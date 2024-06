Sevilla se queda sin Presupuestos: el alcalde tendrá que someterse a una cuestión de confianza

La oposición del Ayuntamiento de Sevilla ha tumbado, en bloque, el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno local, este lunes en un pleno extraordinario. Este rechazo plantea ahora el escenario de una cuestión de confianza al alcalde, José Luis Sanz (PP), vinculada a las cuentas y que se celebrará el viernes. En este sentido, si tampoco saliera adelante esa propuesta, los grupos tendrían un mes para formalizar una moción de censura, que se prevé prácticamente imposible al requerir el acuerdo de PSOE, Vox y Podemos-IU, con lo que estas nuevas cuentas quedarían prorrogadas de forma automática.

Una vez finalizada la votación, que ha contado únicamente con el apoyo del PP (que gobierna en minoría, con 14 de los 31 concejales de la Corporación), el portavoz del PSOE y exalcalde, Antonio Muñoz, y el primer regidor han protagonizado uno de los momentos más tensos del debate, con duras críticas y reproches en una y otra dirección. Antes, se había sometido a votación por separado las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los distintos grupos políticos que conforman la oposición.

Así, Muñoz ha afeado al alcalde la "improvisación" del Gobierno local y el hecho de que "hayan desenterrado un presupuesto tras desautorizar San Telmo un gobierno con Vox, saltando por los aires esa posibilidad, emprendiendo ahora una huida hacia adelante". "Para tener presupuesto debe dialogar y negociar. Y en su vocabulario no está ni una cosa ni la otra". "Negociar no es la engañifa de decir que aceptamos 15 de sus propuestas, sin que tengan reflejo presupuestario y los detalles, una vez aprobado el presupuesto, ya lo negociaremos. ¿Nos toma por tontos? Sevilla no está bloqueada. Quien está bloqueado es usted, que está desnortado al frente de la ciudad".

"Cuando tomó posesión, dijo que iba a ser el alcalde de todos. Dígaselo a los vecinos de Cerro Amate, a los jóvenes del Remo Guadalquivir, a las asociaciones de Memoria Democrática, a los vecinos de Pino Montano o Torre Blanca o al mundo de la cultura", ha afirmado al respecto Muñoz, quien ha puesto el foco en la limpieza. "La ciudad está más sucia; lo único que habéis hecho es subir el sueldo al gerente".

En cuanto a esa posible moción de censura, el portavoz socialista ha querido dejar claro que "nunca nos vamos a poner de acuerdo con Vox para que haya otro alcalde. Y usted juega con esa ventaja". "Desde luego, acumula un récord curioso: tres rectificaciones de San Telmo en una semana. Le han fastidiado el acuerdo con Vox. Le han corregido sobre la tasa turística y la ley de capitalidad".

"Sus continuas ocurrencias frívolas dañan la imagen de Sevilla. No produce una noticia positiva a nivel nacional desde que usted gobierna. Que si lo de la Plaza de España (cobro por visita), que si la Feria (cambio de modelo), que si la moción de confianza... Sevilla no está en caída libre porque no tenga sus presupuestos, sino por tener un capitán de barco acostumbrado quizás a llevar un barquito pequeño de vela y ahora mismo usted está al frente de un transatlántico que se llama Sevilla", ha concluido.

En respuesta a esas críticas, José Luis Sanz ha afirmado que "incapacidad política manifiesta es que te regalen una Alcaldía a dedo y en sólo un año perderla. Si el candidato del Partido Socialista hubiera sido otra persona, seguramente le hubiera ido mucho mejor". "A mí, por cierto, no me riñe nadie cuando me hago fotos con candidatos o dirigentes del Partido Socialista. Olvide usted ya el cuento de la negociación, no lo cree nadie. No ha tenido en ningún momento intención de negociar nada".

"El otro día le dijimos que estábamos dispuestos a apoyar 15 de esas 27 medidas. Hasta hoy no hemos tenido noticias. Olvídelo ya, no se cree nadie que haya tenido nunca intención ninguna de negociar absolutamente nada porque su lema es 'yo o el caos'. En eso está: en intentar que esta ciudad funcione lo peor posible", ha añadido.

Sanz también ha criticado el posicionamiento de Vox. "Hoy conocemos que unen sus fuerzas con el Partido Socialista no contra este alcalde o este grupo municipal, sino contra la ciudad". El alcalde ha finalizado su intervención confirmando que planteará una cuestión de confianza vinculada al presupuesto. "Sólo hay una forma de que no tengamos este proyecto de cuentas y es que presenten una moción de censura".