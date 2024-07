Una concejal de Vox en Alcorcón (Madrid) exhibe dos balas durante un Pleno: "No llevo ningún arma con la que activarlas"

Dos balas han protagonizado el Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) este jueves. La concejal de Vox, Noemí Selas, ha exhibido munición reglamentaria durante su intervención mientras reclamaba más material de seguridad para los agentes locales del municipio.

"También tenemos a los policías y las balas, la no reposición desde hace seis años. Miren cómo están las balas. Miren la pólvora cómo cae. Estas son las balas reglamentarias que tienen que usar los policías. Estas son las balas", comentaba Selas mientras mostraba la munición en la sala y denunciaba que el consistorio se está "gastando el dinero en abanicos, cantautoras y otras historias y tenemos 13 agentes sin chalecos antibalas y más de 200 agentes con balas defectuosas". "Así no se puede, gestionen, vigilen, cuiden a los policías de Alcorcón" ha agregado.

La alcaldesa del Ayuntamiento y presidenta del Pleno, Candelaria Testa (PSOE), ha afeado el gesto y ha recriminado a la edil de Vox que puede decir lo mismo "sin montar el show". Por ello, acto seguido le ha solicitado que entregue las balas a los agentes de la sala para poder proceder a identificar a quién pertenecen.

"Le pido decoro institucional y contención. No se puede traer una bala a este Ayuntamiento. Este es un salón de plenos, por favor. Es que me parece bochornoso, señora Selas, permítame que le llame la atención y le llame al orden. No puede ser", ha insistido Testa.

Selas ha defendido su actuación insistiendo en que "no lleva ningún arma para activarlas", a lo que Testa le ha señalado que "solo faltaba que trajera una pistola".

La regidora ha insistido en que "esta es la sede de la soberanía del pueblo", el lugar dónde se representan a miles de vecinos. "Desde luego que son un peligro para las instituciones, por lo que desde el equipo de Gobierno vamos a solicitar la aplicación de la normativa", ha sentenciado.

"Cordura y serenidad"

La polémica ha llegado hasta el Secretario General del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien ha pedido en su cuenta de Twitter "cordura y serenidad". "La violencia siempre empieza en las palabras. Hoy son unas balas en el bolsillo, mañana puede ser algo terrible que no tenga solución" ha destacado el portavoz socialista en la Asamblea regional.

Pido urgentemente cordura y serenidad.



La violencia siempre empieza en las palabras. Hoy son unas balas en el bolsillo, mañana puede ser algo terrible que no tenga solución. https://t.co/2vjst3heoN — Juan Lobato (@juanlobato_es) July 18, 2024

Por su parte, el grupo Más Madrid también ha reaccionado en redes sociales, donde han destacado que "lo vivido hoy en el pleno es lamentable". "Que no se equivoquen los nostálgicos: las balas no pesan más que los votos. Nuestra democracia es más fuerte que sus numeritos" han escrito en 'X'.