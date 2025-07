EKINN Summit 2025: San Sebastián se consolida como epicentro del emprendimiento innovador

San Sebastián vivió los pasados 9 y 10 de julio una cita clave para su ecosistema emprendedor con la celebración del EKINN Entrepreneurship Summit 2025, un evento impulsado por Fomento de San Sebastián que convirtió la ciudad en un vibrante nodo de innovación, talento e inversión. Durante dos intensas jornadas, más de 400 asistentes entre startups, inversores, instituciones y ciudadanía participaron en una programación diversa repartida en espacios como el nuevo centro EKINN, el Hotel Catalonia y The Social Hub.

La cumbre, promovida junto a entidades como Adegi, Eywa, Berri Up y The Social Hub, no solo sirvió de escaparate para la innovación donostiarra, sino que conectó proyectos locales con ecosistemas internacionales, como Silicon Valley o la ciudad ucraniana de Kremenchuk.

Transferencia de conocimiento y jóvenes como motores de cambio

La jornada inaugural arrancó con una sesión online centrada en el valor de la transferencia del conocimiento como catalizador del emprendimiento. Universidades, centros de investigación y jóvenes talentos compartieron ideas sobre cómo transformar ciencia y tecnología en soluciones empresariales reales.

Paralelamente, la Hackathon organizada por Eywa y BerriUp reunió a decenas de personas con inquietudes emprendedoras, ofreciendo desde formación básica hasta experiencias prácticas de colaboración en equipo.

Liderazgo femenino con visión global

Uno de los momentos más destacados fue el taller "De Silicon Valley a San Sebastián", centrado en el empoderamiento de mujeres emprendedoras. Con mentoría directa desde Estados Unidos, dinámicas de marca personal y herramientas para escalar negocios, se consolidó como un foro de liderazgo femenino con enfoque internacional.

Industria, inversión y oportunidades govtech

El evento también abordó el futuro del emprendimiento industrial en Gipuzkoa, con especial énfasis en la industria metalmecánica y la fabricación avanzada. Voces de referencia como Susana Lasa (Lanik) o Ibon Idígoras (Kalman) pusieron de relieve la transformación del sector mediante IA, automatización y fabricación aditiva.

El día 10 se centró en las oportunidades para startups en el nuevo marco europeo. Sara Mateo, de Zabala Innovation Consulting, presentó la ambiciosa estrategia de la Comisión Europea para posicionar Europa como "potencia de scaleups", mientras ENISA, EOI o SETT ofrecieron claves prácticas de financiación y escalado.

Además, los talleres de govtech y Compra Pública de Innovación mostraron cómo las startups pueden convertirse en aliadas del sector público, con especial atención al lanzamiento del proyecto piloto SAISS, que pretende modernizar los servicios de atención ciudadana.

Inversores y networking: claves de cierre

Las rondas B2B reunieron a fondos como Orza, Ysios, Sabadell, Pinama Capital y Mondragón con emprendedores locales, reforzando la conexión entre capital e innovación. La jornada finalizó con un evento de networking en el rooftop de The Social Hub, con música a cargo de la DJ Flaca, donde se compartieron experiencias en un ambiente distendido pero lleno de energía colaborativa.

"EKINN no es solo un evento, es una apuesta estratégica por posicionar San Sebastián como referente en emprendimiento innovador, conectando talento, tecnología e impacto social", destacó Ainhoa Aldasoro, responsable de Innovación de Fomento de San Sebastián.

Con esta edición, San Sebastián refuerza su papel como ciudad innovadora, inclusiva y conectada al futuro. El reto a partir de ahora es sostener esa energía durante todo el año y transformar las conexiones generadas en proyectos con impacto real.