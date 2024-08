El Ayuntamiento de A Coruña pone en marcha un nuevo turno de limpieza por el conflicto en la recogida de basura

El Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en marcha un nuevo turno de limpieza por el conflicto en la recogida de basura, de forma que desde este lunes habrá 22 operarios más que se suman a los 32 que ya estaban trabajando de Valoriza, empresa de emergencia que refuerza los trabajos.

Así lo ha informado la alcaldesa, Inés Rey, en rueda de prensa, en la que ha explicado que, de esta forma, habrá dos turnos que operarán desde las siete de la mañana hasta las once de la noche con el objetivo de abordar la recogida de los residuos que quedan en la calle, tras la huelga indefinida convocada por el comité, liderado por el Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL).

"Esperamos que vaya mejorando la situación", ha apuntado la alcaldesa, que ha culpado al comité de huelga y a los dirigentes del sindicato que haya en algunas zonas un porcentaje de recogida "casi inexistente". "Esto obedece a una intencionalidad por parte del comité de huelga o los dirigentes del sindicato para hacer el mayor daño posible, por eso se recoge en el centro de la ciudad y no en los barrios".

"Una táctica burda que no va a tener ningún éxito", ha advertido para incidir en que el gobierno local adoptará las medidas que estén a su alcance" ante una huelga que ha vuelto a calificar de "atípica".

"No secundan la huelga pero tenemos a 67 trabajadores de baja, hay rutas que salen, otras que se hacen y no se recoge, no están cumpliendo con la recogida", ha denunciado.

Personal de refuerzo

En este contexto, y con la ampliación de los operarios, los equipos de Valoriza trabajarán en doble turno en horario diurno, de 7.15 a 15.15 horas, y de 15.15 a 23.15 horas.

Por otra parte, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria, declarada desde la semana pasada en toda la ciudad, Valoriza recogió, en la jornada de ayer, un total de 70 toneladas de basura, sin incidentes.

Hasta la fecha, los operarios de esta empresa han recogido un total de 676 toneladas de basura. Todo ello sin incidentes en las últimas horas por quema de contenedores, tras los casos registrados en jornadas anteriores. Así, desde el pasado 24 de junio, el Ayuntamiento contabilizó "159 contenedores quemados intencionadamente en los diversos distritos de la ciudad".

"Actos vandálicos que, además de implicar unos costos de unos 400.000 euros para las arcas municipales, también están suponiendo afectaciones y daños a bienes patrimoniales de las vecinas y vecinos de A Coruña", recalca la comisión de seguimiento de la emergencia.

Por su parte, el portavoz del comité de huelga, Alfonso Seijo, ha manifestado que "los servicios mínimos son 18 camiones, pero que solo salieron 14" y ha atribuido a ello el que no se esté recogiendo en determinados barrios. "No han salido porque entre la gente sancionada, despedidos y de vacaciones no se está contratando a nadie, quien incumple los servicios mínimos es la empresa", ha sentenciado.