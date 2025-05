Las empresas deben preguntarse para qué quieren la IA antes de aplicarla

La adopción de la inteligencia artificial en las empresas ha avanzado notablemente, con la integración de herramientas como chatbots y análisis predictivos. Sin embargo, las expectativas iniciales a menudo han superado la realidad, enfrentándose a desafíos como la falta de habilidades técnicas o la resistencia al cambio en algunos casos. La preparación para integrar la IA se refleja en la disposición a capacitar al personal, siendo crucial la participación de todos los niveles de la organización para fomentar una cultura de innovación. Estos fueron algunos de los temas que se trataron en el Observatorio ¿Estamos preparados para la IA? Concienciación en el entorno empresarial organizado por Entelgy y elEconomista.es.

El evento contó con la participación de Alfredo Zurdo, IAbility product manager de Entelgy; Enrique Santiago, director financial Services & Industry de Entelgy; Diana Costa, responsable del área de Aceleración Digital de EDP; Marco Boni, chief operating officer de Generali España; Blanca Muñoz, talent director de L´Oréal Groupe en España y Portugal, y Álvaro Vázquez, director de Gestión de Personas de Securitas Direct Iberia Italia & LatAm.

"La inteligencia artificial es una habilidad corporativa, más que una herramienta", manifestó al comienzo de la mesa de debate Zurdo, de Entelgy. A partir de ahí, las compañías deben esforzarse en estar preparadas. Para él, el foco debe estar en las personas y para que estas hagan un buen uso de la IA "debe haber planes de adopción", agregó. El manager puso de manifiesto el reskilling, un proceso de formación que consiste en enseñar al empleado nuevas habilidades y conocimientos para que pueda desempeñar un puesto de trabajo diferente. Por esta razón, Santiago, de Entelgy, aseguró que "la IA va de personas".

Para Vázquez, de Securitas Direct Iberia es "muy importante" entender que "la inteligencia artificial es un medio y no el fin". Con ello se refería a que, primero, se ha de definir el propósito y saber para qué se utilizará la IA y, después, "aplicarla con sentido común", especificó el director.

Una vez decidido el objetivo, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que el siguiente paso es que el directivo predique con el ejemplo y aplique esta herramienta en su día a día, además de ser capaz de trasladar la innovación al resto de la plantilla, "involucrando en las iniciativas IA a personas de todas las partes de la organización", expuso Boni, de Generali España. Y explicó que en la compañía "primero, empezamos con los que más podían beneficiarse y, después, les dimos licencias Copilot".

En este caso, Vázquez habló de los "sospechosos no habituales", refiriéndose a los empleados que no pertenecen a ningún departamento tecnológico como recepción y, por ende, no se les suele enseñar. Sin embargo, "empezamos a formarles en IA y, de repente, lo utilizaron y fue muy bien", afirmó.

Costa, por su parte, reforzó esta idea y expresó que, desde EDP, "estamos trabajando en el entrenamiento de estas personas en los diferentes niveles de gestores". Con ello se refería a tanto expertos de tech, como en todas las personas "para ayudar a la gestión de cambio que traerá la IA y que creemos que va a transformar el negocio de energía en el futuro", sostuvo la responsable.

Santiago, de Entelgy, resumió el éxito en la implementación de esta innovación en cuatro fases: "Para que las organizaciones se beneficien, estas deben llevar a cabo buenas prácticas, talleres, formación a los profesionales y una óptima gestión del cambio cultural".

Siguiendo por esta línea, Muñoz, de L´Oréal, puso en valor la cultura de la empresa y manifestó que "en nuestra compañía es importante compartir ideas".

Alfredo Zurdo (Entelgy): "La concienciación es clave para conseguir una IA segura, ética y responsable"

Las noticias poco comprensibles sobre la IA fomentan el miedo a utilizarla y en el mundo empresarial, en ocasiones, el temor se materializa en la sanción. Sin embargo, las empresas han de verla como "una habilidad corporativa" y hacer un buen uso de ella. Para Alfredo Zurdo, IAbility product manger de Entelgy, su consecución pasa por la concienciación, "que es clave para conseguir una IA segura, ética y responsable", expuso.

Siguiendo en la línea del resto de ponentes, Zurdo también defendió la idea de que esta "habilidad" debía tener como foco a las personas. Para conseguirlo, el manager aseveró que "los empleados necesitan reskilling", es decir, un aprendizaje previo que le permita adaptarse de la mejor manera posible a nuevos roles en la corporación.

Este es un gran reto, debido a que "llevamos 20 años haciendo que personas hagan el trabajo de una máquina", aseguró el manager. Por ello, "el punto es conseguir que esta formación aporte valor", manifestó Zurdo y añadió que "si lo hacemos bien, la plantilla lo adquirirá".

No obstante, no se trata "solo" de entrenar a las personas a utilizar ChatGPT, "ni a hacer un buen promt", sino de "desarrollar el pensamiento crítico", dijo. En este sentido, el experto se refería a que "no todo es alfabetizar", sino que "hay que acostumbrar a la plantilla a que analicen los resultados". En el caso de recursos humanos, después de que la IA procese las encuestas, "los empleados deben ser capaces de ver si las conclusiones son correctas o no", porque "lo técnico ha de complementarse con lo humano", concluyó.

Blanca Muñoz: "La cultura de la empresa es relevante, antes de la IA también compartíamos ideas"

Además de la formación individual, es esencial un buen ambiente laboral y sentirse parte de la empresa. Para Blanca Muñoz, talent director de L´Oréal Groupe en España y Portugal, la cultura de la corporación es "muy importante".

Los valores y las creencias de la corporación deben estar presentes antes y después de la innovación tecnológica. La directora manifestó que "nosotros antes de la IA compartíamos nuestras ideas". Dentro de la cultura de L´Oréal, las personas deben sentir seguridad. Así, la directiva aseguró que "hay que aprovechar la oportunidad, pero queremos proteger a los trabajadores". Por esta razón, Muñoz apeló a la "prudencia" y a "mirar siempre todo con lupa".

De este modo, para llevar la tecnología a la belleza, contaron con un comité a nivel internacional, con personas "súper-tech" y otras "anti-tech". "Esto nos ha ayudado mucho a tener ambos puntos de vista durante el pilotaje", concluyó.

Álvaro Vázquez (Securitas Direct Iberia): "Las empresas debemos entender que la inteligencia artificial ha de ser el medio, pero no el fin"

Para Álvaro Vázquez, director de Gestión de personas de Securitas Direct Iberia, Italia & LatAm, la innovación tecnológica no es una moda, sino una herramienta. Por lo tanto, como cualquier recurso de una compañía, "la inteligencia artificial debe aplicarse con sentido común", especificó el directivo. Con ello se refería a que "primero, se ha de definir el propósito y saber para qué se utilizará la IA y, después, implementarla", agregó.

Esta aplicación tiene que enfocarse en las personas, "independientemente de que tenga un puesto tecnológico en la empresa". El experto denominó "sospechosos no habituales" a los empleados, cuyo trabajo no está enfocado en la IA y afirmó que "también deberían recibir formación en este ámbito". Vázquez puso de ejemplo el personal de recepción y aseguró que después de enseñar IA a los "sospechosos no habituales", "lo utilizan y les va muy bien".

Enrique Santiago: "Las buenas prácticas, los talleres, la formación y la gestión del cambio son el secreto"

Para Enrique Santiago, director financial services & industry services de Entelgy, la inteligencia artificial "va de personas". Además, puso de manifiesto que esta "no es una tecnología, sino un elemento de instrucción".

A partir de ahí, las compañías deben implementarla en sus procesos. Para que estas se beneficien, "deben llevar a cabo buenas prácticas, talleres, formación a los profesionales y una óptima gestión del cambio cultural", afirmó Santiago. Todo ello bajo el prisma del "control" y de la "prudencia" y siguiendo en todo momento la regulación, porque "las cosas se han de hacer bien", expresó contundente. Aunque, según el experto, el principal reto es que "las organizaciones sepamos qué nos gustaría ser con este cambio y qué podemos abordar".

Que la población cada vez utiliza más IA a nivel individual, es una realidad. Como también lo es el miedo y la reticencia de una parte de la sociedad. El directivo, por su parte, entiende que "como compañía tecnológica que somos, tenemos la obligación de convertir esas incertidumbres que puede generar la IA en ilusión", declaró y agregó que "una de las nuevas posibilidades que otorga este elemento de instrucción es convertir su puesto de trabajo y su actividad diaria en algo mucho más divertido y con una aportación mayor de valor".

Para aportar calma y tranquilidad, el experto aclaró que "la IA no va a prescindir de las personas bajo ningún concepto". Para concienciar sobre ella, desde Entelgy, llevan a cabo una serie de vídeos "tipo Netflix", y las personas no solo lo ven, sino que lo comparten, por lo que promueve la socialización", apuntó Santiago.

Diana Costa (EDP): "La inteligencia artificial va a transformar el negocio de energía en el futuro"

Para Diana Costa, responsable del área de Aceleración Digital de EDP, "la inteligencia artificial va a transformar el negocio de energía en el futuro", aseguró en la mesa de debate. Pese a que reconoció que "existe resistencia a la hora de cambiar los procesos porque mucha gente no ve la necesidad", su experiencia en EDP demuestra lo contrario. De hecho, "tenemos ya algunos modelos de IA funcionando en nuestro servicio al cliente, en particular, en redes". Se trata de un piloto similar a un asistente que ayuda al consumidor. "Gracias a este hemos conseguido reducir el 30% del tiempo de respuesta y entre el 70 y el 90% en escribir las contestaciones de clientes", compartió.

Ya utilizado este nuevo modelo, la resistencia va disipándose. Costa explicó que todas las semanas preguntan a los empleados cómo ha mejorado su trabajo y cómo se sienten y "un porcentaje elevado dice que está mejor y más feliz".

Marco Boni (Generali): "En Generali apostamos por la IA y trabajamos junto a expertos a la hora de integrarla en los procesos del negocio donde es realmente útil"

No cabe duda de que la transformación digital es un gran reto. Por ello, las empresas deben comprometerse dentro de este contexto. Es el caso de Generali, donde "combinamos varios recursos, que vienen tanto a nivel de grupo como local", explicó Marco Boni, chief operating officer de Generali España.

Una de las iniciativas estratégicas a nivel de grupo que han llevado es la colaboración con entidades como la EMAITY de Boston, "con iniciativas prácticas como el desarrollo de soluciones de IA, que están disponibles para cada país", ejemplificó el especialista. Y añadió que "también tenemos la posibilidad de implementar soluciones a nivel local".

Aún así, para Boni "lo más importante es la formación". Ejemplo de ello es el plan de enseñanza con el que cuentan "casi todos los empleados en este momento " y con el que pretenden llegar "al 100%", porque "queremos que los trabajadores tengan las competencias necesarias para gestionar este tipo de revolución", finalizó.