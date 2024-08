Andalucía activa el protocolo de emergencia por un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Sevilla

La Consejería de Salud y Consumo de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha activado este jueves el protocolo por un posible caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo (FHCC). Tras la valoración clínica y análisis preliminares, se han enviado muestras al Centro Nacional de Microbiología para la confirmación del caso.

Se trata de un varón de 46 años vecino de Sevilla, que refiere síntomas desde el 31 de julio y que se encuentra clínicamente estable e ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

No obstante, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha indicado que la evolución del paciente es "favorable" y ha instado a que "no hay que preocuparse", así como no a "no crear ninguna alarma", mensaje que ha aplicado a este problema en particular, así como sobre los mosquitos en los casos de fiebre del Nilo.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, la consejera ha explicado que el paciente, vecino de Sevilla, se encuentra en "la unidad de aislamiento de alto nivel" del centro hospitalario por tratarse de "un caso de fiebre hemorrágica que se transmite por una garrapata infectada".

Hernández ha subrayado la contribución que ha supuesto que el Consejo de Gobierno aprobara en abril el Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con Incidencia en Salud (PEVA), documento que propicia que "podemos hacer diagnósticos muy rápidos y tomar las medidas coordinadas que hacen falta".

Dentro de su mensaje para relativizar la gravedad de estos episodios, la consejera de Salud sí que ha advertido de que "las zoonosis van a ser cada vez más frecuentes", hecho donde ha apuntado que "sí influye el cambio climático".

¿Qué es la FHCC?

La FHCC la produce un virus transmitido por la picadura de una garrapata infectada, las del género Hyalomma son las más eficientes, o por contacto con la sangre y los tejidos de ganado infectado. Por otra parte, la transmisión del virus de persona a persona no es frecuente, siendo necesario un contacto directo con fluidos o secreciones de pacientes sintomáticos.

Andalucía cuenta desde 2016 con un protocolo de vigilancia de esta enfermedad que establece las medidas de salud pública a llevar a cabo tanto de asistencia a pacientes positivos tanto como cuando son probables, estableciendo la fórmula para atenderlos dentro del sistema sanitario.

Los síntomas habituales son fiebre de instauración brusca, dolor de cabeza, mialgias y mareos y la duración es de unos cuatro o cinco días. También pueden aparecer otros síntomas como diarrea, náuseas o vómitos, así como hiperemia (enrojecimiento) de cara, cuello o tórax, congestión ocular o conjuntivitis.

La duración del periodo de incubación depende del modo de contagio del virus y de la carga viral. Después de la picadura de la garrapata, la fase de incubación es generalmente de uno a tres días, con un máximo de nueve días. El periodo de incubación tras el contacto con sangre o tejidos infectados es normalmente de cinco o seis días, con un máximo documentado de 13 días.

Llamamiento a la calma

Salud y Consumo quiere hacer un llamamiento a la calma y aprovechar para recordar a la ciudadanía medidas de autoprotección respecto a la transmisión por medio de garrapatas y las formas de protección personal para evitar sus picaduras.

Así, se recomienda vestir ropa adecuada durante las visitas al campo; se deben minimizar las zonas del cuerpo expuestas vistiendo camisas de manga larga y pantalones largos. Se recomienda usar calcetines y calzado cerrado en vez de sandalias. Meter la camisa por dentro del pantalón, así como los bajos del pantalón por dentro del calcetín. La ropa de color claro permite localizar más fácilmente a las garrapatas que se hayan podido adherir.

También es aconsejable reducir el tiempo de permanencia en los espacios potencialmente infestados de garrapatas; caminar si es posible por la zona central de los caminos para evitar el contacto con la vegetación, donde pueden hospedarse las garrapatas. También se recomienda evitar sentarse directamente en el suelo en las zonas con vegetación.

Al finalizar la salida al campo, revisar bien todo el cuerpo para detectar la presencia de alguna garrapata. Es importante prestar atención a las axilas, ingles, cabello, ombligo, zona posterior de las orejas y alrededor de la cintura, donde suelen engancharse. Resulta muy útil que unas personas revisen a otras o utilizar un espejo para revisar zonas del cuerpo menos visibles.

¿Qué hacer en caso de picadura?

Si pese a todas las medidas anteriores se produce la picadura de una garrapata, esta se deberá eliminar lo antes posible siguiendo las siguientes recomendaciones: se debe prestar atención o cubrirse las manos cuando se eliminen las garrapatas; no se deben usar aceites u otros líquidos sobre la garrapata, puede ser contraproducente al provocar descarga de fluidos por estrés; realizar una extracción adecuada de toda garrapata fijada, siempre mediante tracción con una pinza de borde romo.

Se debe sujetar con una pinza de boca estrecha a la garrapata, agarrándola por la cabeza, tan cerca de la parte bucal como sea posible, ya que si se fija y exprime el cuerpo puede inyectar sus fluidos en el interior de la herida. Se ejercerá una tracción, de forma progresiva y continua, nunca bruscamente, en la misma dirección de su implantación, hasta conseguir su extracción.

Si durante la extracción una parte de la garrapata no se desprende, se actuará como si de un cuerpo extraño se tratase con el resto que pudiera quedar, extirpándolo con un bisturí o la punta de una aguja. Después de retirarla, hay que lavarse las manos y la zona donde estaba prendida la garrapata.

Una vez extraída la garrapata, si sigue viva, debe garantizar su eliminación segura (sumergirla en alcohol, meterla en una bolsa/contenedor hermético que se desechará, eliminarla por el inodoro). Nunca se aplastará con los dedos, ya que puede ser fuente de contaminación (por los patógenos que pudiera albergar).