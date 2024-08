Badajoz dedica una calle a Ana María Torres Carvajal, la primera mujer policía de Extremadura

La ciudad de Badajoz ha inaugurado este viernes, día 2, una calle dedicada a Ana María Torres Carvajal, la primera mujer policía de Extremadura y de la capital pacense.

Situada en el entorno de la Avenida de Elvas, frente al campus universitario, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, han participado en el acto de inauguración de esta avenida junto a la hija y el viudo de Ana María Torres, Estefanía García y Francisco José García.

También ha estado presente la amiga de Ana María y representante de la Asociación cultural de veteranos de la Policía Local de Badajoz, Juana María Calderón; familiares, autoridades o representantes del cuerpo policial municipal, entre otros, en este acto en el que Estefanía García ha relatado cómo, a día de hoy, sigue creyendo que su madre no era consciente aquel 10 de abril lo que iba a suponer abrocharse las zapatillas y echar a correr.

Y es que, como ha resaltado, no sólo superó las pruebas "en igualdad de condiciones sin distinción de género, sino que además quedó la tercera igualada en puntuación al segundo". "Solía conseguir todo lo que se proponía, mujer con carácter, decidida y constante", ha explicado, para añadir que cuando se incorporó al cuerpo "supo que no iba a ser fácil, que no se lo iban a poner fácil", pero QUE "supo ganarse su sitio, la confianza" y "sobre todo el respeto".

Asimismo, ha destacado que el día que se hace oficial y se publica en el DOE que se le va hacer entrega de un reconocimiento, solicitado por la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales para así poner en valor su carrera profesional, estaban en urgencias. Cuando se lo contó su padre, con la humildad que le caracterizaba, Ana María Torres "solo" supo preguntarse si a ella y qué había hecho.

"Recuerdo que mi padre y yo nos miramos y le dije: '¿en serio mamá? Abriste el camino, ¿te parece poco?'", mientras que Francisco José miró su móvil y leyó: "lo que se quiere destacar es el papel que ha tenido esta mujer con su incorporación al cuerpo de Policía, consiguiendo romper los estereotipos de género que existían en la época, dando visibilización y dignificación al papel de la mujer en las policías locales, e iniciando así un camino para el resto de mujeres que, a día de hoy, forman el colectivo de mujeres policías de Extremadura".

A continuación, ha abundado en que horas más tarde falleció y que este viernes es su ciudad la que le reconoce esa carrera poniendo su nombre a esta avenida que da acceso a una de las zonas urbanas con mayor expansión, crecimiento y futuro de Badajoz, "volviéndolo hacer, abriendo camino", tras lo que ha querido agradecer a las autoridades presentes y a las distintas asociaciones que han promovido que este viernes estén en este acto.

Juana María Calderón, subinspectora de Policía Local jubilada, también ha tomado la palabra para resaltar su alegría y agradecimiento, la primera por este acto "tan significativo" en el que se deja constancia de la importancia de Ana en la sociedad y, especialmente, en el colectivo de la Policía Local y por la culminación de un proceso para ensalzarla como primera mujer policía local de Extremadura.

También ha querido mostrar su agradecimiento porque Ana fue "muy valiente" y abrió las puertas a todas las que fueron detrás. "Valiente para presentarte a unas oposiciones donde los candidatos eran mayoritariamente hombres, valiente para hacerlo en igualdad de condiciones, valiente para salir a la calle. Tu valentía merece una recompensa y aquí estamos para darte tributo", con un reconocimiento que se personaliza en ella, pero que lo hacen suyo "con orgullo" todas las mujeres y hombres que pertenecen a esta profesión.

Homenaje merecido

Por su parte, Ignacio Gragera ha señalado que se trata de un homenaje "merecido" y en una ubicación y un lugar en el que "ya desde hoy y para siempre el recuerdo de Ana María quedará perenne", como también lo hizo su paso por la Policía Local, su compañerismo, su entrega, su dedicación.

Al mismo tiempo, ha remarcado que quedará "como referente y como pionera, como primera policía local de Extremadura" y "desde luego el recuerdo del trabajo bien hecho" en el ámbito profesional y el personal; además del recuerdo de una persona generosa, muy querida, muy respetada y que dio su vida profesional a la ciudad de Badajoz a través de sus responsabilidades como policía local de la misma.

Igualmente se ha referido a la época en la que Ana María accedió a la Policía Local, "las dificultades que las mujeres tenían aún en esa época para acceder al cuerpo, las reticencias que seguramente tuvo que superar", ha citado, junto al "ejemplo, seguramente superior al del resto de compañeros, que tuvo que dar para ganarse el respeto y la confianza de muchos que no creían y no creen a día de hoy, aunque ya queda cada vez menos, en esa igualdad que todos propugnamos".

Así, todo ello "le hacen un referente", ha resaltado, y "digna y merecedora de un homenaje como este", que se hace a propuesta de diferentes asociaciones y que el Ayuntamiento de Badajoz en pleno aprobó de manera unánime.

Mujer pionera

Por último, Abel Bautista ha destacado de Ana María Torres que fue una mujer pionera que "marcó el camino" y "la ruta" a otras muchas niñas y mujeres que "sin duda alguna siguieron su estela para formar parte de un cuerpo como el de la Policía Local" en las ciudades de la región, tras lo que ha detallado que Ana María se presentó en el año 1980 a las oposiciones de Policía Local, y que hay que poner en valor lo que consiguió, dado que estas entonces "no distinguían por sexos" ni "por requisitos singularizados en función de las capacidades o de las distinciones de cada uno".

Esto último es una muestra de lo que tuvo que conseguir, competir y esforzarse por, como decía Gragera, primero entrar en el cuerpo y luego "ganarse el respeto de un cuerpo exclusivamente de hombres". "Mujeres como Ana María marcaron el camino para que la visibilización de la mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sean lo que es a día de hoy", ha subrayado, aunque "queda mucho por hacer" y de 1.500 policías que se tiene en Extremadura "únicamente" alrededor de 120 son mujeres.

De este modo, ha incidido en que "queda mucho camino por recorrer" en los cuerpos de la Policía Local de la comunidad autónoma para que se pueda llegar "a esa igualdad" y al aumento de la presencia de mujeres en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y ha agregado que la Junta está trabajando en este sentido y va a tomar como ejemplo a Ana María en aras de que todas las que quieran formar parte, formarse y avanzar conozcan su caso.

"Seguramente sea para ellas muy inspirador a la hora de romper esos techos de cristal", aunque cuando lo hizo Ana María "era un techo absolutamente opaco", ha concluido.