Ni contaminación, ni calima: la razón por la que el cielo está turbio en España

Este lunes el cielo ha mostrado una tonalidad peculiar en muchas partes de España. Aunque lo parece (de hecho, el color es similar) no se debe a un episodio de calima procedente de África y tampoco tiene como origen el exceso de contaminación. Esta vez la razón hay que buscarla mucho más lejos.

Tal y como informan en eltiempo.es, la explicación está a miles de kilómetros, cruzando el océano Atlántico: esta tonalidad grisácea que ha oscurecido el cielo se debe a la presencia de los humos procedentes de los incendios de Canadá.

De acuerdo con esta información, "el humo llega ahora hasta España empujado por la circulación atmosférica, el movimiento general del aire en la atmósfera terrestre, que distribuye el calor y la humedad alrededor del planeta".

Durante las últimas semanas han tenido lugar nada más y nada menos que 428 incendios en Canadá, y la dispersión del humo que provocaron dejó imágenes similares en ciudades estadounidenses como Nueva York o Nueva Jersey.

En España, la afectación no será homogénea y habrá regiones en las que se note más este tono plomizo del cielo. Según explica eltiempo.es, el valle del Ebro, Cataluña, Navarra, Aragón, Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y las islas Baleares serán las zonas en las que más presencia tenga este fenómeno.

Con todo, la población no ha de alarmarse: "No se esperan consecuencias relevantes en superficie o que puedan afectar a la población, ya que no está afectando a la calidad del aire".