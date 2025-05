Ni buganvilla ni jazmín: la planta que mejor resiste al calor, requiere poco riego y quedará preciosa en tu jardín

Conforme el calor comienza a hacer más que notable durante los días y las noches, el jardín destrona a la cocina y al salón como las zonas más importantes de la casa. Si eres de los afortunados que cuentas con una terraza, aunque sea pequeña, estarás de acuerdo que pocas cosas superan a una cena de verano en ella o una noche de charla allí.

Además, ya ha llegado el momento de ponerla a punto para la ocasión. Más allá del mobiliario, que también juega un papel fundamental, decorarla con plantas marca la diferencia entre un jardín bonito y uno que no. Además de aportarle color y refrescar el ambiente, es el toque perfecto con el que terminar de darle nuestra esencia al lugar. Ahora bien, ¿qué planta realmente nos debemos decantar?

Ni buganvilla ni jazmín

No es casualidad que en la mayoría de los jardines encontremos plantas tan bonitas como la buganvilla y el jazmín. Con colores vibrantes y un olor espectacular, consiguen darle ese toque de oasis a nuestro jardín sin apenas esfuerzo. Ahora bien, lo que no todo el mundo sabe y juega un factor importante, es que no suelen resistir muy bien a las altas temperaturas. Y eso, es un claro problema de cara al verano.

La alternativa perfecta a estas dos no es otra que la dipladenia. Con una amplia de colores que no tienen nada que envidiarle al de la buganvilla, destaca también por ser mucho más resistente al sol.

| Fuente: Getty Images

Es precisamente con el calor cuando sus flores comienzan a abrirse y duran prácticamente hasta el otoño, por lo que no hay alternativa mejor. Incluso, una de las mejores características de esta planta es que apenas requiere unos cuidados muy específicos, es más, los expertos la califican de "baja exigencia", así que si crees que no tienes mucha mano en la jardinería, no habría problema .

Tal es su versatilidad que, además de poder decorar nuestro jardín, también funciona perfectamente como planta de interior. Eso sí, lo único que debemos tener en cuenta en ese caso es que debe estar colocada en una zona con abundante luz natural y libre de corrientes.