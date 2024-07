Mbappé ya rompe récords en el Real Madrid: ni Cristiano se acerca a los números de facturación del francés

Kylian Mbappé es desde el pasado 1 de julio nuevo jugador del Real Madrid, aunque su incorporación se hizo oficial a principios del pasado mes de junio, antes de comenzar el torneo de la Eurocopa 2024 que aún se disputa en Alemania.

El culebrón del francés con el equipo merengue viene de años atrás pero ya es una realidad que muchos aficionados han comenzado a disfrutar. Aunque para verle en acción habrá que esperar, mínimo, un mes más, hasta el comienzo de La Liga el próximo días 25 de agosto (en competición oficial ya que a finales de este mes los blancos comienzan la pretemporada en EEUU).

Y sin poner aún un pie en el verde del Bernabéu, Mbappé ya ha comenzado a batir récords, el primero de ellos el de camisetas vendidas.

A pesar de que el Real Madrid anunció su fichaje hace ya un mes, no ha sido hasta esta misma semana cuando los fans de la 'tortuga' han podido adquirir su camiseta, esto debido a dos motivos principales. El primero de ellos referido a la propiedad del PSG: el francés seguía siendo jugador del equipo parisino hasta el 30 de junio, y para cuando cumplió esa fecha Francia aún se encontraba jugando la Eurocopa. El segundo motivo por el que la camiseta oficial del Real Madrid con el nombre de Mbappé ha tardado en ponerse a la venta era la falta de dorsal.

Este verano, además del francés, se espera la llegada de Endrick, el joven jugador brasileño que el Real Madrid 'ató' hace un par de temporadas para jugar de blanco cuando cumpliera los 18 años. Ante el baile de incorporaciones y salidas (las grandes marchas de Nacho con el '6', Toni Kross con el '8' y Joselu con el '14') los nuevos dorsales no estaban claros, aunque era de esperar que el antiguo '9' de Karim Benzema recayera sobre el ex del PSG, como así ha ocurrido al final. No obstante, cabe la posibilidad de que la temporada que viene cambie de número y se adueñe de su adorado '10', que por ahora lleva Luka Módric a la espalda.

Retrasos de 5 semanas

La camiseta oficial del Real Madrid con el nombre y número de Mbappé salió a la venta el pasado jueves día 11 de julio coincidiendo con la presentación el próximo día 16 del jugador ex del Mónaco.

La demanda, no solo de camisetas, sino de merchandising en general relacionado con Kylian, ha sido tan alta que han fulminado las existencias previstas y en la página web del club blanco están agotadas las remeras con el número '9'. Tal es así que el Real Madrid ha tenido que salir al paso para anunciar que los pedidos pueden sufrir retrasos en la entrega de 4 a 6 seis semanas, cuando lo normal es estimar plazos de entre 4 y 5 días o una semana como máximo.

El repunte de las camisetas vendidas con el nombre de Mabppé significa también que el jugador vuelve a ser el jugador que más remeras vende. Según Fanatic, a principios de la temporada pasada era Jude Bellingham la figura europea que más camisetas vendía por encima incluso del propio francés, de Erling Haland y de la estrella blanca Vinicius Junior

Cristiano y Beckham, las leyendas del marketing madridistas

El Real Madrid es el club de fútbol que más camisetas vende año tras año, y eso lo consigo gracias a la contratación de grandes estrellas mundiales. Antes que el recién llegado Mbappé, ya hubo otros jugadores que reventaron la venta de camisetas.

El ejemplo justo anterior al francés, Cristiano Ronaldo: sin ser cifras oficiales, se estima que el astro portugués vendió en su primera temporada cerca de 1 millón de camisetas. Entonces, las mismas eran de menor valor, pues cuando CR7 inició su andadura en el equipo blanco las remeras tenían un valor de uno 85/ 90 euros; ahora pueden variar desde los 120 hasta casi los 200 euros, dependiendo también de los parches extra que se incorporen (parche de La Liga/ parche 15 Champions).

En número, Cristiano Ronaldo llegó a dejar alrededor de 80 millones de euros al año en las arcas madridistas, lo que supuso un impacto final de más de 700 millones en las 9 temporadas que jugó en el Santiago Bernabéu.

Aunque si alguien marcó un antes y un después en cuanto a impacto económico en el mundo del fútbol ese fue David Beckham. El inglés llegó para completar el Madrid de los Galácticos, y cumplió tanto fuera como dentro del campo. A partir de eso momento, el Real Madrid comenzó a facturar en venta de camisetas y merchandising como nunca: la rentabilidad del ex del Manchester supuso un ingreso de 12 veces el precio que el club blanco pagó al equipo inglés (440 millones frente a los 36 del traspaso).