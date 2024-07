Ayuso acusa a Sánchez de tener "la cara muy dura" y de ser una "montaña gigantesca de fango" por apoyar al fiscal general

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "la cara muy dura" y "muy poco respeto por las instituciones" por decidir que el fiscal general del Estado, Álvaro García-Ortiz, "que depende del mismo, no va a ser cesado".

"Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la Justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que se está haciendo", ha subrayado, en declaraciones a los periodistas, a su llegada al acto del PP 'Por una EBAU común', que se celebra este lunes en Salamanca.

El presidente del Gobierno mostraba esta misma mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, apoyo al fiscal general del Estado, asegurando que no tiene que dimitir si es imputado por la supuesta filtración de datos de la pareja de la presidenta ya que solo estaba desmintiendo "un bulo" del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Para la dirigente madrileña, en cualquier país cuyo gobierno respetase "la separación de poderes" se debería "cesar" a García-Ortiz "inmediatamente", ya que es "un hombre totalmente desprestigiado por la carrera judicial" y que se ha demostrado "que está al servicio del Gobierno".

Ayuso ha calificado de "vergüenza" la intervención de Sánchez. "Ha utilizado a los medios de comunicación para echar gasolina en lugar de dar explicaciones sobre todos los casos de corrupción, todo lo que tiene, todo lo que tiene que explicar en algún momento... la 'trama Koldo', lo que pasa con el fiscal, lo que pasa con su entorno", ha lanzado a continuación.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha defendido que los medios de comunicación no tendrían por qué tener "un solo dato" sobre su pareja, Alberto González Amador, que "se está defendiendo de una inspección fiscal que ha sido troceada y se ha soltado por todos los medios de comunicación vulnerando su derecho a la defensa con una atropello absoluta contra un ciudadano por ser la pareja de un adversario político".

"Por esto el fiscal general del Estado debería dimitir. Y otro escándalo es que a los tres días el abogado general del Estado, que no tendrá temas, lo primero que hace es meterse en esa inspección y como se ha visto se han ido mandando WhatsApps, han estado utilizando todos los resueltos del poder con el dinero público para ir contra este particular... No se ha visto un caso semejante ni que una inspección fiscal haga algo como esto", ha sostenido.

A su parecer, Sánchez, que es "una montaña gigantesca de fango", intenta "emponzoñar". "Empieza la semana echándose fuego y esparciendo fango, él a todos los demás para intentar equiparar cuestiones que nada tienen que ver y él no da una sola explicación", ha señalado.