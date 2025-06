Qatar por fin sonríe con la Champions League tras derrochar en fichajes más de 2.200 millones de euros

El Paris Saint Germain por fin ha visto cumplir su sueño después de conquistar su primera Champions League tras golear al Inter de Milan por 5-0 en la gran final celebrada en la ciudad de Múnich. Un sueño que ha durado catorce años después de que Qatar Investment Authority se hiciera con el 70% de las acciones del club parisino por unos 50 millones de euros.

Para llegar hasta aquí, el PSG ha tenido que invertir mucho, mucho dinero en fichajes, aunque para el Fondo Soberano de Inversión de Qatar eso sea más que calderilla. Desde su entrada en el mundo del fútbol, en la 2011-2012, el club parisino, de la mano de su presidente Nasser Al Khelaifi, ha gastado la friolera de 2.283,5 millones de euros (de media, 163,1 millones por año), mientras que solo ha generado por ventas unos ingresos de 865,05 millones (61,7 millones por temporada), lo que hace un balance negativo de 1.418,47 millones (-101,31 por año).

Unas cifras parecidas a las invertidas por el Manchester City, que desde la llegada del jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, de los Emiratos Árabes Unidos, en la 2008-2009, ha gastado por temporada 155,7 millones de euros, mientras que han ido ingresado 64,9 por ventas.

De los fichajes más caros realizados por el PSG, caben destacar las inversiones en Neymar (222 millones), Mbappé (180), Kolo Muani (95), Kvaratskhelia (70), Achraf Hakimi (68), Gonzalo Ramos (65), Edinson Cavani (64,5), Ángel di María (63) o Manuel Ugarte (60). De los traspasos más caros de la historia, el club parisino copa los dos primeros puestos, con bastante diferencia sobre el tercero, Philippe Coutinho, por el cual el FC Barcelona pagó 135 millones de euros.

Por contra, los mayores ingresos por salidas corresponden a futbolistas como Neymar (90), Xavi Simons (50), Manuel Ugarte (50), Marco Verratti (45), Gonçalo Guedes (40), según las cifras que se pueden sacar del portal especializado Transfermarkt.

Esta temporada, la 2024-2025, ha sido una de las 'caras' para Qatar, ya que sido la tercera con mayor inversión en fichajes en sus catorce temporadas, con un total de 239,92 millones, y tan solo por detrás de los 262 millones gastados en la temporada 2018-2019, y los 454,5 millones de 2023-2024. Destacan las llegadas de Kvaratskhelia (70 millones), Joao Neves (59,92), Doué (50), Pacho (40) y Safonov (20).

En cuanto a las ventas, esta campaña ha sido la segunda en los últimos catorce años con mayores ingresos por ventas para el PSG, con 130,1 millones, y tan solo por detrás de los 210,65 millones de la 2023-2024. Aunque el balance entre unas y otras sigue saliendo negativo, como en los trece años anteriores a excepción de la 2019-2020, año en el que los ingresos por ventas fueron por primera vez mayores que los gastos en fichajes (114,75 millones frente a 95)

Un cambio de política en los fichajes

Nasser Al-Khelaifi siempre ha tenido un objetivo entre ceja y ceja: la Champions. En Francia, el PSG no tiene competencia alguna y ha levantado once de las catorce últimas ligas, además de unas cuantas Copas de Francia y Copas de la Liga. Y, después de casi tres lustros, por fin ha entendido que para conquistar la competición de clubes más difícil del mundo no hace falta juntar tanta estrella, como en estos últimos años, sino hacer un equipo, con todos remando a una, tanto en ataque como en defensa, y eso es algo que ha conseguido esta temporada.

"Es fantástico que sigamos esta estrategia con jugadores jóvenes, también franceses, para conseguir los objetivos"

Por tanto, la época en la que el PSG juntó a estrellas de la talla de Messi, Neymar y Mbappé se ha terminado. El gasto va dirigido a otros futbolistas, jóvenes, franceses y con proyección. "Nos enorgullece y es fantástico que sigamos esta estrategia con jugadores jóvenes, también franceses, para conseguir los objetivos", señaló el presidente en unas declaraciones recogidas a mitad de la temporada pasada.

"Tenemos un nuevo ciclo. Dijimos al inicio de la temporada que queríamos construir un equipo para el futuro. Un equipo que realmente puede jugar junto durante otros seis u ocho años", recalcó Al-Khelaifi. Pero, sobre todo, quitándose de encima los egos tan difíciles de gestionar y que tanto temen los entrenadores. Y es ahí donde Luis Enrique ha tenido mucho que ver. Y no será por técnicos, ya que por París han pasado nombres tan importantes Emery, Tuchel, Blanc, Ancelotti o Pochettino, entre otros. Pero el asturiano ha demostrado ser diferente e ir un paso por delante del resto.

Fuera egos: una gestión impecable

El entrenador español, todo un veterano del Vietnam en esto del fútbol, sabe cuáles son las teclas a tocar para intentar que el equipo funcione, que tenga un sello. Y para eso era fundamental que el PSG se quitara de encima a sus estrellas. Primero fue Messi, luego Neymar y, finalmente, Mbappé. Ni el francés, que consiguió ser el máximo goleador de la historia del club, ha conquistado a Luis Enrique, sabedor de que en el fútbol es tan importante correr hacia adelante como hacia atrás. "Firmé con el PSG para formar un equipo que tenga una identidad e intente hacer buen fútbol. No puedo garantizar títulos, pero sí que haré un equipo", declaró Luis Enrique.

Luis Enrique y Mbappé, durante un encuentro de la Champions de la pasada temporada. Foto: Alamy

Es algo que ya predijo la pasada temporada, con una famosa frase: "Sin Kylian (Mbappé) seremos mejores. Con él teníamos un jugador que iba libre por el ataque, ahora lo controlo todo", recalcó el técnico asturiano, dejando claro que el proyecto del PSG tenía que centrarse en el colectivo y no en individualidades que parecían más importantes que el propio club. Hoy no hay egos exagerados, ni megaestrellas globales acaparando la atención. La verdadera estrella es el equipo y en el centro de todo está Luis Enrique. "Ahora la estrella es el equipo. No sabría decirte quién es el mejor jugador", dijo Al Khelaifi en noviembre.

Un buen botín

Con este triunfo, el Paris Saint Germain se va a embolsar 118,17 millones de euros, que salen de los 93,17 que ha ingresado durante la liguilla (a pesar de terminar en decimoquinta posición), octavos, cuartos y semifinales del torneo, más los 25 que otorga la UEFA al campeón de Europa. Además, el equipo entrenado por Luis Enrique ha conseguido el billete para disputar la Supercopa de Europa, en donde se medirá al Tottenham, la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes de 2029.

Por su parte, el Inter de Milan se llevará una cantidad muy parecida a los parisinos, que sale de los 100,59 millones conseguidos durante el torneo, más 15 millones por ser el finalista de la Champions. En total, 115,59 millones.