La Fiscalía de Venezuela cita al opositor Edmundo González este lunes

El Ministerio Público de Venezuela ha emitido una citación dirigida al excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que comparezca el próximo lunes 26 de agosto a las 10.00 horas para declarar por su presunta responsabilidad por delitos relacionados con la publicación de resultados electorales.

En concreto está acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, según recoge el documento, publicado en la cuenta de la Fiscalía en la red social Instagram.

"Tal como lo anunció el pasado viernes en su rueda de prensa el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se llevó a cabo la citación al excandidato Edmundo González Urrutia", relata. "González Urrutia también deberá responder por la publicación de documentos forjados a través de la página web www.resultadosconvenezuela.com", destaca.

El texto explica que González "incurrió en un franco desacato e irrespeto al Tribunal Supremo de Justicia, al no acudir a los llamados realizados por la sala electoral". El documento muestra que la citación fue recibida este sábado a las 9.10 horas. Edmundo González tendrá que comparecer en la sede del Ministerio Público ubicada en La Candelaria de Caracas. González, por su parte, no acudió por considerar que no debe atribuirse funciones de Consejo Nacional Electoral (CNE).

Saab adelantó el viernes que Urrutia sería citado en las próximas horas y resaltó que esta acción forma parte de la investigación sobre la responsabilidad de la oposición en delitos electorales y usurpación de funciones tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que según las autoridades se impuso el presidente Nicolás Maduro. En cambio, la oposición denuncia fraude electoral.

Machado agradece el apoyo de la UE

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ha agradecido este domingo el apoyo de la Unión Europea y al Alto Representante de la Política Exterior comunitaria, Josep Borrell, después de que éste haya asegurado que el club de los 27 "únicamente aceptarán y reconocerán resultados completos y verificables de manera independiente" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

"Los venezolanos reiteramos nuestro agradecimiento a los 27 países de la Unión Europea y a su Alto Representante para los Asuntos Exteriores por exigir que se respete la soberanía popular y así avanzar en la transición a la democracia", ha manifestado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Estas palabras se producen después de que este sábado los países miembro de la UE pidieran al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que "publique y verifique de forma independiente las actas de todos los colegios electorales", rechazando la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que otorga la victoria al presidente, Nicolás Maduro.

Machado ha defendido que "en 24 horas, publicamos las actas oficiales que demuestran nuestra inmensa victoria y el mundo ya las ha verificado".

"El 28 de julio, a pesar de las amenazas y los atropellos, acudimos masivamente a votar y elegimos a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela (...). Ahora, corresponde avanzar en el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y construir las condiciones para una transición negociada", ha explicado.

Por su parte, el Gobierno venezolano ha reprobado las declaraciones de la UE, que ha calificado como "vulgar chapuza" y "vergüenza diplomática mundial", mientras ha acusado a su representante de estar a las órdenes de Estados Unidos, adoptar una "conducta intervencionista y neocolonial" y "apoyar un golpe de Estado fascista" en el país latinoamericano.

Brasil y Colombia piden datos desglosados

Los Gobiernos de Brasil y Colombia han vuelto a pedir este domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela que publique las actas "desglosadas por mesa de votación" de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dieron la victoria al presidente, Nicolás Maduro, para asegurar la "credibilidad del proceso electoral".

"La credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables", han defendido en un comunicado conjunto los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro respectivamente.

La nota ha sido publicada este domingo en la red social X después de que ambos mandatarios hayan abordado la situación de Venezuela en conversaciones telefónicas los dos últimos días. En ella, afirman que "toman nota" del fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que otorga la victoria a Maduro.

Pese a ello, "siguen aguardando la difusión, por parte del CNE, de las actas desglosadas por mesa de votación", mientras apelan al "espíritu de transparencia" recogido en los Acuerdos de Barbados que firmaron en 2023 el Gobierno y la oposición venezolanos.

"La normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad", sostienen los dos presidentes, haciendo un llamamiento a todas las partes a evitar "actos de violencia y represión".

En este sentido, ambos han recordado que "mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su disposición a facilitar el entendimiento entre ellas", defendiendo su "interés en la estabilidad de Venezuela" y del continente.

Por otra parte, ambos Gobiernos manifiestan su "total oposición" a que se apliquen sanciones unilaterales "como instrumento de presión", aludiendo a su incompatibilidad con el Derecho Internacional y a sus efectos perjudiciales en la población de los países sancionados, "en especial en los sectores más vulnerables".

No es la primera vez que las autoridades brasileñas y colombianas piden la divulgación de las actas oficiales de los comicios de julio. A principios de agosto, los ministros de Exteriores de estos dos países y de México hicieron lo propio, asumiendo una labor mediadora a nivel regional.

Venezuela acusa a Borrell de "apoyar un golpe de Estado fascista"

Mientras tanto, el Gobierno de Venezuela ha acusado este domingo al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de "apoyar un golpe de Estado fascista" en el país latinoamericano, después de que este haya asegurado que las autoridades venezolanas no han aportado "las pruebas públicas necesarias" para reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto.

"Venezuela repudia la declaración del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, las cuales hunden nuevamente a ese bloque en el fango putrefacto", ha señalado el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en su cuenta de Telegram.

En el comunicado, Gil ha afeado la "muestra del odio y complejo" de Borrell, a quien ha acusado de responder a las órdenes de Estados Unidos, de adoptar una "conducta intervencionista y neocolonial" y de apoyar un golpe de Estado "fascista" en el país latinoamericano.

Estas palabras se producen después de que el alto representante manifestara este sábado que desde la Unión Europea "solo se aceptarán y reconocerán unos resultados verificables de forma independiente para garantizar que se respeta la voluntad del pueblo venezolano".

"El sucio comunicado redactado por el señor Borrell no solo es una afrenta a la dignidad nacional, sino que es un burdo panfleto que se atreve a reivindicar como válida la estafa del fascismo que difundió documentos forjados y espurios", ha denunciado el ministro venezolano.

Gil ha pedido a la Unión Europea que se abstenga "de emitir opinión alguna sobre los asuntos que le competen, de manera exclusiva, a los venezolanos", advirtiendo de que su "irrespeto continuado a la soberanía e independencia de Venezuela" tendrá consecuencias en las relaciones diplomáticas entre ambas partes.

"El comunicado de la Unión Europea se convierte en una vulgar chapuza que quedará registrada en los anales de la vergüenza diplomática mundial", ha declarado, asegurando que su Gobierno "no tolerará ningún acto insensato que viole los principios consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional".

Los Veintisiete países miembro de la UE han emplazado este sábado a las autoridades venezolanas a publicar los "resultados verificables" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y han recordado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo legalmente responsable del proceso electoral, y no el Tribunal Supremo de Justicia que ha fallado en un recurso del presidente Nicolás Maduro que éste es el ganador de los comicios a pesar de las denuncias de fraude de la oposición.