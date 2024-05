Extremadura pide al Estado una fiscalidad energética que la reconozca como potencia productora

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este jueves que "el Estado sea ecuánime" y que haga "una revisión integral de toda la fiscalidad energética, dentro y fuera del sistema de financiación autonómica", que reconozca a las potencias productoras de energía como Extremadura.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha reclamado que territorios productores como Extremadura puedan "participar de una mayor manera en todos los ingresos que se generan por parte del sector de la energía", ha concluido.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta de Unidas por Extremadura sobre cómo se debería compensar a Extremadura por su enorme producción energética.

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que le "gustaría conocer realmente cuál es la compensación que ustedes están planteando porque Extremadura es una tierra superproductora de energía y es hora ya de que se haga justicia".

De Miguel ha señalado que Unidas por Extremadura lleva "mucho tiempo denunciando que no podemos convertirnos en un paraíso energético, pero solamente para el oligopolio eléctrico, que lo que hace es dejar aquí unas migajas", tras lo que ha apuntado como "curioso" que Extremadura, que es la región con mayor potencia renovable instalada y en la que Iberdrola "se hace de oro con los aprovechamientos hidroeléctricos" o con una planta nuclear, todavía "no sabemos cuál es el beneficio real que está dejando" la compañía en la región, cuando en el País Vasco deja 3.500 millones de euros.

"Yo sé que para usted es más fácil pedirle al señor Sánchez, a través del sistema de financiación autonómico, que a las eléctricas", cuando estas compañías "alicatan de placas fotovoltaicas nuestras dehesas, mientras boicotean el desarrollo del autoconsumo a los extremeños", ha aseverado Irene de Miguel.

En ese sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado que este aspecto debe reflejarse también en el sistema de financiación autonómica, pero a su juicio "hay que ir más allá, no vaya a ser que al final todo esto se quede en un postureo político" ya que quiénes tienen que definir el sistema de financiación autonómica no son de su mismo partido.

Guardiola reclama "justicia en Extremadura"

En su respuesta, la presidenta extremeña ha avanzado que en materia energética su gobierno va a "pedir justicia para Extremadura", tras lo que ha considerado que Irene de Miguel "confunde las cosas", ya que la Junta de Extremadura plantea que "se tenga en cuenta y se nos compense con una parte importante de los más de 11.000 millones de euros que cada año se recaudan en este país en tributos relacionados con la energía".

Guardiola se ha mostrado de acuerdo con Irene de Miguel que Extremadura "es una potencia energética", ya que la región es "líder indiscutible en renovables y en nuclear".

En este punto, la presidenta extremeña ha reivindicado la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ya que sin ella "Extremadura no produciría energía para más de ocho millones de hogares, ni sería clave en el desarrollo industrial y económico" de España.

Por todo ello, la Junta de Extremadura reivindica que le se dé a la comunidad "el papel protagonista, se reconozca ese papel que tiene Extremadura en el crecimiento de nuestro país", ha señalado Guardiola, quien ha aseverado que no están "pidiendo absolutamente nada que no merezcamos".

Así, que más que de compensaciones, Guardiola ha apostado por "hablar de justicia", ya que desde la región van a seguir siendo "solidarios energéticamente, por supuesto, porque además, estamos muy orgullosos de ello", pero ha reclamado que "se nos reconozca y que no se nos penalice por ello", ha dicho.

"Y no se trata, de castigar a las empresas y al sector, porque son los que generan riqueza y los que generan empleo", ha señalado Guardiola a Irene de Miguel, a la que ha trasladado que "no es oportuno poner en marcha esa idea que ustedes lanzaron en campaña de crear una empresa pública de energía.

Por ello, la presidenta extremeña ha abogado por seguir apoyando al sector, ya que "esto no va de buenos y malos, va de trabajar, va de poner en marcha medidas, va de impulsar a un sector que es muy potente y que está ofreciendo oportunidades importantes para nuestra región", ha resaltado Guardiola.

"Nosotros no proponemos elevar los impuestos, nosotros no proponemos crear nuevos tributos, nosotros no proponemos intervenir el sector", ha señalado Guardiola, quien ha recordado que "Sánchez no es el dueño de lo que se recauda en este país, esto no es de nadie, es de todos".

Por eso, "cuando pedimos justicia, cuando pedimos justicia para Extremadura y hablamos del sistema de financiación autonómica, hablamos de los recursos que se recaudan por parte de la contribución de todos los españoles, no les pertenece al señor Sánchez".

Y es que, según ha apuntado, "no hay equilibrio alguno entre lo que recibimos por el consumo vinculado a la producción de energía y lo que se recibe en otros territorios", por lo que ha señalado que la Junta de Extremadura reclama que "el Estado sea ecuánime" y que "se haga una revisión integral de toda la fiscalidad energética, dentro y fuera del sistema de financiación autonómica".

En ese sentido, ha reclamado Guardiola que territorios productores como Extremadura puedan "participar de una mayor manera en todos los ingresos que se generan por parte del sector de la energía", ha concluido.