Michel regaña a Orbán por su viaje a Moscú: "No tiene ninguna función como representante de la UE"

Poco tiempo ha pasado desde que Hungría se hizo cargo de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y la polémica salta por doquier. Su función es meramente diplomática, buscar consenso entre los Veintisiete, acercar posturas entre ellos. Pero el primer ministro magiar, Víktor Orbán, ha aprovechado la ocasión para extralimitarse en sus funciones comunitarias y romper el equilibrio que durante meses se ha venido trabajando, como con la visita al líder del Kremlin, Vladimir Putin. Por ello, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel ha regañado este martes a Orbán y le ha recordado que no tiene ningún poder para representar a la UE.

En un escrito remitido al líder húngaro, Michel ha recordado que la "presidencia rotatoria del Consejo de la UE no tiene ninguna función como representante de la UE a nivel internacional" y tampoco ha recibido ningún mandato de la institución para tomar tal acción. "Lo dejé claro incluso antes de su visita a Moscú y esta postura fue reiterado por el Alto Representante en su declaración del 5 de julio".

El político belga ha rechazado la postura húngara que defiende que la UE tiene una "política pro bélica". En su lugar, ha indicado Michel, "Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima que ejerce su derecho legítimo a defenderse". Además, ha recordado que la posición de los Veintisiete sobre Ucrania se adopta "por consenso" y se confirmó en la Cumbre de líderes que tuvo lugar en junio.

"Nosotros, la UE, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania y a su pueblo durante el tiempo que sea necesario y con la intensidad que haga falta. Hemos proporcionado apoyo a Ucrania para que se defienda de la guerra de agresión de Rusia y proteja la seguridad europea, tal como se establece en la Agenda Estratégica", dice el belga en el primer punto del escrito.

No pasó por alto el presidente del Consejo Europeo en su carta que toda conversación sobre Ucrania tiene lugar con Ucrania. La UE ha trabajado para construir un apoyo internacional para llegar a una paz que se ajuste a la carta de las Naciones Unidas y a la legislación internacional. "La Unión no ha escatimado esfuerzos para llegar a todos los socios a este respecto, incluida China", incide el político belga.

El líder del Consejo de la UE deja clara la posición de los Veintisiete: "la forma más directa para la paz es que Rusia retire todas sus fuerzas de Ucrania y respete la integridad territorial de Ucrania y la carta de las Naciones Unidas".

El escrito llega después de dos semanas de polémica que cuenta Hungría como presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Este mismo martes, los ministros de Economía y Finanzas del bloque, reunidos en Bruselas, reprendían a su homólogo magiar. Criticaban que el Ejecutivo húngaro estuviera instrumentalizando la presidencia rotatoria y utilizando su responsabilidad de este semestre para sus propios fines.

Una de las peticiones expresadas por los titulares de Economía exhortaba a mantener el apoyo a Ucrania como una de las prioridades para este semestre que Hungría tiene a cargo. S la ministra sueca, Elisabeth Svantesson, fue una de las más vocales al mostrar su "enfado por el triste inicio de la presidencia húngara", su homólogo alemán, Christian Lindner, afeó que la presidencia húngara haya dado comiendo con "una iniciativa por cuenta propia que ha generado una gran decepción".

A la vista a Kiev, recién iniciada en junio la funcionalidad meramente negociadora de Hungría en el Consejo de la UE, le siguió otra parada sorpresa al líder del Kremlin, rompiendo la distancia que la UE había marcado con Moscú y por tanto el consenso que hasta entonces se había fraguado. Además, Orbán viajó, también sin aviso previo, a China para reunirse con el líder chino Xi Jinping.

"Además de Rusia y Ucrania, el final de la guerra depende de la decisión de tres potencias mundiales, Estados Unidos, la Unión Europea y China", afirmaba el líder ultraconservador en una publicación tras el viaje. No tardó en reunirse, posteriormente, con el aspirante a la Casa Blanca, el expresidente republicano Donald Trump. Después del encuentro, Orbán informó a los Veintisiete de que el estadounidense tiene planes "bien fundamentados" para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

El revuelo ha saltado a las instituciones comunitarias. Los líderes tanto en Bruselas como en los Veintisiete Estados miembro rechazan los movimientos del político húngaro que no tiene facultades para actuar en representación del bloque. Es por ello que ya están empezando a moverse posiciones para boicotear los encuentros de ministros de carácter informal que estaban programados en Hungría durante este semestre.

Son varios los ministros, y de diferentes países, los que han afirmado que no asistirán a las reuniones. Por su parte, la Comisión Europea no solo ha anulado el tradicional viaje del Colegio de Comisarios a la capital del país que ostenta la presidencia de turno del Consejo Europeo, en este caso Budapest. Además, ha informado que solo enviará representantes de segundo nivel a las reuniones ministeriales informales que se celebren en el país magiar y no estará presente ningún comisario.