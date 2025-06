Investigan la muerte de una embarazada de 7 meses en Badajoz que acudió 4 veces al hospital con peritonitis y fue ignorada

La familia de Samara Calvete denuncia ante los medios de comunicación la gran injusticia que vivió la joven de 24 años el pasado mes de diciembre en el Hospital de Llerena (Badajoz), cuando acudió hasta en 4 ocasiones por fuertes dolores a causa de una peritonitis y fue ignorada, lo que finalmente le produjo la muerte, tal y como se detectó en la autopsia.

Según ha explicado la propia familia, en el hospital se le realizaban diversas pruebas cuando acudía con estos dolores, sin embargo, a pesar de mostrar valores claramente alterados de leucocitos y proteína C reactiva, le seguían dando el alta, obviando la gravedad de la situación, especialmente por el avanzado estado de gestación en el que se encontraba.

Tal y como denuncia su madre, no revisaron los análisis, ya que con un simple vistazo era fácilmente visible que estaba pasando algo muy grave en el cuerpo de su hija: "Eso es una infección gravísima, que tendría que haber ido a cuidados intensivos", explica en una entrevista para TV3. Aparentemente, los sanitarios achacaban esas molestias al embarazo, sin revisar los valores obtenidos en las pruebas.

Tras varias visitas al hospital por molestias a lo largo de los meses, la mañana del 28 de diciembre de 2024 Samara acudía con graves dolores, sin embargo, le volvieron a decir que fuera a su casa tras realizarle una ecografía y diagnosticar una gastroenteritis. Esa misma tarde tuvo que volver a acudir, ya que no cesaban sus dolores, llegando incluso a vomitar heces y sin ser capaz de orinar.

En ese momento, los sanitarios indicaron que debería realizarse una ecografía abdominal, para ver cómo estaba el feto, sin embargo, no había ecógrafos en ese centro, por lo que tuvieron que trasladarse 40 kilómetros hacia el Hospital de Zafra: "Mi hija solo iba con un suero, porque estaba muy deshidratada. Estaba a 11 mg/dL de azúcar, y no lo vieron en los análisis".

Con la ecografía se detectó la muerte del feto, por lo que fue trasladada nuevamente al Hospital de Llerena y se procedió a la inducción del parto y, por primera vez desde que comenzaron los dolores, la ingresaron. Samara se encontraba atravesando tal estado de dolor, que comenzó a vomitar y a ahogarse, ya que había perdido el conocimiento.

El personal tardó varios minutos en aparecer, según relata la familia, y cuando llegaron, procedieron con el protocolo de parada cardiorrespiratoria, sin embargo, Samara ya no tenía pulso. Tras la autopsia, se declaró que falleció a causa de una peritonitis.

Además, según denuncia su madre, en el informe hospitalario indican que Samara se negó a ponerse la sonda, cuando sí accedió a ello, pero a causa de los vómitos tuvieron que interrumpir el proceso. Paralelamente, cuando detectaron la muerte del feto, lamenta que no hicieron nada por salvar la vida de su hija: "Me dijo que "si no fuera porque está embarazada, le haríamos un TAC", el bebé ya no tenía latido, ¿por qué no se lo hicisteis? Mi hija no tuvo ninguna oportunidad para salvar su vida, porque el bebé ya no estaba, pero mi hija podría haber seguido viva".

Ahora, la familia ha tomado medidas legales contra los sanitarios involucrados en esta negligencia médica, que se ha saldado con la muerte tanto de Samara como de su bebé, a pesar de haber acudido varias veces al centro hospitalario.