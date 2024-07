Rusia se mofa de Estados Unidos tras el ataque a Trump

Las autoridades de Rusia han valorado este domingo que Estados Unidos debería utilizar el dinero que envía a Ucrania para reforzar su seguridad interna, después del atentando sufrido por el expresidente Donald Trump durante un mitin y de que Kiev haya reconocido varios intentos de asesinar al presidente Vladimir Putin.

"¿Quizás sería mejor utilizar este dinero para financiar a la Policía y otros servicios que deberían garantizar la ley y el orden dentro de Estados Unidos?", se ha preguntado la portavoz de Exteriores, María Zajarova, en respuesta a unas críticas de Bobby Kennedy, sobrino del expresidente John F. Kennedy, sobre el "fracaso" de las agencias de seguridad a la hora de proteger a Trump.

Zajarova ha hecho referencia también a las recientes declaraciones del jefe de la Inteligencia Militar de Ucrania, Kirilo Budanov, quien ha reconocido que ha habido varios intentos de matar al presidente Putin, y ha asegurado que dichos planes se gestaron con dinero estadounidense.

Sin esa financiación, ha dicho, las agencias de seguridad de Inteligencia de Ucrania no serían capaces de llevar a cabo ese tipo de "actividades dañinas".

"Con una financiación masiva y un suministro incontrolado de armas, Washington creó una estructura terrorista en Ucrania: el régimen de Kiev. Esta es una máquina de asesinatos, explosiones, destrucción, ataques terroristas tanto contra figuras políticas como contra la población civil", ha valorado Zajarova.

El expresidente estadounidense Donald Trump ha resultado herido este sábado durante un acto de precampaña celebrado en Pensilvania del que ha tenido que ser evacuado con sangre en el rostro tras escucharse disparos. Ha habido dos muertos, entre ellos el tirador, ya identificado.

Zelenski, horrorizado

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también ha comentado el suceso: "Me horroricé al enterarme del tiroteo contra el expresidente estadounidense Donald Trump en su mitin en Pensilvania".

"Semejante violencia no tiene justificación y no tiene cabida en ningún lugar del mundo. La violencia nunca debería ganar", añadió. "Me alivia saber que Donald Trump ya está a salvo y le deseo una pronta recuperación. Expreso mi más sentido pésame a los familiares de la víctima de este ataque, el participante del mitin".

"Deseo fuerza a todos los que quedaron horrorizados por este suceso. Quiero que Estados Unidos salga de esto más fuerte", concluyó el mandatario ucraniano.