No se conocen muchos detalles, y la Guardia Civil, de momento no ha realizado ninguna declaración, pero la inquietud en esta pedanía solo hace aumentar, al ver que no hay vigilancia, ni en sucursales bancarias, ni en empresas ni en hogares.