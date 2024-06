La fiebre del oro llega hasta Asia: Corea del Sur comienza a vender lingotes en máquinas expendedoras

Hace más de tres meses que la cotización del oro comenzó la escalada alcista que aún se mantiene y que logró su máximo pico el pasado 20 de mayo logrando los 2.424 euros por onza, aunque ahora parece establecerse alrededor de los 2.300

En este tiempo, el incremento del precio del 'dorado' ha provocado también un aumento significativo de las inversiones que están impulsando a su vez la demanda, escogiendo el metal precioso como una inversión de valor refugio, lo que históricamente ha sido una constante. Sin embargo, existe una variable respecto al tipo de compra que se ha realizado hasta ahora: de lingotes, onzas y oro en joyería a microinversiones en busca de protección financiera ante la incertidumbre sobre la economía global.

En un momento en el que el mercado casi obliga a invertir en NFT hacerlo en oro siempre ha estado considerado como una operación segura y una apuesta de revalorización a corto y largo plazo. Y aunque la manera de comprar oro rara vez es en forma de lingotes, existe una demanda al alza de lingotes de menor peso para poder guardarlos en casa.

Es por eso que ya hace ya unos meses que Estados Unidos se unió a la fiebre del 'dorado' y comenzó a vender lingotes de oros en distintos establecimientos del supermercado Costco. Desde el pasado 2023 los clientes de la cadena de distribución pueden adquirir el metal precioso en formato de 10, 20, 50 y 100 gr (este último a más de 7.000 euros).

Y aunque no es la forma tradicional de invertir en oro, el director de Marketing de Costco, Carlos Amaro, cree que este tipo de adquisiciones puede repercutir un ahorro de entre el 1% y el 3%.

Raro es poder comprar oro en un supermercado, pero más extraño aún es hacerlo en máquinas expendedoras, la última 'moda' de Corea del Sur para incentivar las microinversiones en el metal precioso.

Para Jeon Jin-su, de KRX Gold Market, "muchas de las personas que invierten en oro quieren tener los lingotes en su poder, no como sucede con otros activos financieros como las acciones. Sin embargo, los lingotes de oro de un kilo cuesta cerca de 50 millones de wones, así que el mercado de lingotes es inaccesible para los pequeños inversores".

Más 2.000 euros en ventas

En GS25, propiedad de GS Retail, responsable desde 2022 de la comercialización del oro en Corea del Sur, saben que "la máquina expendedora de oro llama la atención de los clientes debido al aumento de la demanda de activos refugio y la creciente tendencia de la microinversión".

En Seoul, más de 30 tiendas operan con estas máquinas de 'vending' de oro, que ofrecen formatos desde los 37,5 gramos (una onza) hasta menos de gramo. Los precios no son fijos, sino que cambian diariamente según los movimientos del mercado, aunque el precio del pequeño lingote de 0,5 gramos suele oscilar alrededor de los 60 euros (88.000 wones coreanos). Según la compañía asiática, "los residentes coreanos se están sumando a la tendencia de la microinversión que arrasa en todo el mundo. Actualmente estamos viendo ventas por alrededor de 30 millones de wones al mes", algo más de 2.000 euros.

Para el economista de HI Investment & Securities en Seúl, Park Sang-hyun, este fenómeno tiene una clara explicación en la coyuntura global económica y en el miedo de los inversores locales de quedarse atrás cuando la cotización del oro se dispare aún más: "La incertidumbre sobre la economía global provoca una demanda de activos refugio".

Del mismo modo, la institución World Gold Council alertó de que los precios máximos del oro están alimentado el interés de los inversores en Corea del Sur señalando que la demanda de lingotes del país en el primer trimestre de 2024 aumentó un 27% en comparación con el año anterior, lo que significa "el trimestre más sólido para la inversión surcoreana en más de dos años".

Sin inversión por parte del banco central

Así, mientras los pequeños inversores surcoreanos continúan apostando por el oro, su banco central no compra desde 2011. A finales de 2023, tenía 104.4 toneladas de oro, según un informe de la agencia de noticias Yonhap. Según el jefe de planificación de gestión de reservas del Banco de Corea, Wanho Choi, la razón es porque "el oro no es tan útil como los activos tradicionales como los bonos y las acciones en términos de administración dentro de un pool de reservas de divisas extranjeras. [...] No es fácil para los bancos centrales vender oro por motivos de liquidez debido al riesgo reputacional una vez comprado, por lo que la decisión de inversión requiere una cuidadosa consideración de muchos factores".

Sin embargo, el sector bancario sí espera hacer frente en los próximos meses a la creciente demanda de oro en el país. Algunos bancos, como Kbank ya ha comenzado: el pasado 9 de mayo la compañía coreana lazó un nuevo servicio para los más de sus 10 millones de clientes a través del cual pueden adquirir (de manera totalmente online y con el envío gratuito) barras doradas de entre 1,87 gr y hasta el peso de una onza (37,5 gr).

También en Emiratos Árabes Unidos

Otro de los países donde la fiebre del oro lleva calando décadas es en Emiratos Árabes Unidos, aunque también el lujo dorado también se extiende a otros países de Oriente Medio como Catar o Arabia Saudita.

Cajero Gold to Go, Dubai

En concreto, en EAU también es posible encontrar máquinas expendedoras de oro en pequeñas porciones, instaladas hace ya casi 15 años. La más famosa es la ubicada en uno de los hoteles 'rascacielos' de Dubái: un cajero llamado 'Gold to Go' que, si bien al principio solo aceptaba la moneda local' se ha ido modernizando y acepta también el pago con tarjeta de crédito. Su creador, el alemán Thomas Geissler, siempre ha asegurado que el oro es "una buena opción para tener en los bolsillos en tiempos de incertidumbre".

La máquina está compuesta por una delgada capa de oro y ofrece 230 opciones para operar: desde monedas de oro, hasta lingotes de 10 gramos. Los precios son actualizados permanentemente, cada diez minutos.