Richard Sandoval refuerza su alianza con Pont Hospitality y convierte Noyane Marbella en su laboratorio gastronómico en Europa

El chef internacional Richard Sandoval, figura clave en la consolidación de la cocina latina contemporánea a nivel global, ha reforzado su apuesta por España a través de una nueva alianza estratégica con el operador Pont Hospitality, en colaboración con el Hard Rock Hotel Marbella.

Lo ha hecho sustituyendo su anterior restaurante, Zengo, por una propuesta más ambiciosa y precisa: Noyane, un concepto panasiático con el que el grupo apunta a convertir Marbella en plataforma de crecimiento para nuevos proyectos gastronómicos de alta gama en Europa.

La transformación va más allá del cambio de carta o de diseño. El nuevo restaurante, que abrió sus puertas a finales de mayo, marca una evolución en el enfoque culinario del chef y en la estrategia de Pont Hospitality, firma surgida de la colaboración entre Pont Ventures y Cisneros Corp., y que busca posicionarse como referente en el segmento lifestyle de restauración integrada en hoteles premium.

Desde su sede en Miami, y con más de 60 restaurantes en funcionamiento en ciudades como Nueva York, Dubái, Tokio o Las Vegas, Sandoval ha sido pionero en la creación de conceptos culinarios que combinan técnicas tradicionales con un enfoque moderno, multicultural y experiencial. En Noyane, ese planteamiento se afina: la carta fusiona sabores de Japón, Corea, India, Tailandia o Vietnam, pero lo hace desde la contención y el equilibrio.

"No intentamos hacerlo todo a la vez. Buscamos respeto por la técnica y los ingredientes de cada cultura, pero tendiendo puentes entre ellas. Nuestro menú está diseñado para ser un viaje coherente, armonioso y sorprendente en el mejor sentido", detalla.

Además de su oferta culinaria, Noyane destaca por su propuesta de coctelería de inspiración asiática, su apuesta por el diseño sensorial del espacio y un ritmo de servicio adaptado a la idiosincrasia del comensal andaluz.

"Marbella es una confluencia de culturas globales, con visitantes y gente local increíblemente apasionados por la gastronomía. De este lugar me atrajo su energía soleada, sofisticada e internacional, y me pareció el escenario perfecto para presentar Noyane, un concepto que celebra justo eso, las tradiciones culinarias asiáticas con un toque moderno", comenta el chef a elEconomista.

Marbella, un lugar estratégico

La adaptación al entorno ha sido clave para Pont Hospitality, que identifica en Marbella un lugar estratégico desde el que desplegar su visión de restauración internacional con identidad local. "La apertura de Noyane representa nuestra voluntad de consolidar un portfolio con personalidad, que combine cocina de autor, hospitalidad y ambientación exclusiva", señalaba recientemente Francisco Arocha, CEO del grupo.

El modelo, ya probado con éxito en Madrid con la apertura de Scarpetta en el Hotel Edition, se apoya en un equipo multicultural con experiencia en operación, marketing y gestión de activos F&B. La previsión es cerrar 2025 con al menos seis marcas activas y presencia consolidada en ciudades como Madrid, Málaga, Barcelona o Lisboa.

En este contexto, Sandoval no solo aporta su nombre: es socio creativo y activo estratégico del grupo. "Creo en la construcción de equipos locales fuertes que compartan nuestra visión global. Y yo no solo me involucro creativamente, también autorizo a mis chefs y gerentes a adaptarse cuidadosamente a su público sin comprometer la integridad de cada uno", afirma.

La apuesta por Marbella se explica no solo por su proyección turística internacional, sino por su madurez como mercado de restauración. Según datos del Ayuntamiento, la ciudad cerró el verano pasado con más de un millón de visitantes y un gasto medio per cápita superior a los 160?€ diarios. La presencia de chefs de renombre, la diversificación del perfil del turista y el auge del lifestyle de lujo refuerzan el posicionamiento de la ciudad como plaza idónea para lanzar conceptos internacionales con proyección de marca.

Aunque la apertura en Marbella es el primer paso del concepto Noyane en España, el grupo ya trabaja en su desarrollo en otras ciudades europeas. El modelo prevé replicar el formato en enclaves estratégicos, con implantación hotelera de primer nivel y una demanda creciente de experiencias diferenciales. En este sentido, el chef no descarta futuras implantaciones en destinos internacionales similares a la Costa del Sol.

"Sí, Noyane es un concepto que esperamos poder compartir en otros destinos emblemáticos del mundo. Pero cada lugar siempre reflejará su entorno. Por eso en Marbella quiero que los comensales recuerden esa sensación de asombro al probarlo, como una experiencia que unió cultura, artesanía y cocina en un solo momento", concluye.

Con un pie firme en Marbella, una visión clara de expansión y un equipo que combina talento local con mirada global, Richard Sandoval y Pont Hospitality han convertido Noyane en mucho más que una apertura: lo han convertido en una declaración de intenciones.