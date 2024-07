Todos se rinden a la gestión de Florentino Pérez: "Le admiro, maneja un club (Real Madrid) que es el mejor del mundo"

Florentino Pérez ha conseguido con el paso de los años poner de acuerdo a todo el mundo, críticos y no tan críticos. Su gestión tanto deportiva como económica a lo largo de este siglo como presidente del Real Madrid ha sido (y sigue siendo) impoluta (aunque en su primera etapa llegaron los primeros y ´únicos oscuros). Entrenadores, rivales, presidentes, exjugadores... Todos se rinden al 'rey Floren', el arquitecto del hoy en día mejor club del mundo.

Como buen camaleón, el presidente del Real Madrid ha sabido adaptarse a los tiempos, adelantándose a muchos de sus rivales a la hora de establecer una estrategia. Y así ha sido desde que se convirtió en máximo mandatario blanco, allá por el verano del año 2000, cuando relegó del cargo a Lorenzo Sanz. En su primera etapa fueron los galácticos (Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham), y la segunda vino acompañada de futbolistas de primer nivel (Cristiano, Benzema, Bale, etc.) acompañados de españoles (Xabi Alonso, Arbeloa, Albiol, etc.), muy buenos futbolistas (Kroos, Modric, Courtois) y más tarde las jóvenes promesas (Vinicius, Rodrygo, Valverde y ahora Endrick), y casi siempre demostrando que está un paso por delante del resto de dirigentes.

"Necesitamos estar donde está hoy el Real Madrid, pero de momento no estamos ahí. Llevará tiempo"

Esta buena gestión ha provocado la envidia de muchos. El último que ha salido a la palestra es el actual propietario del Manchester United, Jim Ratcliffe. El también presidente del grupo INEOS analizó a situación de su club y la comparó con la que vive el Real Madrid. Dos mundos actualmente opuestos. "Necesitamos estar donde está hoy el Real Madrid, pero de momento no estamos ahí. Llevará tiempo. No es como un interruptor de luz. No puedes arreglar el interruptor y ya está", analizó en una reciente entrevista en Bloomberg.

Una de las cosas que ha aprendido Ratcliffe en este escaso tiempo que lleva al mando de la nave de Old Trafford es que para llegar a lo más alto de la cima "no basta con gastar mucho dinero". En las últimas dos temporadas, el Manchester United ha gastado la friolera de más de 400 millones de euros, mientras que, por ejemplo, el equipo blanco, ha invertido unos 200 millones (100 de ellos fueron por Bellingham). Y en las dos anteriores a estas, los blancos solo gastaron 31 'kilos'.

Y aparte de la gestión en fichajes, Ratcliffe señala la remodelación del nuevo Bernabéu como un aspecto clave en la economía del Real Madrid. "El Real Madrid ha construido probablemente el mejor campo de fútbol del mundo con el mismo dinero, porque con los 900 millones que ha invertido el United (en fichajes), han conseguido construir el nuevo Bernabéu. Entonces, si comparas puedes ver que la calidad de la gestión en el Real Madrid ha sido mejor que la del Manchester United. El gasto neto del Real Madrid es de 200 millones de libras y hoy tiene 6 o 7 jugadores valorados en más de 120 millones de euros. El United no tiene ninguno. Y han hecho el nuevo Bernabéu...", puntualizó.

LaLiga, Simeone, WSJ, NYT...

Desde la patronal del fútbol también han mostrado su apoyo a la gran gestión de Florentino Pérez al mando del Real Madrid, sobre todo en un momento complicado, como fue la pandemia. Para Tebas, en aquel momento, "el Real Madrid hizo un esfuerzo encomiable y una gestión excelente a nivel económico, el que mejor lo hizo de los grandes clubes de Europa".

José Guerra, director General Corporativo de La Liga, explicó al detalle en ABC cómo actuó el Real Madrid en comparación con otros clubes. "El Real Madrid había logrado equilibrar durante estas dos temporadas (19-20 y 20-21) todos sus gastos respectos a sus ingresos para no tener pérdidas, y no hay ningún secreto oculto. Cesiones y ventas de jugadores, reducciones de sueldo y claro foco de arreglar la situación a corto plazo para poder tener fuerza a medio y largo plazo. Eso lo habían hecho en años anteriores, y no me refiero solo a la temporada 19-20, sino también a la 18-19 y anteriores", señaló.

"Yo lo admiro por cómo gestiona y cómo genera. Seguir exigiendo competir a los futbolistas que están en el Madrid..."

Una de las voces que más ha sorprendido leer en apoyo a Florentino Pérez es la de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. En una pasada entrevista para ESPN, el argentino no dudó en elogiar al presidente de su eterno rival. "Tiene (el Real Madrid) un presidente muy fuerte como Florentino, que maneja y gestiona un club que seguramente es de los mejores o el mejor del mundo, de una manera extraordinaria. Yo lo admiro por cómo gestiona y cómo genera. Seguir exigiendo competir a los futbolistas que están en el Madrid... Se va Ramos, se va Ronaldo, se va Benzema, se va Casillas y el club sigue. ¿Por qué? Porque lo gestionan y lo manejan de una manera ejemplar".

Una de las mejores críticas que ha recibido en los últimos tiempos es la del periódico The Wall Street Journal, que dedicó un extenso artículo a Florentino Pérez, "uno de los ejecutivos más exitosos del deporte" que ha construido "la dinastía más grande del fútbol". Otro medio americano reputado, como es el New York Times, también dedicó unas páginas a la labor del Florentino al frente del Real Madrid y al temor que puede infundir en sus rivales de cara a los próximos años. "Una mejor muestra todavía es lo que pasará este verano. Además de Endrick, que apunta a uno de los mejores jugadores de la nueva generación, se espera que el Real Madrid firme a Mbappé, el más destacado de la actual. A ellos se les puede unir también Alphonso Davies", asegura Rory Smith, especialista en fútbol del diario estadounidense. "Los tres acuerdos demuestran lo bien que se mueve el Real Madrid en el mercado de traspasos", recalca.

Una de las personas que mejor conoce a Florentino Pérez dentro del Real Madrid es Jorge Valdano. El exfutbolista, exentrenador y exdirigente blanco confesó cuáles fueron algunas de las decisiones de Florentino en su primera etapa, que declaró que "terminó malcriando a sus jugadores" tras dejar el club en el 2006. "Él empezó creyendo que las plantillas se hacían con 12 jugadores, que los defensas no eran tan importantes como los delanteros", en relación a su gestión con los galácticos. Sin embargo, el paso de los años, la experiencia, le hizo cambiar el foco. "En el Real Madrid se trabaja en sentido estratégico. Si Ancelotti piensa en el partido de mañana, el club lo hace en la plantilla del próximo año o incluso en la de dentro de tres años", apuntaba Valdano para explicar por ejemplo la situación del verano pasado tras la marcha de Benzema.

Aunque no todo el monte es orégano

Uno de los mayores elogios que ha recibido el presidente del Real Madrid en los últimos años está muy unido a la remodelación del Santiago Bernabéu. La cantidad de dinero que tiene pensado generar por todos los eventos-conciertos que ofrecerá (y que ya ha ofrecido) en este 2024 fue una decisión muy aplaudida por todos. Sin embargo, los primeros problemas llegaron con los primeros conciertos, sobre todo los de Taylor Swift, que recibieron una multitud de quejas por parte de los vecinos ante el exceso de ruido.

"Habrá sanción para cada uno de los conciertos que han celebrado hasta ahora" en el estadio del Real Madrid, declaró el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, quien explicó que las denuncias (que varían en función de los niveles de ruido superados) son para los promotores de los conciertos, porque son quienes solicitan la "autorización" para el evento. Aunque con todo esto cree que el Real Madrid, al alquilar o ceder su estadio para estos conciertos, no puede permanecer "ajeno" a esa realidad.

Ante esto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha puesto en marcha un plan que consiste en limitar los grandes conciertos en el Santiago Bernabéu para que solo puedan celebrarse un máximo de 20 por año. En una entrevista en Telemadrid, Almeida anunció que se pondrán límites a la potencia de los altavoces y la creación de un grupo de seguimiento para evaluar el impacto de las medidas, entre las que también se incluye la construcción de una cubierta superior en el estadio para minimizar el ruido en el exterior.