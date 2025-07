Los inversores valoran el margen de crecimiento y rentabilidad del 'fitness'

El sector del fitness en España se encuentra en plena transformación y expansión. Con 6 millones de usuarios registrados en 2024, lo que supone un auge de casi el 6% en tasa interanual, el sector demuestra una sólida tendencia al tiempo que sigue adaptándose a nuevas demandas y hábitos de consumo de la sociedad española.

Más allá del bienestar personal, el sector del fitness se ha consolidado como un motor económico. Prueba de ello es que Synergym se ha convertido en la primera compañía de fitness smart price en España en firmar una financiación sindicada. "Es un negocio sostenible, de poco riesgo y que es rentable. Además, para la economía de España tiene un impacto económico de 2.600 millones de euros en 2024 y generó 400.000 puestos de trabajo", comentó Jordi Bella, managing director de Synergym durante el Observatorio "El sector fitness como oportunidad de inversión estratégica en España", organizado por elEconomista.es de la mano de Synergym. En la mesa de debate también praticiparon Óscar Bobis, executive director Syndicated Loans de Banco Santander; Luis García, director de All Seas Capital; Miguel González, socio, co-head of senior debt de Oquendo Capital y Alberto Puente, socio de Transacciones de Deloitte.

El sector fitness ha experimentado un crecimiento muy elevado debido a "la incorporación de segmentos de población más jóvenes y la implantación de macrotendencias en toda la población como el bienestar y la salud", destacó Puente. Y agregó que, de acuerdo al European Health & Fitness Market Report 2025 de Deloitte "en España, un 82% de los encuestados afirman hacer deporte, al menos, una vez a la semana". Además, Puente añadió que "España se ha convertido en uno de los mercados más atractivos de Europa tanto para los operadores, como para los inversores institucionales, habiéndose realizado en nuestro país el mayor número de operaciones financieras de relevancia en el sector en 2024".

Bobis identificó tres segmentos en el sector: concesionales, boutiques y smart price, siendo estos últimos donde se vislumbran mayores oportunidades de expansión. En este sentido, los que más están creciendo son los smart price. "El sector smart price tendrá 1.500 gimnasios, por lo que hay un espacio muy grande para crecer y donde pocos están operando. Además, esta propuesta de valor es transparente, flexible, sin contratos ni ataduras, lo que busca la gente joven, libertad para tomar decisiones", alegó Bella. Y agregó que "la buena propuesta de valor del segmento smart price ayuda a ampliar el mercado del fitness y es la puerta de entrada perfecta para los nuevos usuarios".

Asimismo, y en relación a esto, el directivo de All Seas Capital apuntó que "el fitness se está convirtiendo en parte de la infraestructura social de los países europeos. Es una tendencia irreversible que va a crear mucho valor."Ahora bien, durante la pandemia el sector tuvo que afrontar dificultades e incluso se pensaba que la moda del home fitness acabaría con los gimnasios; sin embargo, todo lo contrario pues "el sector lo que ha hecho ha sido profesionalizarse, y esto supone que la atracción de inversión está garantizada", aseveró el directivo de Oquendo Capital.

Siguiendo esta línea, Bobis puntualizó que "desde el punto de vista bancario, estamos ante un sector que en los últimos años ha tenido mucha importancia y donde ha habido operaciones de financiación relevantes. Además, recientemente, los operadores del sector han podido demostrar que con una buena gestión y un buen modelo de negocio, se puede tener un crecimiento sostenible y rentable así como con una buena estructura de capital". Otro de los temas que se trataron fue el uso de la tecnología. "A la Inteligencia Artificial aún le queda mucho, pero sí que ayudará a que el sector se amplifique a los operadores y permitirá que la relación con el cliente sea más estrecha", alegó García.

Jordi Bella, managing Director de Synergym: "El 'smart price' se caracteriza por su flexibilidad, su transparencia y su libertad"

El sector del fitness está en expansión. "Es un negocio sostenible, de poco riesgo y que es rentable", comentó Jordi Bella, managing director de Synergym. Y añadió "el sector está en crecimiento. El año pasado había 6 millones de usuarios apuntados en un gimnasio, lo que supone un 5,7% más que en 2023". Este crecimiento que se está viviendo en los gimnasios se debe, sobre todo, "a la incorporación de gente joven en masa", dijo Bella.

En términos económicos, "para la economía de España tiene un impacto económico de 2.600 millones de euros en 2024, frente a los 2.300 millones del año anterior. Además, generó 400.000 puestos de trabajo", aseveró el directivo de la compañía. En palabras de Bella, "ahora mismo hay tres tendencias: el crecimiento del sector, el mayor crecimiento del segmento smart price en relación a otros segmentos, y el proceso de concentración. Nosotros estamos usando todo esto como triple palanca". Siguiendo esta línea, "en el segmento smart price hay una oportunidad de crecer muy grande. Es la puerta perfecta de entrada para la gente que está en un gimnasio que no cubre sus expectativas y para los usuarios que no tienen un gimnasio cerca. Los smart price ofrecen una mayor transparencia, sin engaños, sin permanencia, que permite a las generaciones más jóvenes no tener ataduras. Al final, la vida útil de un cliente no es solo cuando es socio, sino cuando se va y cuando vuelve". Desde Synergym tienen clara su estrategia y sus objetivos son "mejorar la propuesta de valor y continuar con el plan de expansión. De hecho nosotros abrimos entre unos 30/40 clubes cada año, y esto nos lleva a cubrir la alta demanda que, actualmente, no está cubierta", comentó.

Óscar Bobis, executive director Syndicated Loans de Banco Santander: "Desde el punto de vista bancario, es un sector que tiene muchas operaciones de financiación"

"Desde una perspectiva bancaria, el sector del fitness en España presenta un alto potencial. En los últimos dos años, se ha observado una intensa actividad de M&A, lo que ha derivado en una creciente concentración del mercado, especialmente en el segmento de smart price", expresó Óscar Bobis, executive director de Santander CIB. Y agregó que "tras la pandemia, las entidades financieras éramos reticentes a financiar este sector debido a la falta de visibilidad sobre su recuperación y a los elevados niveles de endeudamiento de algunos operadores. Sin embargo, la actual tendencia hacia un estilo de vida saludable y el auge del deporte han cambiado nuestra percepción. Hoy, vemos en determinados actores oportunidades de financiación muy atractivas". Asimismo, añadió que "la gestión eficiente, el control de costes, un plan de crecimiento sostenible y una adecuada estructura de capital y deuda son elementos clave para obtener buenos retornos y garantizar el éxito".

Luis García, director de All Seas Capital: "El 'fitness' se está convirtiendo en parte de la infraestructura social de los países europeos"

Luis García, director de All Seas Capital, lo dejó claro: "El fitness se está convirtiendo en parte de la infraestructura social de los países europeos y es una tendencia irreversible que va a crear mucho valor". En relación con esto, García añadió que "dadas estas características del mercado a largo plazo, es posible que entren más inversores de infraestructura, americanos o incluso fondos soberanos, porque tiene mucha demanda y una oferta todavía más limitada que en otros países de Europa."En España hay muchas oportunidades de crecimiento, porque "tiene mucha demanda y poca oferta, lo que permite que todo vaya mucho más rápido que en el resto de Europa", expresó el directivo. Además, se puso el foco en la tecnología y apuntó que "la Inteligencia Artificial en este sector va a permitir amplificar a los operadores y esto supondrá tener una relación más estrecha entre operador y cliente", lo que, a su vez, se traduce como mayor fidelización.

Miguel González, socio, Co-Head of Senior Debt de Oquendo Capital: "La profesionalización supone que la atracción de inversión esté garantizada"

"En el sector del fitness han resistido a los momentos más duros de la crisis, con la subida directa del impuesto del IVA. Si bien es cierto que hubo modelos fallidos, el sector ha conseguido profesionalizarse, lo que hace que la inversión esté garantizada", argumentó Miguel González, socio, co-head of senior sebt de Oquendo Capital. Asimismo, a raíz del Covid-19, "los hábitos han cambiado y las actividades son diferentes, y los centros se han tenido que adaptar a las demandas de los usuarios", expresó el directivo de la compañía. Y añadió que "los modelos de una sola actividad tienen más riesgo que un modelo más generalista, como un gimnasio, que sabe adaptarse". De cara al futuro, González apuntó que sería interesante ver en España como se unen "dos segmentos y tener, así, una vertical smart price y una premium. Aquí no se ha atrevido nadie aún, pero sí que en países como Alemania si hay ya algún ejemplo".

Alberto Puente, socio de Transacciones de Deloitte: "España es en uno de los mercados más atractivos de Europa para los operadores y los inversores"

Las cifras lo avalan. "Estamos ante uno de los sectores más atractivos y dinámicos de los últimos años, en los que ha ido batiendo sus cifras", apuntó Alberto Puente, socio de Transacciones de Deloitte. Y agregó que "España se ha convertido en uno de los mercados más atractivos de Europa para operadores e inversores institucionales, habiéndose realizado el mayor número de operaciones financieras de relevancia en 2024". Durante la pandemia se especuló que el home fitness iba a opacar a los gimnasios, sin embargo no ha sido así. "El crecimiento de la oferta ha contribuido al desarrollo del sector en los últimos años, porque este es un sector donde la oferta genera demanda", expresó Puente. De cara al futuro, el directivo apuntó que "se ve una difuminación de las líneas entre los segmentos en los que tradicionalmente se ha estructurado el sector, observándose, entre otras, operadores con una mejora en la propuesta de alto valor para el cliente a precios moderados, u operadores concesionales evolucionando a una oferta premium".