Las promesas de Von der Leyen: más defensa, menos burocracia y responsabilidad en vivienda

La décima legislatura de la Eurocámara arranca con una intervención de la candidata popular, Ursula Von der Leyen, para persuadir a los eurodiputados para que respalden un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. La alemana ha elucubrado su discurso con las prioridades de gobierno para la próxima legislatura, de 2024 a 2029. De forma persuasiva, ha tratado de convencer al resto de formaciones políticas de respaldarla con la promesa de un comisario que asuma la responsabilidad de vivienda, una Unión Europea de la Defensa o la reducción de la burocracia para ganar en competitividad.

"Europa se enfrenta a una crisis de la vivienda, que afecta a personas de todas las edades y familias de todos los tamaños. Los precios y los alquileres se disparan. La gente lucha por encontrar viviendas asequibles. Esta es la razón por la que, por primera vez, nombraré a un Comisario directamente responsable de vivienda", se ha comprometido la alemana en su discurso a unos de los reclamos que habían formulado los socialistas a cambio de darle su apoyo.

"Desarrollaremos un Plan Europeo de Vivienda Asequible, para examinar todos los factores de la crisis y ayudar a desbloquear la inversión privada y pública necesaria", agregó la política conservadora Si bien reconoció que la vivienda no se considera un asunto europeo, Von der Leyen hizo hincapié en la importancia de apoyar a los europeos en este segmento.

Este plan se centrará en atajar "los factores estructurales, desarrollará una estrategia para la construcción de viviendas, ofrecerá asistencia técnica a las ciudades y los Estados miembros y se centrará en la inversión". Además, de la mano del Banco Europeo de Inversiones, capitaneado por Nadia Calviño, Von der Leyen pretende crear una plataforma europea de inversión en vivienda asequible y sostenible que permita atraer inversión pública y privada.

Competitividad

Con la vista puesta en mejorar la competitividad del bloque en la próxima legislatura para competir con EEUU y China, Von der Leyen ha propuesto que cada comisario debe reducir la carga administrativa en el área de la que es responsable. " Y nombraré a un vicepresidente para coordinar este trabajo e informar de los progresos a esta Cámara una vez al año".

En la misma línea, la alemana ha hecho hincapié en la necesidad de financiación pública para los próximos años. Una vez que termine la financiación del Plan de Recuperación, se creará de un fondo de Competitividad que se centre en proyectos transfronterizos e impulse el Pacto Industrial Verde, fomentando el despliegue de tecnologías limpias o inteligencia artificial.

Precisamente, ese Pacto Industrial Verde será una de las prioridades de la alemana en su mandato, y tiene entre sus objetivos reducir la factura de consumo energético. Además, la unión de mercado de capitales será otra de las patas a completar para mejorar la competitividad de la UE y se estima que desbloquearía 470.000 millones d euros al año. En paralelo se ha comprometido a reforzar el presupuesto, "pero debe estar más centrado en políticas, debe ser más simple para los Estados miembro y tener un mayor impacto"

El Pacto Verde europeo no solo no está en entredicho, sino que será uno de los segmentos que experimente un revulsivo en la próxima legislatura. El plan para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050 genera divisiones ya no solo en el arco parlamentario europeo sino dentro de la formación de Von der Leyen. La alemana ha prometido revisar la normativa que prohíbe los vehículos de combustión desde 2035 para que los coches que utilizan combustibles sintéticos queden eximidos.

La inversión también deberá focalizarse en seguridad y defensa, ha considerado la alemana. La candidata a repetir al frente de la Comisión Europea ha hecho la promesa de un nuevo comisario de Defensa que complemente la función del Alto Representante de la UE, cargo que ocupara la exprimera ministra estonia, Kaja Kallas. "La protección Europa es el deber de Europa. Por eso creo que es el momento de construir una auténtica Unión Europea de la Defensa", ha considerado.

Ha tenido también espacio para reprochar al primer ministro húngaro, Víktor Orbán, su reciente visita al líder del Kremlin, Vladimir Putin, tras haber tomar el país magiar la responsabilidad de buscar consenso que implica ser la presidencia de turno del Consejo de la UE. "Esta supuesta misión de paz no era más que una misión de apaciguamiento. Sólo dos días después, los aviones de Putin apuntaron sus misiles contra un hospital infantil y uno de maternidad en Kiev", reprochó la alemana. "Ese ataque no fue un error. Fue un mensaje. Un escalofriante mensaje del Kremlin a todos nosotros", analizó para luego enfatizar el respaldo de la UE a Ucrania.

"Por primera vez en la historia, la paz en la UE está en riesgo, ha aseverado la candidata popular. "Es el momento de construir una verdadera Unión Europea de la Defensa"; ha afirmado.

La alemana ha explicado que el gasto en defensa en la UE es demasiado bajo e ineficaz y el gasto exterior es demasiado elevado. Por ello instó a crear "un mercado único de defensa. Debemos invertir más en capacidades de defensa de alto nivel", ha indicado para poner como ejemplo proyectos comunes conjuntos como un sistema global de defensa aérea o un Escudo Aéreo Europeo.