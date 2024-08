Equitación vegana: cuando el caballo es un palo con cabeza equina y el animal eres tú

La equitación es "el arte de montar y manejar bien a un caballo" o simplemente la monta. Y ser vegano es que practicas el veganismo, que según la RAE es la "actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal". Pero si juntas la hípica y el veganismo, lo que se obtiene lo denominan equitación vegana y es algo que no pasa desapercibido en internet.

La equitación vegana, vegan horse riding o hobbyhorsing es una realidad nacida en Finlandia y consiste básicamente en valerse de un palo, que en un extremo luce una cabeza de caballo, y realizar ejercicios que parecen propios de la hípica, pero tú solo, sin caballo.

Los jinetes imitan el trote del animal, saltan obstáculos y hacen acrobacias, en una pretendida fusión perfecta y armónica entre el jinete y su palo equino.

Una mujer participa en un torneo de equitación vegana

Esta práctica, que en Finlandia consideran un deporte y causa sensación, la llevan a cabo mayoritariamente mujeres, que suelen ser muy jóvenes, incluso niñas. Así que en su caso, el palo con cabeza de caballo ha de ser más bien yegua. En todo caso, el público que asiste a los eventos jalea sus movimientos y en ocasiones lo hace como si no hubiese un mañana.

En internet, la cosa cambia. Son mayoría los que el vegan horse riding les parece una cuestión cuanto menos "ridícula", por no decir "estúpida", que también se lo parece a muchos. Es más, hay quienes apuntan que seria "más cómodo" realizar los ejercicios sin la cabeza del caballo, y no les falta razón. Pero entonces se perdería por completo el vínculo con un caballo, aunque éste sea de madera o plástico.

De hecho, el medio colombiano Alfa Noticias, que apunta que hay un grupo de equitación vegana en Instagran que acumula 24.000 seguidores, califica el hobbyhorsing, como un "deporte para gente de muchos recursos pero escaso cerebro" en un vídeo paródico que suma 16.000 reproducciones, aunque después van más lejos y lo tachan directamente como un "deporte de mierda".

Otra cuestión que en internet merece el calificativo de ridícula e incluso indigna a algunos es el hecho de que los entusiastas de la equitación vegana van cada vez más lejos, y han comenzado a inventarse razas ficticias para los palos con cabeza de caballo que llevan en las pruebas, a los que también engalanan como acostumbra a hacerse con los corceles en la equitación convencional.

Caballos veganos esperando su turno

Pero esta curiosa disciplina también tiene defensores en internet y no solo finlandeses: "No molestan a nadie, no maltratan ningún animal, no le veo ningún problema".

Evitar el sufrimiento

La justificación de esta nueva práctica 'deportiva' se basa en que hay quienes consideran que los caballos sufren en las competiciones, y es lo que quieren evitar. Así que si no hay caballo, lógicamente se garantizan que el animal no pueda sufrir. No tiene más.

Los vídeos de equitación vegana que recorren internet acumulan miles reproducciones y comentarios por doquier. Corresponden casi todos a la última edición, la de 2023, de un torneo que se lleva a cabo todos los años en Finlandia desde hace una década.

El pasado año se disputó en la ciudad finlandesa de Seinäjoki y acucieron nada menos que 10.000 personas, que establecieron un nuevo récord de asistencia. La competición está auspiciada por una asociación caballista finesa, aunque no cuente con caballos.

Una entusiasta de la equitación vegana en pleno salto con su 'caballo'

Según recoge la web This is Finland (Esto es Finlandia), la afición por la equitación vegana lleva existiendo muchos años y ya tiene unos 1.500 practicantes en todo el mundo, a pesar de que esté alcanzando su máxima expresión ahora:

"El fenómeno ganó popularidad a partir de 2010. Un número cada vez mayor de jóvenes finlandeses se lanzó al galope a diseñar y a fabricar sus propios caballitos -versiones elaboradas y artesanales que son más que meros juguetes-, y también comenzaron a celebrar eventos de doma y salto ecuestre".

Una chica durante un entrenamiento

"Orgullo en Finlandia"

Eso sí, la "doma" ha de ser autodoma en este caso, y ya si te desbocas es para hacértelo mirar. Pero según sus mentores, "el fenómeno del hobbyhorsing implica imaginación, innovación y una forma independiente de pensar, cualidades muy valoradas en el mundo de hoy y que son motivo de orgullo en Finlandia".

Apuntan igualmente que en otros países se están apresurando a practicar también la equitación equina que, al parecer, ya triunfa también en Alemania, "en Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos, Rusia, así como en toda Asia y Australia, y se espera que progrese en popularidad en otras naciones amantes de los caballos, como Brasil y Argentina".

Hay pocos hombres en el mundo de la equitación vegana, pero cuando surgen su atuendo no pasa inadvertido

Mucho optimismo parece, pero cualquiera sabe. Si os animáis con la equitación vegana, podéis encontrar información sobre cómo hacer vuestro palo con cabeza de caballo para competir en diferentes páginas de internet, donde además se dan consejos para la correcta práctica de esta modalidad tan peculiar. Además, si bajas al parque a entrenarte, seguro que público no te falta.