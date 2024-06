Los expertos urgen al Gobierno a acelerar la llegada de las ayudas públicas

La innovación y la tecnología deben acompañar a toda la cadena de valor. Desde los proveedores locales hasta los usuarios finales. Las empresas tractoras que han participado en el II Foro Empresas Tractoras: Los avances de la productividad y la innovación, organizado por el elEconomista.es, han puesto el foco en la necesidad de ser sostenibles y conseguir una transición energética de toda la sociedad. Asimismo, para conseguir estos cambios, todas las firmas que han participado en esta segunda mesa de debate han estado de acuerdo en la importancia de la inversión y del papel que juega el Gobierno.

Este coloquio ha contado con la participación de Beatriz Crisóstomo, directora Global de Innovación y Medio Ambiente de Iberdrola; Ramón Sendra, director de Obras, Seguridad y Calidad de Otis Iberia y África; Paloma Baena, directora de Estrategia Global de Renfe; y José Antonio León, director de Relaciones Institucionales de Stellantis.

Todas las empresas están con el foco puesto en la transición energética. Desde Iberdrola, la directora Global de Innovación y Medio Ambiente de Iberdrola, Beatriz Crisóstomo, asegura que apostar por "la energía renovable eólica y con la ayuda de la tecnología que nos ha permitido llegar a donde estamos. Además, también acompañamos a las empresas en este proceso".

Por otra parte, el sector de la movilidad también está comprometido. "Adelantarnos al objetivo de cero emisiones tanto en fábricas como en ventas, y nos ponemos de meta 2030 para que nuestras marcas solo vendan para entonces coches cero emisiones y para eso hay que invertir mucho dinero", destaca el director de Relaciones Institucionales de Stellantis, José Antonio León. Sin embargo, no todo es de color de rosa, ya que "el mercado es un desastre. Este mes de mayo estamos por debajo de la cuota del mercado de Europa. Estamos peor este año que en 2023 y así no podemos llevar a los objetivos", confirma.

En palabras de la directora de Estrategia Global de Renfe, Paloma Baena, "Renfe es el primer consumidor de energía renovable en España, representando el 0,4% de las emisiones del sector. Hemos reducido hasta ahora el 90%, y estamos trabajando para ser cero emisiones en 2050, para ello, estamos haciendo pruebas con trenes de hidrógenos y de gas natural licuado". Baena ha aprovechado la ocasión para destacar que "el ferrocarril es una forma de descarbonizar la economía y por eso ha sido uno de los grandes beneficiarios de los fondos europeos. De los 100 mayores beneficiarios, la gran mayoría son públicos y en general todos están relacionados con el ferrocarril, porque permiten cumplir con los objetivos de la UE".

Sin embargo, las ayudas públicas no están llegando a todos por igual. León apunta que "hay problemas que los fabricantes no podemos solucionar, y por eso hay que pedir ayuda al resto de empresas y al Gobierno. Por ejemplo, faltan puntos de recarga, porque hay muchos que no son de alta capacidad o que no están operativos, y aquí es donde hay que cambiar porque el cliente tiene miedo de viajar. Por otro lado, el precio es clave también. El Plan MOVES a priori es bueno, pero no está funcionando, porque no es práctico. El parque español se está envejeciendo y eso es lo que contamina realmente. Asimismo, la fiscalidad debe ayudar. No puede ser que en Portugal, le IVA en el coche eléctrico sea un 0%".

Algo similar expresa Crisóstomo. En lo que respecta a energía solar, "la ayuda pública funciona peor que el Plan MOVES. Es cierto que hay medio millón de casas que ya tienen paneles solares y esto es una gran revolución; sin embargo, las ayudas llegan muy tarde y el usuario y empresas tienen que adelantar el dinero", asevera.

En términos generales, la regulación es compleja. Así lo explica el director de Obras, Seguridad y Calidad de Otis Iberia y África, Ramón Sendra, pues el 1 de julio entra en vigor una regulación que hace que los ascensores sean más exigentes en términos de seguridad. "Se van a incrementar los estándares de seguridad para que se igualen a los ascensores que están saliendo de las fábricas que consumen menos que un microondas. Nos conectamos a placas solares", alega Sendra. Y añade que "hemos hecho un gran trabajado en desarrollo de I+D; pero se necesita simplificación y unificación de los cambios normativos".