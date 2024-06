Tensión en el Parlament de Baleares: su presidente rompe una foto de Aurora Picornell y echa del pleno a dos diputadas socialistas

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, ha expulsado de la sala de plenos a la vicepresidenta segunda de la Mesa, Mercedes Garrido, y la secretaria segunda del Parlament, Pilar Costa, ambas del PSIB, y ha arrancado una fotografía de la sindicalista y militante del Partido Comunista Aurora Picornell durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática.

Así ha reaccionado Le Senne tras llamar al orden en reiteradas ocasiones a ambas diputadas socialistas. También diputados del PSIB-PSOE y de MÉS per Mallorca han llenado su bancada, al inicio del debate, de varios retratos de víctimas.

"Pido que retiren los retratos", ha expresado el presidente a Garrido y Costa, argumentando la necesidad de "preservar la neutralidad de la Mesa".

Garrido, seguidamente, ha contestado a Le Senne que las fotografías están ahí como "acto de justicia y reparación" y, con los representantes del PSIB aplaudiendo y puestos en pie, ha recriminado al presidente del Parlament que no puede tocar su ordenador. Después, ha sido expulsada. Costa, por su parte, ha aguantado sentada unos segundos más, y tras el aviso reiterado de Le Senne, éste le ha expulsado también de la sala.

"La Mesa debe ser neutral"

"Me corresponde guardar el orden, la Mesa debe ser neutral", ha insistido el presidente de la Cámara balear, lamentando "profundamente esta situación" y censurando que dos personas "que deben dar ejemplo, no solo no lo han dado, sino que se han negado a obedecer".

El portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha respondido a Le Senne tildando de "deleznable" su comportamiento de expulsar a las dos diputadas "por tener fotos de mujeres asesinadas".

La oposición pide la dimisión de Le Senne

PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca han pedido la dimisión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), por arrancar la foto de Aurora Picornell.

En declaraciones a los medios, la representante de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha opinado que Le Senne "ya está tardando en dimitir". "No puede presidir el Parlament", ha agregado.

De su lado, el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, ha lamentado, primero, la toma en consideración de la derogación, para después exigir también la dimisión del presidente de la Cámara. "Hemos visto un pleno inadmisible. Es lo que pasa cuando el PP se entrega al fascismo", ha sentenciado, a la vez que ha tildado lo de este martes de "espectáculo deleznable".

En esta línea, ha visto "inadmisible" que Le Senne "arranque de forma violenta una foto de una mujer asesinada y violada durante el franquismo", y el hecho de que haya expulsado, por tener esas fotos expuestas, a las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa. Ante este escenario, ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Parlament y ha pedido al PP que tome medidas y condene lo sucedido.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Cámara y diputada socialista, Mercedes Garrido, ha asegurado que la actitud de Le Senne "no responde a ningún tipo de artículo ni norma recogida". "Quieren callar la boca de forma violenta", ha censurado.

En la misma línea, MÉS per Mallorca ha criticado el comportamiento "fascista y violento" de Le Senne, que ha considerado inaceptable. "No puede continuar ni un día más como presidente de la institución", han concluido. Para los ecosoberanistas, que el Parlament tenga por presidente a una persona de extrema derecha y violento "es responsabilidad única de Marga Prohens".

El Gobierno se planea acciones legales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de su Ministerio para que analicen lo ocurrido y emprendan acciones legales, si procede.

Torres ha condenado la actuación de Le Senne, que calificó de "lamentable, aborrecible, violento, antidemocrático e inhumano" y pidió la "total condena de cualquier demócrata".

"Un presidente de un parlamento autonómico rompiendo una foto de víctimas del franquismo. Jamás pensé que en una institución democrática sucediera algo así", ha publicado en la red social X.