Las empresas sostienen el deporte paralímpico en España

Pero, ¿qué es el Plan ADOP? Se trata de una iniciativa del Consejo Superior de Deportes (CSD), el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Comité Paralímpico Español (CPE), cuyo fin es proporcionar a los deportistas paralímpicos las mejores condiciones para su preparación y afrontar con garantía de éxito la participación en los Juegos Paralímpicos. Creado en 2005, el Plan ADOP es posible gracias a las aportaciones económicas de una serie de grandes empresas que apuestan por el deporte paralímpico para transmitir a la sociedad los valores que representan estos atletas: esfuerzo, superación o trabajo en equipo. Cofidis, Dingonatura, Loterías y Apuestas del Estado, Telefónica, Toyota, CaixaBank, ALDI, Allianz, AXA, ElPozo Alimentación, Gadis, Iberdrola, Ilunion, Pascual, Renfe, Sanitas, Azul Marino Viajes y RTVE permiten que la delegación española tenga mejores condiciones de preparación para los Juegos de Verano de París 2024 y de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

De cara a ambas competiciones, el Plan ADOP tiene novedades respecto al acceso y pertenencia. A diferencia de los ciclos anteriores, la concesión de las ayudas económicas a deportistas, deportistas de apoyo y entrenadores se realiza en función de la previsión de resultados en las futuras competiciones y no de sus medallas en las competiciones pasadas. El nuevo Plan ADOP establece criterios de acceso específicos por cada deporte. Por ejemplo, en el caso del atletismo, el criterio de solicitud de entrada para este deporte será que el participante haya obtenido un resultado de octavo puesto o mejor de una prueba individual en los Juegos Paralímpicos de París 2024. En el caso del baloncesto, el criterio es que el equipo haya obtenido un resultado de quinta posición o mejor en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

A pesar de que los criterios difieran según el deporte, las cuantías de las ayudas en pruebas individuales son similares. En el caso de los deportistas y deportistas apoyo están las becas podio: oro con 2.750 euros al mes, plata con 2.325 euros al mes y bronce con 2.050 euros al mes. Para el cuarto puesto la beca Élite ofrece 1.250 euros mensuales y entre el quinto y el octavo puesto la beca Pro con 300 euros. En el caso de las pruebas de parejas, dobles, relevos y equipos, el importe fluctúa en función de la modalidad y del número de deportistas que compiten.

Entre los nuevos criterios, además, se introducen las reglas de contraste, una medida que permite optimizar los recursos empleados porque para acceder al Plan ya no se tendrá únicamente en cuenta el resultado en la competición de referencia, sino que se incluirán criterios como en ranking mundial, comparación con resultados en Juegos, etc. Ante los nuevos criterios se ha creado el Panel de decisión. Este órgano está integrado por el CPE, la Federación Española de cada deporte y el técnico del CSD responsable de esa modalidad. El panel analiza cada caso de la forma más objetiva antes de resolver la concesión de la beca. Estas novedades buscan dar seguridad y estabilidad a los deportistas que son opción de medalla, ya que su beca no dependerá exclusivamente del resultado obtenido en Juegos y campeonatos del mundo.

La cita de París

Del 28 de agosto al 8 de septiembre 182 países participarán en París en los primeros Juegos Paralímpicos de Verano que se celebran en Francia. Serán 17 las sedes donde se llevarán a cabo las pruebas de las distintas disciplinas. El centro de la ciudad albergará 9 instalaciones, tres en la zona de Saint-Dennis y las otras cinco en la periferia o en localidades cercanas. La décimo séptima edición paralímpica reunirá a 4.400 deportistas con discapacidad física, intelectual, visual y parálisis o lesión cerebral.

Y, en algo más de una semana, se disputarán 549 eventos con medalla (271 masculinos, 235 femeninos y 43 mixtos) en los 22 deportes que forman parte del programa paralímpico. Se trata de atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, fútbol-5, goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón y voleibol sentado. Para esta edición habrá modificaciones en el reparto por deportes, con el objetivo de aumentar la participación femenina, proteger a los deportistas con mayor discapacidad y equiparar los cupos en las modalidades por equipos.

En la celebración anterior, en los Juegos de Tokio 2020, la delegación paralímpica española cerró su participación con la conquista de 36 medallas (9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce) en 7 deportes: atletismo, ciclismo, judo, natación, tenis de mesa, triatlón y tiro.