Chueca anuncia más proyectos para transformar las calles de Zaragoza y más medidas para atraer inversiones

Mejoras en las calles de Zaragoza con proyectos urbanísticos, simplificación administrativa, más zonas de juegos infantiles y medidas para facilitar la conciliación familiar y más instalaciones deportivas para jugar, por ejemplo, al fútbol. Son algunos de los numerosos anuncios que ha realizado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su intervención en el Debate del Estado de la Ciudad en el que ha anunciado también el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Aragón para aumentar la financiación de la capital en más de 10 millones de euros.

Un paquete de propuestas en el que también se incluyen otra serie de acciones para fomentar las inversiones y la creación de empleo. Y, para ello, Chueca ha anunciado que se va a impulsar la simplificación de licencias urbanísticas con el fin de facilitar que las empresas puedan comenzar las obras bajo rasante (hasta cota cero) mientras se tramita la licencia completa del proyecto.

Es una "medida valiente de simplificación administrativa, que mantiene todas las garantías jurídicas, pero que adapta la normativa a la realidad del momento y a las necesidades de una sociedad que no puede esperar", ha afirmado la alcaldesa.

De este modo, se quiere reducir la burocracia y ganar tiempo en el sector de la construcción en generación de empleo e inversión, especialmente, porque "no podemos permitirnos que los tiempos administrativos sean un freno al desarrollo".

Esta medida, que se llevará al próximo Consejo de Gerencia de Urbanismo, pretende también agilizar la construcción de vivienda, sobre todo para facilitar el acceso de los jóvenes al ser uno de los colectivos con más dificultades para emanciparse. Precisamente, Chueca ha recordado que "hemos impulsado la mayor operación de construcción de vivienda pública en régimen de alquiler asequible.

En estos momentos, hay 2.291 viviendas públicas edificándose o en trámites en Zaragoza y, en 2027, superaremos las 2.500". Todas ellas están previstas en la ciudad consolidada y repartidas en los barrios del Actur, Valdespartera, Miralbueno, Rosales, Picarral, La Jota, El Rabal, Las Fuentes, Oliver, Torrero, Casco Histórico, San José, o Valdefierro. Una gran parte de estos pisos se engloban en el Plan Más Vivienda impulsado en colaboración con el Gobierno de Aragón.

En materia de vivienda, Chueca ha recordado que se han desbloqueado operaciones históricas como las de Acelaria, en el Picarral, o los suelos del antiguo colegio Jesús y María, que generarán vivienda, zona verde y equipamientos públicos, aparte de avanzar en rehabilitación con una partida de más de 30 millones de euros en ayudas para la eficiencia energética y accesibilidad de unos 5.500 horarios en barrios como Balsas del Ebro Viejo, Delicias, Oliver y el Casco Histórico. Una línea de acción esta última con impacto local, puesto que cada euro invertido en rehabilitación se multiplica por 2,5, ha añadido Chueca.

Obras y parques en Zaragoza

En la relación con el urbanismo de la ciudad, también se van a llevar a cabo otras medidas como la renovación del Parque Pignatelli en el que no se ha intervenido en profundidad desde los años 80 y para el que ya está preparado el anteproyecto de reforma con una inversión de alrededor de 1,5 millones de euros, aparte de avanzar en la licitación de los trabajos de la primera fase de la reforma del Parque Tío Jorge.

También se quiere avanzar en proyectos de recuperación y actualización de los parques del Castillo Palomar, en el distrito de Delicias, y el de La Paz-Torrero, así como en el proyecto para la zona de la antigua estación de El Portillo en el que ya se han dado pasos para desbloquearlo como los acuerdos alcanzados en el seno de Zaragoza Alta Velocidad, lo que permitirá contar con un nuevo parque urbano. A todo ello, se añaden los trabajos para la renovación del arbolado.

Otros proyectos en materia de urbanismo en la capital son los Planes de Regeneración Urbana y Social puestos en marcha en Zamoray-Pignatelli y Bruil. En el ámbito de la vivienda, se contempla la construcción y rehabilitación de 131 viviendas de alquiler asequible con una inversión de 23 millones de euros. También está prevista la reforma de la calle San Blas, con 1,5 millones de euros, y se aportarán más viviendas asequibles dentro del programa Alquila Zaragoza (ALZA).

También se prevé avanzar en el plan de acción Revive Bruil, que se presentó recientemente y del que se está pendiente de que, a finales de este mes o a lo largo de agosto, se resuelvan desde Europa la adjudicación de los fondos solicitados para rehabilitar vivienda, reformar calles y plazas, mejorar el parque e impulsar programas de atención a personas vulnerables en la zona.

Tecnología

La alcaldesa de Zaragoza también ha explicado que el foco para los próximos años se pone en la tecnología para incorporar todas aquellas que sean de vanguardia y, en concreto, la inteligencia artificial con el fin de mejorar los servicios públicos y avanzar e simplificación administrativa.

En este ámbito, destacan propuestas concretas como el nuevo asistente virtual del Ayuntamiento, que se presentará en octubre, para informar al ciudadano sobre 790 trámites administrativos, así como la automatización de la tramitación de licencias. El objetivo también es agilizar la resolución de subvenciones y de los procesos de contratación.

Además, se impulsará de la mano de Amazon Web Services una plataforma tecnológica avanzada, que estará lista este otoño, para sensorizar la ciudad y obtener información clave para la gestión urbana.

Sostenibilidad

Chueca no se ha olvidado de la sostenibilidad y el medioambiente en el Debate del Estado de la Ciudad. Un ámbito en el que se van a llevar a cabo varias acciones como la próxima licitación de los pliegos -será tras el verano-, para el proyecto denominado Zero Residuos para recuperar todo tipo de desechos que hasta hora no se recuperaban para lo que se invertirán 300 millones de euros para convertirlos en hidrógeno y metanol.

Un proceso que se hará en una nueva planta, complementaria al actual Complejo de Tratamiento de Residuos (CTRUZ) y con el que se pretende que Zaragoza recupere el 100% de la basura. Actualmente, este porcentaje es el 50%.

Instalaciones deportivas

El deporte forma parte de los planes de futuro para la ciudad. En concreto, se va a impulsar la construcción de dos nuevos campos de fútbol 11 de césped artificial en los barrios de El Rabal y Las Fuentes. La previsión es que salgan a información pública próximamente y que el presupuesto global alcance los 1,6 millones de euros.

Conciliación

Además de los grandes proyectos y principales líneas de acción, Chueca también ha anunciado en el Debate del Estado de la Comunidad otra serie de medidas relacionadas con la conciliación y las familias y, especialmente, para los niños.

Dentro de este bloque, por ejemplo, la alcaldesa ha explicado que se va a poner en marcha el espacio Concilia, un servicio que ofrecerá el ayuntamiento para dar servicio profesional a los niños de cero a tres años los sábados durante todo el año, así como aquellos niños con discapacidad o necesidades especiales.

A esta iniciativa se suman las casi 944 plazas para este próximo curso en las escuelas infantiles, los más de 2.200 solicitantes del Cheque Familia en la última edición y la culminación del plan para climatizar los 13 centros de la red en apenas tres años, entre otras medidas que incluyen a su vez el estudio para diseñar estructuras de sombra en los parques infantiles de juego con placas solares que contribuyan a su vez a generar energía limpia, aparte de proporcionar sombra y bajar la temperatura. Una iniciativa esta última que se licitará próximamente para acometer un proyecto piloto.