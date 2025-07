La estafa de las tumbonas "gratis" para las que solo se pide una consumición por persona: "Lo más económico es el agua y vale unos 20 euros"

No hay nada más fastidioso durante unas vacaciones que buscar un buen sitio para comer, uno en el que no te sientas estafado por los altos precios y la mala calidad, que no sea el típico lugar enfocado a turistas donde, irremediablemente, pagas más de lo que deberías por un producto que te deja insatisfecho. Esta mala experiencia ha destacado en la famosa y turística isla griega de Mykonos, en la que varios turistas han denunciado los elevados precios de un restaurante a pie de playa.

Concretamente, diferentes turistas que han estado en el restaurante de mariscos DK Oyster, cerca de la playa de Platys Gialos, en Mykonos, escribieron reseñas y mostraron pruebas a través del portal TripAdvisor, de la estafa sufrida en este local, donde han llegado a pagar más de 1.000 euros por solo tres platos de comida.

La peor experiencia de Mykonos

De hecho, un reciente usuario de la plataforma explicó que le cobraron un total de 350 euros por un pescado entero, al mismo tiempo que tres platos de comida le costaron 1.000 euros: "Fue la peor experiencia que tuvimos en Mykonos", afirma en su comentario.

Según cuentan los usuarios en el mencionado sitio web, la estafa parte de una oferta de tumbonas y sombrillas gratis: "Es un lugar donde te engañan al entrar. Supuestamente no debes pagar por la silla y sombrilla, solo debes consumir una bebida por persona", explica un crítico del lugar, que acumula un total de 2,1 puntos sobre cinto en TripAdvisor. Sin embargo, "lo más económico es el agua y vale aproximadamente 20 euros". La cerveza tiene un precio de 49 euros y la piña colada, que al parecer está horrible, cuesta 65 euros.

"Adicionalmente, cuando vas a pagar, te cobran 100 euros por servicio más 80 euros de tasas"

"Adicionalmente, cuando vas a pagar, te cobran 100 euros por servicio más 80 euros de tasas", añade el mencionado usuario, que asegura que este lugar es una "gran estafa". A este comentario se suman otros muchos por el estilo que, incluso, van más allá.

"Nos cobraron 430 dólares por una cerveza un mojito y un agua. No muestran los precios y te los van cambiando", indica una usuaria, que apunta a que pasaron "un momento terrible", ya que les amenazaron con llamar a la policía y, al mismo tiempo, señala que los empleados querían pegarles: "Deben cerrarlo inmediatamente", concluye.

Por otro lado, la estafa también se muestra a la hora de consultar la carta, ya que no hay, sino que los camareros la dictan, imposibilitando a los clientes ver los precios: "Cero recomendado este lugar. Los camareros te dictan la carta y no te muestran los precios del menú. Si pides la carta, te traen una cantidad mucho más grande de lo que ofrece la carta por lo que te cobran cuatro veces más. Según ellos cobran por kilo", relata otro usuario.

"Al cobrar ni te muestran el detalle de la cuenta y te cobran 100 euros de impuestos extra, cuando te ofrecen la tumbona para estar todo el día gratis claramente te lo están cobrando en la cuenta final. Durante nuestra estadía todos los clientes reclamaron por lo mismo, pésima experiencia para los turistas", concluye.