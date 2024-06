Así es Wild Thang, el perro más feo de este 2024

El Concurso del Perro más Feo del Mundo se ha convertido en una tradición que se remonta a casi cincuenta años. Comenzó en la década de los 70 y ha llegado a ser uno de los concursos caninos más mediáticos de California. Este año ha tenido lugar su 34º edición, el ganador ha sido Wild Thang, un perro pequinés de ocho años que se ha hecho con el título así como con un cheque de 5.000 dólares (4.671,25 euros).

No es la primera vez que este perro participa en el concurso que consigue reunir a los canidos más curiosos de todo el mundo, pero tras cinco intentos ha logrado por fin coronarse con este título. "Era uno de los favoritos de los aficionados... era como la dama de honor, nunca la novia", ha dicho la jueza Fiona Ma a Associated Press. "Realmente nos tocó la fibra sensible y merecía ganar".

La historia de Wild Thang no está libre de tragedia. Nació y creció en una perrera de Los Ángeles, donde contrajo a las 10 semanas de vida moquillo canino, una enfermedad infectocontagiosa de origen viral. Esta enfermedad hizo que sus dientes no se desarrollaran de manera correcta, así como un trastorno muscular en una de sus piernas. "Sus dientes no crecieron, lo que provocó que su lengua permaneciera afuera siempre. Su pata delantera derecha cuelga las 24 horas del día, los 7 días a la semana", ha lamentado su dueña Anne Lewis al recoger el primer premio.

Este pequeño cánido se enfrentó a otros ocho perros para conseguir el título del perro más feo del mundo. El segundo puesto fue para Roma, un pug de 14 años en silla de ruedas: "Me encanta el concurso, me encanta que se muestre a perros que son imperfectos, imperfectamente perfectos, y Roma se lo ha pasado en grande", ha dicho su dueña Michelle Grady. Roma consiguió el mayor número de votos en línea de los fanáticos de este concurso y también se ha hecho con un premio de 3.000 dólares.

Un concurso "para crear conciencia"

Durante el concurso hubo un momento para crear conciencia. Fue Tawny Tesconi, la directora ejecutiva de la feria de Sonoma-Marin, la que explicó que "si bien el concurso es una celebración de las imperfecciones que hacen que nuestros perros sean adorables, muchos de ellos son rescatados de refugios y criaderos de cachorros, por lo que usamos la diversión y la notoriedad de este certamen para crear conciencia sobre la adopción de perros".