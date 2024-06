La lista de morosos con Hacienda se eleva: 6.084 deudores ya deben un total de 15.237 millones

La décima lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 6.084 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2023, lo que supone un 0,1% más respecto al volumen recogido en el listado publicado en junio del año pasado.

Según los datos facilitados este viernes por la Agencia Tributaria, el importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.237 millones de euros, un 0,2% más, aunque restando duplicidades --ya que existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios--, el importe sería de 12.620 millones de euros y por tanto, un 6,9% inferior.

A partir de las 12.00 horas de este viernes, la Agencia Tributaria publicará en la página de su sede electrónica el undécimo listado de mayores deudores con la Administración Tributaria.

Para ser seleccionadas, las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2023 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto. Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.

En este listado hay 1.052 deudores persona física, que deben 1.500 millones de euros, y 5.032 deudores persona física, que deben 13.737 millones.

Salen 770 morosos de la lista pero entran 778

Respecto a un año antes se observa que hay 770 deudores que han abandonado la lista, que debían 1.230 millones, tras haber cancelado sus deudas, obtenido un aplazamiento o suspensión o bien por falta de firmeza de la deuda -en este supuesto se encuentran 45 de ellos, con 105 millones de deuda-.

Al mismo tiempo, se incorporan 778 morosos nuevos, con una deuda de 1.346 millones. Un total de 1.827 deudores que figuraban en el listado publicado en junio de 2023 han abonado desde entonces 187 millones de euros.

Al mismo tiempo, algunos contribuyentes que iban a aparecer en la lista han saldado parte o la totalidad de su deuda para evitarlo, lo que ha generado unos ingresos de 69,6 millones. Más concretamente, algunos contribuyentes que se encontraban en situación de aparecer en la lista realizaron ingresos por 27,5 millones de euros en las semanas finales del año para quedar por debajo del umbral de los 600.000 euros y, así, evitar su inclusión.

Junto a ellos, otros morosos que ya habían sido seleccionados para entrar en el listado pagaron 42,01 millones de euros para saldar completamente su deuda y que así sus nombres no fueran publicados, una posibilidad permitida desde hace unos años.

La suma de este importe junto con lo abonado por otros contribuyentes que sí figuran en la lista entre el 1 de enero y el 21 de junio asciende a 172,2 millones.

Un tercio de la deuda se encuentra en concurso

La mayor parte de la deuda -en términos globales, sin eliminar duplicidades- corresponde a deudores principales, con 12.782 millones, mientras que los responsables acumulan 808 millones y el importe que recae en ambas categorías de manera simultánea asciende a 1.642 millones.

Casi un tercio de esta deuda, 4.724 millones de euros, corresponde a deudores en proceso concursal, lo que supone que se encuentra en una situación que dificulta su cobro. Esta cifra es un 24% inferior a la de un año antes (6.230 millones).

En este listado se han realizado derivaciones de responsabilidad de 2.136 deudores principales a sus responsables subsidiarios o solidarios por un importe de 2.852 millones.

