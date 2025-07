El Museo Helga de Alvear de Cáceres aprueba su nuevo Consejo Asesor Artístico con cinco miembros

El Patronato de la Fundación Helga de Alvear, principal órgano gestor del Museo Helga de Alvear de Cáceres, acordó en su última reunión formalizar los nuevos nombramientos de su Consejo Asesor Artístico.

A dicho órgano consultivo, esencial para la orientación estratégica del museo, y del que ya formaban parte Ute Meta Bauer (comisaria, directora/fundadora del NTU Centre for Contemporary Art Singapore) y Udo Kittelmann (comisario y ex director de la Nationalgalerie de Berlín), se unen Patricia de Alvear, hija de Helga de Alvear, como presidenta, Sandra Guimarães (directora del Museo) y Vicente Todolí (Comisario y director artístico de fundación Pirelli HangarBicocca).

Tal y como constan en los estatutos de la Fundación Helga de Alvear, el Consejo Asesor Artístico es el órgano consultivo del museo para todas las cuestiones, especialmente las de naturaleza artística y de gestión del Museo, que le sean sometidas a su consideración por el Patronato.

Está compuesto por Patricia de Alvear, ocupando el puesto que antes correspondía a su madre, Helga de Alvear, como presidenta, por la directora del museo, Sandra Guimarães, y por otros miembros, nombrados por el Patronato a propuesta de la directora, entre personas de reconocido prestigio internacional y experiencia profesional por razón de su nivel de conocimiento y experiencia en materias relacionadas con el arte y la gerencia de museos o centros culturales.

Sobre los miembros

Así, Vicente Todolí es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, cursó estudios de postgrado de Historia del Arte en la Universidad de Yale (Estados Unidos) con una beca Fullbright. Posteriormente se graduó en Historia del Arte Moderno en la Universidad de Nueva York, ciudad donde trabajó en el Museo Whitney.

A lo largo de su carrera profesional, centrada en arte contemporáneo, ha sido Conservador Jefe (1986-88) y director artístico del IVAM Instituto Valenciano de Arte Moderno (1988-96), en 1996 Director fundador del Museu Serralves hasta su incorporación como Director de la Tate Modern (2003-2009) y desde 2013 es director artístico de Hangar Bicocca en Milán (Fundación Pirelli).

Fue miembro del jurado y el Comité Asesor del Carnegie International 1995 y asesor para el Futuro, Pasado, Presente (comisariada por Germano Celant) en la Bienal de Venecia de 1997. Desde 2002 hasta 2007 formó parte del Consejo Rector de la Fundación Internacional Manifesta.

Actualmente asesora diversos museos y fundaciones, entre las cuales se encuentran la Fundación Pirelli en Milán, la Fundación Per Amor a l'Art en Valencia, el Centro Botín en Santander, donde ocupa el cargo de presidente de la Comisión Asesora de Artes Plásticas, y trabaja como asesor único en la colección de INELCOM en Madrid.

Es Caballero de las Artes y de las Letras, recibió la Orden de Santiago da Espada en Portugal en 2003, y fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia en 2011. Ute Meta Bauer

Ute Meta Bauer es comisaria internacional, fue directora fundadora del Centro de Arte Contemporáneo (CCA) de Singapur y en la actualidad es profesora asociada y Directora del Programa de Artes Visuales en la Escuela de Arquitectura y Planeación del MIT.

Educada como artista en la The Hochschule für Bildende Künste de Hamburgo, desde los 25 años ha trabajado como curadora de exposiciones y presentaciones de arte contemporáneo, medios y arquitectura con un enfoque hacia los discursos socio-políticos y formatos transdiciplinares.

Sus exposiciones incluyen First Story-Women Building/New Narratives for the 21st Century, comisionada por la Capital Europea Oporto 2001 y Arquitectos del discurso para la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona. Entre 1999-2002 fue co-curadora de Documenta 11 en el equipo de Okwui Enwezor y fue Directora Artística de la Tercera Bienal de Arte Contemporánea de Berlín en 2004.

Fue curadora de uno de los cinco escenarios de InSite 2005 San Diego (EUA) Tijuana (México) y fue Directora Fundadora de la Oficina Noruega (OCA) para el Arte Contemporánea de 2002 a 2005. Además, es editora fundadora de varias publicaciones periódicas de arte como META (Stuttgart), case (Barcelona, Oporto) y Verkstedt (Oslo).

Respecto a Udo Kittelmann, de 1987 a 1993 trabajó como curador independiente y de 1994 a 2001 fue Director de la Kölnischer Kunstverein (Colonia). Entre 2002 y 2008, fue Director del Museum für Modern Kunst de Frankfurt. De 2008 a 2020 fue Director de la Nationalgalerie que reúne a los Museos Nacionales de Berlín (Alte Nationalgalerie, Neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, Berggruen Museum, Sammlung Scharf-Gerstenberg y Friedrichswerdersche Kirche). Ha sido director artístico del Museum Frieder Burda de Baden-Baden.

A lo largo de su trayectoria ha sido comisario de numerosas exposiciones, destacando en 2015, Andreas Gursky en el Museum Frieder Burda de Baden-Baden, Impresionismo - Expresionismo en Alte Nationalgalerie y Mary Heilmann y David Reed en Hamburger Bahnhof, ambas en Berlín. Además, es editor y autor de publicaciones tanto de ficción como especializadas en arte moderno y contemporáneo.

Sandra Guimarães es la directora del Museo Helga de Alvear desde el 2023, tiene una carrera de más de 20 años en las artes visuales. Fue directora artística de Bombas Gens Centre d'Art en Valencia entre 2020 y 2023, directora fundadora de programas en Remai Modern (Saskatoon, Canadá) entre 2015 y 2019, y comisaria en el Museu Serralves (Oporto, Portugal) entre 1998 y 2010.

Guimarães ha comisariado cientos de exposiciones individuales y colectivas de artistas contemporáneos como Thomas Hirschhorn, Cristina Iglesias, Barry Le Va, Dan Graham, Rosa Barba, Haegue Yang, Rirkrit Tiravanija, Antoni Miralda o Carlos Bunga, entre muchos otros.

Desde 2023 es miembro del Consejo Asesor de Expertos Internacionales para las adquisiciones de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación La Caixa y ha sido miembro de numerosos jurados, o el Premio Nacional de Artes Plásticas del Gobierno de España o el Premio Luso-Español de Arte y Cultura, otorgado por los Ministerios de Cultura de España y Portugal, entre otros.

Su práctica curatorial se destaca por proyectos de arte inclusivos que se oponen a jerarquías de cultura y valor artístico, fomentando encuentros inesperados y discursos sociales críticos.

Y Patricia de Alvear, hija de Helga de Alvear, ha pasado toda su vida vinculada al arte contemporáneo. Durante sus años de juventud colaboró profesionalmente con la Galería Helga de Alvear en ferias como Art Basel, la Fiac en Paris, la Feria de Colonia o ARCO Madrid, a la que siguió asistiendo a lo largo de los años.

A finales de los años 80 de Alvear viaja a Nueva York para trabajar en el Museo Solomon R. Guggenheim como assistant curator, más tarde a Londres donde trabaja en el Institute of Contemporary Arts (ICA).

A principios de los 90, vuelve a Estados Unidos para prestar su colaboración al equipo que inició las conversaciones para el proyecto que daría lugar a la apertura de la sede del Guggenheim en Bilbao y colabora con la Bienal de Arte Contemporáneo de Lyon en sus primeras ediciones.

A lo largo de su trayectoria, Patricia de Alvear realiza diversas colaboraciones con artistas internacionales participando, por ejemplo, en el proyecto de The Umbrellas, Japan-USA, 1984-91, de Christo y Jeanne-Claude y mantiene una estrecha relación con el contexto artístico contemporáneo internacional acompañando su madre en ferias e inauguraciones. En diciembre de 2023 Patricia de Alvear entra a formar parte del Patronato de la Fundación Helga de Alvear, donde ahora ocupa el cargo de vicepresidenta.