La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox -anteriormente conocido como viruela del mono- en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal.

Así lo ha decidido la OMS después de analizar la situación este miércoles junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. "Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la rueda de prensa posterior a la reunión.

La detección y la ampliación rápida de un nuevo clima de Mpox en la RDC occidental, su detección en países vecinos que no habían previamente reportado Mpox y el potencial de una ampliación más amplia en África y más allá, es muy preocupante", ha añadido.

El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes, según ha puesto de manifiesto durante la reunión el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus Adhanom. El encuentro, que estaba previsto a las 12.00 horas, se ha alargado durante más de cinco horas.

Precisamente, este martes, el Centro para el Control de Enfermedades de África ya había decretado la emergencia sanitaria continental por la enfermedad.

La aparición durante 2023 de la nueva variante en la RDC y su rápida propagación, principalmente a través de transmisión sexual, y su detección en países vecinos de la RDC, es "especialmente preocupante" para la OMS. En el último mes, se han notificado unos 90 casos de la nueva cepa en cuatro países vecinos de la RDC que no habían notificado mpox anteriormente: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

Ya se declaró la emergencia en 2022

En 2022, el organismo sanitario de Naciones Unidas ya declaró una emergencia sanitaria mundial por un brote de mpox, una enfermedad endémica de África que se había propagado a decenas de países.

En cuanto a Europa, hace menos de un mes, a finales de julio, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) consideró el riesgo de que esta nueva cepa llegase a Europa como "muy bajo".

"El riesgo para la población de la UE y el EEE de la nueva variante de mpox identificada en la RDC sigue siendo muy bajo. El ECDC está colaborando con nuestros socios en África en sus esfuerzos por contener este brote en beneficio de todos los afectados, evitar que esta nueva variante se siga propagando y reforzar las futuras capacidades de preparación y respuesta", afirmó la directora del ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

