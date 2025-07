Trump cree que Putin quiere "seguir matando gente" en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a expresar este sábado su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el derrotero que están tomando las conversaciones bilaterales para lograr un alto el fuego en Ucrania.

En declaraciones a los medios a bordo del avión presidencial, el Air Force One, Trump ha repetido que no está "contento" con la conversación mantenida entre ambos líderes el pasado jueves y expresado su temor que el mandatario ruso no esté dispuesto a detenerse hasta que cumpla todos los objetivos de la invasión de Ucrania.

"Creo que Putin quiere llegar hasta el final y seguir matando gente. Eso no está bien. Nada bien. No estoy contento", ha declarado Trump, antes de dejar entrever que su país podría reanudar el envío de suministros de defensa aérea a Ucrania tras la suspensión parcial que declaró esta semana. "No me gusta ver morir a la gente y creo que les va a hacer falta para defenderse", ha indicado.

Trump, en cualquier caso, se declaró descorazonado con la falta de progresos hasta el momento y ha expresado serias dudas sobre un posible acuerdo. "Solo intento poner fin a esto pero ahora mismo no puedo decir si va a ocurrir. Me gustaría que terminara, porque no quiero ver morir a 5.000, 6.000, 7.000 soldados cada semana, rusos o ucranianos, más los civiles", ha declarado.

Celebra la propuesta de alto el fuego en Gaza

Por otra parte, Donald Trump, ha celebrado la positiva respuesta inicial del movimiento islamista palestino Hamás sobre la última propuesta de alto el fuego en Gaza sin abundar en la cuestión a la espera de recibir información adicional de sus asesores de seguridad.

"Me parece bien. Algo había escuchado pero todavía no me han informado a fondo", ha declarado a los medios a bordo del avión presidencial, el Air Force One.

Hamás explicó este viernes que ya ha trasladado su disposición de regresar a la mesa de negociaciones a las partes mediadoras, según un breve comunicado recogido el viernes por el diario 'Filastin', afín a la milicia, en el que no se alude a ningún país en concreto ni se marcan posibles plazos.

Con todo, Trump se ha declarado optimista sobre la posibilidad de que Hamás dé un 'sí' definitivo. "Me parece que van a aceptarlo", ha aventurado el presidente estadounidense, por el bien de la población gazatí.

"Tenemos que hacer algo con Gaza porque de lo contrario esta gente se va a encontrar con un gran, gran problema. Pero ahora mismo me parece una buena respuesta", ha señalado.