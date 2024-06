Extremadura aboga por un "marco común" para tener "claras" las competencias de los MIR en verano

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha abogado por "un marco común" para tener "claras" las competencias de los residentes en estos tres meses últimos de formación de verano "en toda España por igual".

García Espada, que mostrado su "disconformidad" con la "ruptura" del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por la sesión convocada de manera extraordinaria para este miércoles, ha vuelto a solicitar la supresión de la nota de corte para los MIR y que, además, se haga una elección de las plazas presencial o en tiempo real.

De esta forma se evitaría que los profesionales tengan que elegir entre 300 plazas y posteriormente se le adjudique una que no es la que desean. "Si se hiciera una elección en tiempo real o presencial, como era antes del covid, la persona que elija su plaza sabe que la elige para incorporarse, no que elige entre 300 que luego tienen mayor o menores prioridades", ha señalado la consejera.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en Badajoz por el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles, y en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, debatirá con las comunidades autónomas sobre la situación de cobertura de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024, además de analizar los diferentes planes de verano de las consejerías para hacer frente al previsible déficit de estos profesionales en esta época.

En este sentido e interpelada por cuál es la postura de la Junta de Extremadura respecto a esa falta de médicos en Atención Primaria para verano, García Espada ha detallado en primer lugar que la capacitación de los médicos es una competencia ministerial, y ha recordado que casi todas las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades y "una de las poquitas que les queda" es la formación sanitaria especializada.

Sobre esta última, vienen pidiendo, y ha insistido en ello, en que se elimine la nota de corte para los MIR, "porque hemos quedado este año a miles de médicos sin poder acceder a esas plazas que luego reclamamos que se cubran", ante lo que ha tildado de "una incoherencia total y absoluta".

Asimismo y sobre el citado Consejo Interterritorial de este miércoles, ha explicado que primero la ministra indicó que no lo convocaba, y que luego "ya aceptó" que se reuniera, y ha puesto el acento en que "ha roto el reglamento", porque en el referido a dicho consejo se indica que, cuando un tercio de las comunidades lo solicitan, debe de convocarse y que, además, deben de incluirse los puntos del orden del día que estas solicitan.

"Superamos el tercio, la ministra primero decía que no, finalmente ha convocado hoy y tengo que decir que la convocatoria no es presencial, la hemos pedido mixta y tampoco ha accedido a ello, por tanto la convocatoria es telemática, es a las doce de la mañana", ha destacado, junto con que "Extremadura estará presente" aunque "desde luego, se ha roto el reglamento".

Así, ha incidido en que el punto del orden del día que se incluye no es el pedido, por lo que están "muy disconformes con la ruptura del reglamento del Consejo Interterritorial que es de cohesión de todo el Sistema Nacional de Salud".

En este mismo sentido y en relación a qué temas son los que se querían llevar, la consejera de Salud ha puntualizado que cómo se va a abordar los tres meses estivales, porque la promoción que acaba ahora, los que iniciaron el MIR en la pandemia, se inició en septiembre y, por tanto, acaban en dicho mismo mes.

"Nosotros siempre vamos a favor de la calidad de formación y entendemos que no deben de terminar antes, pero sí se debe establecer un marco común para todas las comunidades, que es lo que pedíamos, porque la ministra creía plenamente capacitados a los residentes para, tutorizados desde cierta distancia, poder establecer sus funciones de forma autónoma", ha remarcado, para reconocer que le crea "cierta intranquilidad".

"Por eso", establecían entre todas las comunidades que les diera "un marco común", y que pudieran tener claras cuáles eran las competencias de los residentes en estos tres meses últimos de formación. "En toda España por igual" y en "ese sistema de cohesión del Sistema Nacional de Salud".

No obstante, ha continuado, "la ministra no lo ha tenido a bien" y lo que pide es un plan de verano de cómo van a cubrir las consultas, "cuando ellos tienen como competencia la sanidad penitenciaria que no está cubierta". "Solamente en Extremadura ya tenemos déficit, cuando existe un déficit en sus competencias, que es la sanidad penitenciaria, tenemos que cubrirla en el Servicio Extremeño de Salud", ha apuntillado.

Planes en Extremadura

Finalmente y sobre los plantes que se tienen en la región para cubrir esas vacaciones de los médicos, especialmente en Atención Primaria, Sara García ha recordado que ya lo dijo en la Asamblea el pasado jueves, más de 7.000 contrataciones y no únicamente de médicos, sino de profesionales dentro del Servicio Extremeño de Salud porque todos necesitan su periodo estival.

También ha destacado el plan de fidelización, que se inició el viernes y a tenor del cual ha valorado que "va a buen ritmo", que los médicos han acogido "muy bien" los tres años de contrato y los incentivos económicos y que, además, ha permitido que haya, hasta hoy, cuatro profesionales de otras comunidades autónomas que se hayan interesado por venir a Extremadura.

Ante ello, ha trasladado su "más sincero agradecimiento" y ha dicho que son bienvenidos, así como que quieren continuar porque este año, como ha rememorado, hay una dicotomía, por la que hay residentes que acaban ahora en mayo, pero la mayoría lo hace en septiembre. De este modo, harán un balance completo de la fidelización cuando termine la mayoría de los residentes, que es en septiembre, y tendrán "por supuesto abierto su plan de fidelización y retención, igual que los que acaban en mayo".

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su participación en el acto de homenaje con motivo del Día Internacional del Donante celebrado en el jardín de la puerta principal del Hospital Universitario de Badajoz.