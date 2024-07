Joe Biden decide abandonar la carrera a la Presidencia de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado su renuncia a la candidatura a la reelección "en interés de mi partido, del país y el mío personal".

"Aunque mi intención era buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido, para el país y para mí es renunciar y concentrarme únicamente en cumplir con mis funciones como presidente durante lo que queda de mandato", ha indicado Biden en un comunicado publicado en redes sociales.

"Me dirigiré a la nación esta próxima semana para dar más detalles sobre mi decisión", ha adelantado. "Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente", ha remachado.

Biden ha cedido así a las presiones de su propio partido después de su mediocre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que abandonara el testigo por su avanzada edad.

Apoya a Kamala Harris como candidata

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha apoyado a su vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata presidencial del Partido Demócrata a las elecciones del próximo 5 de noviembre después de anunciar su retirada de la carrera electoral.

"Hoy quiero ofrecer mi apoyo y respaldo absoluto a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es el moento de unirse y derrotar a (Donald) Trump. Hagámoslo", ha publicado Biden en su cuenta en la red social X.

El pasado 12 de julio Joe Biden expresó su confianza en la vicepresidenta, Kamala Harris, afirmando que no la habría elegido como su compañera de fórmula en las elecciones de 2020 si no estuviera convencido de que podría ejercer el cargo de la Presidencia "desde el principio".

"No la habría elegido si no hubiera pensado que estaba cualificada para ser presidenta desde el principio. No me ando con rodeos en eso. Ella está cualificada para ser presidenta", afirmó el mandatario en una rueda de prensa en los márgenes de la cumbre de la OTAN en Washington.

Harris suena como la única opción viable si Biden se viera obligado a retirarse de la contienda a estas alturas de la campaña, a un mes de la convención del partido demócrata, debido a las dudas sobre su edad (81 años) y su capacidad para renovar un mandato de cuatro años en noviembre.

Trump cree que Harris será más fácil de derrotar que Biden

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, ha celebrado la renuncia a la reelección anunciada por el presidente Joe Biden y ha asegurado que la posible sucesora de Biden, Kamala Harris, será más fácil de derrotar.

"Es el peor presidente de la historia de nuestro país, de lejos", ha afirmado Biden en conversación telefónica con la cadena CNN.

Después ha comentado el apoyo de Biden a su vicepresidenta, Kamala Harris, como posible candidata del Partido Demócrata a las elecciones del 5 de noviembre y ha afirmado que será más fácil de derrotar de lo que hubiera sido Biden.