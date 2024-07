ERC tilda el consorcio tributario ofrecido por el PSC como una "operación de maquillaje"

ERC redobla su presión al PSC en la semana clave para buscar un acuerdo de investidura. En un artículo de opinión en La Vanguardia, el equipo negociador de los republicanos reivindica "una financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal" y tilda el consorcio tributario ofrecido por los socialistas como una "operación de maquillaje".

El texto está firmado por la secretaria general adjunta, Marta Vilalta; el presidente del Consell Nacional de ERC, Josep Maria Jové; el diputado en el Parlament, Juli Fernàndez; y el vicesecretario general de coordinación interna de la formación, Oriol López.

La semana pasada, Rovira ya manifestó que se mostraba menos "optimista" sobre la buena marcha de las conversaciones entre PSC y ERC. Si no hay pacto antes de agosto, la máxima dirigente republicana aseguró que se levantarán de la mesa de negociación dejando en el aire la investidura de Salvador Illa.

Los dirigentes de ERC piden a los socialistas un "paso de gigante" para pactar un modelo de financiación basado en la "relación bilateral con el Estado" que incluya "la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".

"Que contemple abonar al Estado los servicios que realmente presta en Cataluña y atienda a la solidaridad necesaria con el resto de territorios", apostillan los dirigentes independentistas. Se trata de un modelo homologable al cupo vasco que excede el marco del Estatut y de la Constitución y que hasta ahora ha sido rechazado por el PSC.

A vueltas con el referéndum

Los firmantes añaden que no aceptarán "promesas de financiación que no acaban de concretarse". Además, exigen un cambio de modelo estructural porque aseguran que no podrán avalar un Govern que, textualmente, renuncie a resolver el déficit fiscal que lastra el progreso social y económico de Cataluña.

Desde ERC entienden que los catalanes votaron por un nuevo ciclo político en las elecciones del pasado 12 de mayo, pero remarcan el "papel determinante" que juegan en la actual aritmética electoral.

Los negociadores republicanos destacan, además, que en la pasada legislatura se puso fin a la "represión" con los indultos y la amnistía. Por ello, señalan que la siguiente etapa debe ser la de la "soberanía fiscal" y la de la solución al "conflicto político de soberanía entre Cataluña y el Estado español".