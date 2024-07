"Pelota, calle, postre...": Un estudio demuestra que los perros son capaces de entender palabras que describen objetos

Un estudio publicado en la revista Current Biology ha demostrado que los perros activan representaciones mentales específicas cuando escuchan palabras relacionadas con objetos que conocen. Los investigadores de Hungría y Noruega realizaron experimentos con 18 perros y sus dueños para explorar esta capacidad cognitiva.

Durante el experimento, los dueños pronunciaban el nombre de un juguete familiar y luego presentaban ese objeto o uno diferente. Los investigadores monitorearon la actividad cerebral de los perros utilizando un método no invasivo para registrar sus respuestas. Los resultados mostraron que los cerebros de los perros reaccionaban de manera diferente cuando se les mostraba el objeto correcto en comparación con un objeto no relacionado. Este patrón cerebral sugiere que los perros no solo responden a comportamientos aprendidos, sino que realmente comprenden las palabras y activan representaciones mentales específicas de los objetos mencionados.

Marianna Boros, investigadora de Etología en la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, afirmó que los perros no necesitan conocer un amplio vocabulario para activar estas representaciones mentales. Incluso con un conocimiento limitado de palabras, los perros son capaces de formar estas conexiones mentales de manera consistente. Este hallazgo sugiere que la capacidad de entender palabras de forma referencial está presente en todos los perros y no solo en aquellos individuos excepcionales que conocen muchos nombres de objetos.

El estudio también plantea preguntas sobre si esta habilidad es exclusiva de los perros o si puede encontrarse en otros mamíferos. Los investigadores están interesados en explorar si otros animales poseen una capacidad similar para comprender el lenguaje referencial y cómo esta habilidad pudo haber evolucionado, especialmente considerando la estrecha relación de los perros con los humanos.

La investigación abre nuevas perspectivas sobre cómo los científicos entienden la singularidad del uso y comprensión del lenguaje en los humanos. Al demostrar que los perros pueden comprender algunas palabras individuales de manera similar a los humanos, se sugiere que la capacidad de entender el lenguaje podría no ser exclusiva de los humanos, sino que podría compartirse con otras especies que interactúan estrechamente con nosotros.

Este descubrimiento tiene implicaciones para el estudio del lenguaje y la cognición en los animales, ofreciendo una nueva visión sobre la comunicación entre humanos y animales. Si se demuestra que otros mamíferos también poseen esta habilidad, podría redefinir nuestra comprensión de la inteligencia y la comunicación animal.

Los investigadores planean continuar sus estudios para determinar si esta capacidad de entender el lenguaje referencial es exclusiva de los perros o si también se encuentra en otros mamíferos. Además, buscan comprender mejor cómo surgió esta habilidad y si depende de la experiencia única de los perros de vivir en estrecha relación con los humanos.